EG.D investuje do regionů. Kabelizuje vedení a instaluje i chytré prvky do sítě

Kromě rozsáhlých projektů na hladině velmi vysokého napětí plánuje EG.D v roce 2026 realizovat přibližně sedm tisíc staveb na hladině nízkého a vysokého napětí za zhruba pět miliard korun.
První kvartál letošního roku už přinesl několik konkrétních investic, na nichž je vidět, jak se mění distribuční síť přímo v regionech. Vedle větší spolehlivosti dodávek přinášejí projekty také lepší vzhled veřejného prostoru, vyšší kapacitu sítě pro další rozvoj obcí a větší odolnost vůči extrémnímu počasí.
Nová trafostanice stojí v brněnské Líšni
Jedním z příkladů je modernizace sítě v brněnské Líšni. EG.D zde dokončila kabelizaci vedení v lokalitě u hřbitova na ulici Šimáčkova, kde původní venkovní vedení nízkého i vysokého napětí nahradily kabely uložené do země. Součástí investice za téměř 13 milionů korun byla také výměna sloupové trafostanice za novou kioskovou. Lokalita byla dlouhodobě problematická kvůli horší dostupnosti vedení v zahrádkářské kolonii a vyšší náchylnosti k poruchám během silného větru nebo bouřek. Kabelizace podle energetiků tato rizika výrazně omezuje a zároveň přispěla i k estetickému zlepšení celé oblasti odstraněním sloupů a nadzemního vedení.
„Kabelizace je dlouhodobě jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zajistit spolehlivou dodávku elektřiny i v náročných lokalitách. V Líšni jsme díky tomu výrazně snížili riziko výpadků a zároveň zlepšili podmínky pro budoucí rozvoj území,“ říká oblastní manažerka EG.D Zuzana Oujezdská.
V Břeclavi proběhla kabelizace za 14 milionů korun
Podobný projekt letos skončil také v Břeclavi. Ve Staré Břeclavi v ulicích Generála Šimka, Ostrov a U Lesa nahradily vzdušné vedení podzemní kabely. Investice za téměř 14 milionů korun zahrnovala kabelizaci nízkého i vysokého napětí, odstranění původních sloupů i výměnu trafostanice za novou kioskovou variantu vybavenou technologiemi pro dálkové řízení a sledování kvality dodávek. Právě moderní prvky umožňují dispečerům rychlejší reakci při výpadcích a efektivnější správu celé lokální sítě. Vedle vyšší stability dodávek přinesla stavba také výrazné zlepšení veřejného prostoru, protože zmizely sloupy zasahující do chodníků nebo zahrad.
„Projekt zahrnoval kabelizaci vedení nízkého i vysokého napětí i kompletní odstranění dosavadních sloupů. Lokalita se tím nejen esteticky pročistila, ale zároveň se uvolnil prostor pro další rozvoj,“ přibližuje oblastní manažerka EG.D Veronika Mašková.
Chytré technologie pomáhají rychleji odhalovat poruchy
Vedle klasických staveb investuje EG.D stále více i do chytrých technologií. Na Šumavě letos odstartoval pilotní projekt DOUSplus, který má pomoci výrazně urychlit lokalizaci poruch a obnovení dodávek elektřiny. Technologie rozšiřuje funkce dálkově ovládaných úsekových spínačů o nové prvky, díky nimž dispečeři získávají v reálném čase detailní informace o stavu sítě. Systém například určuje směr poruchového proudu, detekuje zemní spojení nebo měří napětí a výkon protékající vedením.
„Dispečer díky novému systému získává detailní přehled o tom, co se v síti skutečně děje, a může rychleji rozhodovat o dalším postupu. Přesnější data znamenají rychlejší a bezpečnější obnovu dodávek elektřiny,“ vysvětluje jednatel společnosti EG.D David Šafář.
Pilotní projekt probíhá na jedenácti lokalitách napříč distribučním územím, mimo jiné právě v náročných podmínkách Šumavy, dále na Vysočině nebo Zlínsku. Smyslem je zkrátit dobu potřebnou k dohledání poruchy, která dnes často tvoří významnou část času při obnově dodávek. Technologie je navržena tak, aby byla rychle instalovatelná i v komplikovaném terénu. Po dokončení instalací bude následovat přibližně roční pilotní provoz, který ukáže možnosti případného širšího nasazení v celé síti EG.D.
„V naprosté většině případů dnes dokážeme dodávky obnovit do čtyř hodin. Část tohoto času ale stále zabere samotné hledání poruchy. Díky projektu DOUSplus chceme tento proces výrazně zrychlit a zásahy ještě více zpřesnit,“ říká projektový manažer DOUSplus ve společnosti EG.D Ján Oravčok.
DOUSplus navíc zapadá do širší digitalizace distribuční soustavy. Jen loni EG.D instalovala více než 110 tisíc chytrých elektroměrů a letos plánuje dalších 150 tisíc. Díky přesnějším datům může distributor síť efektivněji řídit, rychleji reagovat na problémy a lépe plánovat další investice.
Další stavby přijdou ve druhém kvartále 2026
A stavební tempo nepolevuje ani ve druhém kvartálu. Na Znojemsku připravuje EG.D kabelizaci ve Višňové za přibližně 40 milionů korun, která zvýší kapacitu místní sítě. Součástí projektu bude uložení vedení vysokého i nízkého napětí do země a výstavba nové kioskové trafostanice v areálu místní školy. Další regionální investice čekají Břeclavsko, kde se budou obnovovat vedení vysokého i nízkého napětí v několika obcích. Obnova a kabelizace sítí pokračuje také na Brněnsku, kde jsou na druhý kvartál plánovány práce například ve Šlapanicích, Zbraslavi nebo Ořechově.
Zdroj: EG.D
