EFKO přivezlo české novinky na největší mezinárodní veletrh hraček. Nyní je představuje svým zákazníkům

Praha 9. února 2026 (PROTEXT) - Český výrobce her a hraček EFKO z Nového Veselí se vrátil z jubilejního 75. ročníku největšího mezinárodního veletrhu hraček Spielwarenmesse, který se konal na konci ledna tohoto roku v německém Norimberku. Firma letos svou expozici postavila na dvou hlavních pilířích, a to na prezentaci nových her pro nejmenší z řady KukiKuk a nových expedičních setech Igráček MultiGO – Prehistoric a Egypt, které výrobce na trh uvádí u příležitosti 50. narozenin legendární figurky Igráček. Obchodní partneři ocenili zejména provedení a českou výrobu.

Oproti předchozím ročníkům jsme letos záměrně zúžili výběr a soustředili se pouze na dva hlavní brandy – KukiKuk a Igráček MultiGO. Naše portfolio je dlouhodobě velmi široké, a někteří návštěvníci veletrhu pak nabývají dojmu, že jsme distributoři, nikoli výrobci. Chtěli jsme jasně ukázat, že vývoj i výrobu držíme doma v České republice a dlouhodobě obojí rozvíjíme. V Norimberku jsme premiérově ukázali šest zcela nových titulů KukiKuk včetně interaktivních leporel s hravým "kuk" efektem. V rámci řady Igráček MultiGO jsme představili sady s vykopávkami dinosaurů i egyptských artefaktů určené pro malé objevitele. Pozitivní a často i překvapivé reakce jsme zaznamenali zejména na fakt, že stále vyrábíme naše produkty v České republice. Firem, které výrobu hraček udržely v Evropě, totiž již moc není,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO.

Veletrh v Norimberku je naší stěžejní prezentační akcí, na které se setkáváme s našimi stávajícími i potencionálními partnery. Celkově se expozice odehrává v 16 halách na ploše čítající 180.000 m2. Letos se účastnilo 2313 vystavovatelů z 68 zemí. A my jako výrobci musíme v takto silném konkurenčním prostředí zákazníky zaujmout. Vsadili jsme proto na vzdělávací hry KukiKuk určené pro nejmenší děti s výraznými ilustracemi. Za jejich vývojem stojí pan Bělka, který úzce spolupracuje s dětskými pedagogy Jsme rádi, že se líbí jak nákupčím firem, tak koncovým zákazníkům. Igráček letos slaví své padesáté narozeniny. K tomuto jubileu jsme proto vydali pět MultiGO novinek. A právě v Norimberku měly premiéru. MultiGO je modulární systém autíček, který rozšiřuje svět Igráčka. Jeho podobu jsme nově proměnili v expediční vozidla, která s dětmi spolu s Igráčkem zamíří k paleontologickým a archeologickým nálezům," uvádí Alena Trávníčková, obchodní ředitelka firmy EFKO.

KukiKuk Véééliké první karty

je sada 24 velkých obrázků zvířat a předmětů na velkých pevných kartách. Díky jasným ilustracím, výrazným tvarům a grafickým zvukovým nápovědám se děti učí poznávat své okolí, rozvíjejí slovní zásobu, sluchové vnímání a první komunikační dovednosti. Součástí jsou metodické rady pro rodiče. Doporučená cena 399 Kč.

KukiKuk Véééliké puzzle loto Roční období

Zábavná vzdělávací hra pro děti od 2 let, která je provede jarem, létem, podzimem i zimou. Každé období tvoří velké puzzle o 10 dílcích a 8 tematických žetonů s motivy, které mají děti za úkol správně přiřadit k obrázku. Hra je určena zejména pro rozvoj pozornosti, slovní zásoby, logiky a jemné motoriky. Doporučená cena 399 Kč.

KukiKuk Véééliké puzzle loto Výlet do ZOO

Nápadité puzzle pro děti od 2 let spojuje skládání, logické třídění a první počítání. Děti skládají 10 zvířecích výběhů ze ZOO a přiřazují k nim žetony se stopami, krmením nebo číslicemi. Součástí jsou i 4 zvířecí figurky pro další hraní. Extra velké kartičky z 2 mm silného kartonu se snadno drží i těm nejmenším. Hra rozvíjí logické myšlení, poznávání, zrakové vnímání i základní matematické dovednosti. Doporučená cena 399 Kč.

KukiKuk Véééliké puzzle Stavební stroje

Krásná skládačka pro malé fanoušky bagrů, míchaček a jeřábů. Čeká na ně 5 různých strojů z 24 robustních dílků z pevného kartonu. Hra podporuje koordinaci oko-ruka, jemnou motoriku a soustředění. Doporučená cena 319 Kč.

KukiKuk Sada 3 Kuki leporel Zvířátka a sada 3 leporel Auta

EFKO představilo také dvě sady oboustranných leporel. První sada je věnována zvířecím motivům a druhá různým vozidlům. Každé balení obsahuje tři oboustranná leporela s originálním "kuk" efektem. Díky vyseklým otvorům mohou děti "knížečky" kombinovat a vytvářet tak nečekané průhledy. Rozložené leporelo má délku 44 centimetrů. Stejně jako ostatní výrobky řady KukiKuk i leporelo je vyráběno v Novém Veselí z certifikovaného FSC® kartonu. Tato certifikace deklaruje, že kartonové/papírové výrobky byly vyrobeny pouze ze dřeva pocházejícího z odpovědného lesního hospodaření. Doporučená cena 319 Kč.

Všechny novinky si mohou zájemci prohlédnout přímo na stránkách výrobce na https://eshop.efko.cz

Firma EFKO-karton, s. r. o., tradiční český výrobce hraček, vznikla v roce 1993. Nyní patří mezi několik málo společností, které zachovaly celou výrobu hraček v České republice. Výroba je soustředěná do dvou závodů na Vysočině – do Nového Veselí a Korouhve u Poličky. Zaměřuje se na vývoj a výrobu her a hraček, které nejen baví, ale mají zároveň edukativní úlohu. Velká část výrobků vzniká ve spolupráci se speciálními pedagogy. Vývojové oddělení firmy klade důraz na kvalitu materiálů, ze kterých se výsledné produkty skládají. Posláním firmy je vytvářet kvalitní výrobky s trvalou hodnotou, které slouží více generacím. Kromě výroby vlastních produktů se EFKO specializuje i na zakázkovou výrobu her a luxusních obalů na míru. Společnost mimo jiné vyrobila největší herní plán na světě zapsaný v Guinnessově knize rekordů.  

Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění – cenu Grand Prix odborné poroty FOR TOYS 2010 za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014 soubor oblíbených her Moje první hry, v roce 2018 edukativní hra „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnice ROTO ABC. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko v roce 2019 za sety nákladních aut MultiGO FIRE set a MultiGO BUILD set a za deskovou hru Picasso. V roce 2019 EFKO obdrželo v soutěži HVĚZDA 3D REKLAMY tři tituly: Absolutní vítěz soutěže, Inovace roku a první místo v kategorii Taylor made za výrobek 3D piškvorky. V roce 2022 a 2023 získal brand Igráček spotřebitelské ocenění Nejdůvěryhodnější značka a vzdělávací soubor Hry pro předškoláky získal ocenění Hračka roku.

Firma je činná také na poli charitativním. Podporuje nadaci Hvězdy dětem, FOD a jejich projekt Klokánek, společnost Revenium, vybrané školy a školky, charity a nedaleký Hospic. Úspěšně se také firma zapsala v roce 2020/2021 svým projektem Pomáhej s Igráčkem, reagujícím na nedostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků ve zdravotních zařízeních, charitách a seniorských domech. Více na www.efko.cz  

Zdroj: EFKO

