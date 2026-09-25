Eiffelovka dostane na Loučeni souseda - přibude Big Ben i Bílá paní

„Zimní období je historicky spojené s nedostatkem přirozeného slunečního svitu, a proto světlo odedávna získávalo zvláštní symboliku. Znamenalo naději, návrat slunce a vítězství světla nad temnotou. Dodnes zapalujeme svíčky o Dušičkách, rozsvěcujeme adventní věnec a světly zdobíme své domovy o Vánocích. Světlo ale působí i na naši náladu – dokáže v nejtemnější části roku vytvořit pocit tepla, bezpečí a radosti. A právě takovou atmosféru chceme přenést do celého zámeckého areálu,“ říká majitelka zámku Loučeň Ing. Kateřina Šrámková.
Dvě trasy nabídnou dva různé pohledy na světelnou Loučeň
Letošní ročník rozdělí světelný zážitek do dvou návštěvnických tras. Nový, kratší okruh povede kolem zámku mezi světelnými sochami a instalacemi. Mezi nimi se letos poprvé objeví tajemná Bílá paní, jedna z oblíbených postav loučenských zámeckých prohlídek. Návštěvníci, kteří ji dosud znali především ze zámeckých interiérů a jejich příběhů, se s ní tentokrát setkají i pod širým nebem. Její nová světelná podoba se objeví v parku u kostela. Bílá paní tak symbolicky vystoupí ze zdí zámku a stane se součástí večerní procházky. Právě prostředí historického parku po setmění jí dodá atmosféru, která k tajemným zámeckým příběhům přirozeně patří. Nová instalace zároveň propojí dva světy Loučeně – příběhy, které návštěvníci zažívají při prohlídkách zámku, a světelnou podívanou v jeho okolí.
„Bílá paní k Loučeni patří a naši návštěvníci ji dobře znají ze zámeckých prohlídek. Letos jsme jí proto chtěli dát vlastní místo také venku. V parku u kostela bude po setmění působit trochu tajemně, ale rozhodně není třeba se jí bát. Věříme, že se stane jedním z míst, které si budou chtít návštěvníci vyfotografovat, a ke kterému se budou rádi vracet,“ doplňuje Kateřina Šrámková.
Výraznou součástí této kratší trasy bude také nově opravená historická oranžerie, která se po setmění sama promění ve velký světelný objekt. Zároveň nabídne zázemí pro případ nepříznivého počasí. Na této trase je také v zámeckém podzemí další vytápěný prostor pro tvůrčí dílnu s vánočními ozdobami ze sklárny Koulier. Světelný park se tak na tomto místě propojí s tradicí českého sklářství a vánočního zdobení.
Druhá, již klasická a delší trasa, zavede návštěvníky hlouběji do zámeckého parku, mezi nasvícené labyrinty a bludiště. V tisovém bludišti čeká jedna z nejvýraznějších letošních novinek. K Eiffelově věži, která měla premiéru v roce 2025, přibude od 7.listopadu londýnský Big Ben. Paříž a Londýn se tak symbolicky potkají uprostřed loučenského bludiště.
Světlo letos promění i zámeckou architekturu
Novinkou nebude jen další světelná instalace. Vůbec poprvé se barevně rozzáří také fasáda zámecké terasy. Spolu s opravenou oranžerií se tak do světelného příběhu výrazněji zapojí samotná architektura areálu. „Labyrinty a bludiště baví naše návštěvníky už devatenáct let, ale světlo jim dává úplně jiný rozměr. Každý rok proto hledáme něco, co návštěvníky překvapí a co jim ukáže známá místa zase trochu jinak. Letos jsme světelný zážitek rozšířili i na samotné zámecké budovy. Přála bych si, aby lidé nikam nespěchali, prošli si park, zastavili se v oranžerii a jednoduše si užili kouzlo večerní Loučeně,“ dodává Kateřina Šrámková.
Od podzimních prázdnin až do Vánoc
Labyrinty světla a Ráj srdce se poprvé rozsvítí 28. října 2026, v období podzimních prázdnin. S postupující zimou se pak světelná atmosféra přirozeně propojí s adventním programem zámku. V jeho interiérech ji doplní tradiční Příběh vánočního stromečku, díky němuž mohou návštěvníci spojit prohlídku vánočně vyzdobeného zámku s večerní procházkou světelným parkem. Loučeň tak v nejtemnější části roku nabídne dva světy, a to uvnitř zámku příběh Vánoc, venku příběh světla.
Zdroj: Zámek Loučeň
Kontakt:
Kateřina Goroškov
Zámek Loučeň
E-mail: katreh@post.cz
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