EG.D zrychluje instalaci chytrých elektroměrů: letos plánuje nasadit 100 tisíc nových kusů

Praha 5. června 2025 (PROTEXT) - Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, navazuje na své pilotní projekty v oblasti instalace chytrých elektroměrů a v letošním roce zrychluje instalace tzv. smartmeterů do sítě. Od začátku letošního roku přibylo do sítě přibližně 20 000 nových přístrojů, čímž se celkový počet instalovaných zařízení vyšplhal na více než 56 000 kusů. Do konce roku plánuje EG.D nasadit dalších 80 000 elektroměrů nové generace.