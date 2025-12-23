EIH přivádí světově uznávané IVF centrum Institut Marques do Abú Zabí

Autor:
  15:38
Praha / Abú Zabí 23. prosince 2025 (PROTEXT) - Strategické partnerství Ethmar International Holding (EIH) se skupinou FutureLife přivádí Institut Marques do hlavního města SAE a otevírá cestu k regionální expanzi. Nové centrum v Abú Zabí nabídne pokročilé služby asistované reprodukce včetně IVF a léčby neplodnosti, gynekologické péče, holistických terapií i preventivních wellness programů. Institut Marques v Abú Zabí má být otevřen v roce 2026.

Ethmar International Holding (EIH), přední investiční holding se sídlem ve Spojených arabských emirátech, uzavírá partnerství se skupinou FutureLife s cílem přivést mezinárodně uznávané centrum asistované reprodukce Institut Marques do Abú Zabí. Nové špičkové zdravotnické zařízení dále posílí pozici Abú Zabí jako globálního centra inovací a špičkové zdravotní péče.

Institut Marques, založený před více než sto lety, patří mezi světové lídry v oblasti asistované reprodukce a je mezinárodně uznáván pro své průkopnické inovace i mimořádnou úspěšnost v léčbě neplodnosti. Disponuje špičkovými embryologickými laboratořemi a multidisciplinárním týmem téměř 200 odborníků, včetně gynekologů, embryologů a psychologů. Díky tomu se Institut Marques řadí mezi nejvýkonnější poskytovatele IVF léčby na světě, s úspěšností dosahující až 86 procent.

Institut Marques v současnosti provozuje kliniky v Barceloně, Sabadellu, Římě a Miláně a nyní přináší své evropské klinické know-how a nejmodernější technologie také do Abú Zabí. Nové centrum se plně začlení do vyspělého zdravotnického ekosystému emirátu, jeho regulatorního rámce a dlouhodobé národní vize rozvoje zdravotnictví. Pacientům nabídne komplexní spektrum služeb v oblasti léčby neplodnosti a reprodukčního zdraví.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihuje neplodnost jednoho ze šesti dospělých na celém světě. Vstup Institutu Marques do Abú Zabí tak představuje významný milník v řešení tohoto naléhavého globálního zdravotního problému. Projekt zároveň zapadá do závazku společnosti EIH podporovat strategické cíle Abú Zabí, zejména v oblasti rozvoje lékařského a zdravotního turismu, posilování místních zdravotnických kapacit a zvyšování kvality péče o pacienty.

Společnost EIH uvedla: „Přístup k účinné léčbě neplodnosti zůstává celosvětově významnou výzvou. Přivedením Institutu Marques do Abú Zabí EIH potvrzuje svůj závazek podporovat ambici emirátu stát se regionálním i globálním centrem zdravotní péče. Síla a dlouholetá tradice Institutu Marques v Evropě dokládají jeho schopnost škálování, vysokou úroveň klinického řízení a konzistentní poskytování špičkové péče napříč různými trhy.“

Institut Marques je součástí skupiny FutureLife, globálního lídra v oblasti reprodukční medicíny, který provozuje více než 60 klinik ve 16 zemích světa. Abú Zabí se stane výchozím bodem regionální expanze Institutu Marques, čímž dále upevní pozici hlavního města SAE jako lídra v oblasti pokročilé reprodukční medicíny.

 

O společnosti Ethmar International Holding (EIH)

Ethmar International Holding (EIH) je domácí investiční holding se sídlem v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Společnost je pevně zakořeněna v místní ekonomice a zaměřuje se na strategické investice do diverzifikovaného portfolia transformačních odvětví a technologií. Prostřednictvím progresivního přístupu, inovativních partnerství a důrazu na vysoce perspektivní sektory přispívá EIH k udržitelnému hospodářskému růstu SAE a k naplnění dlouhodobé vize ekonomické prosperity a odolnosti. Více informací: https://eihuae.com/ .

O skupině FutureLife

FutureLife patří mezi přední evropské poskytovatele IVF, léčby neplodnosti a souvisejících genetických služeb. Skupina provozuje více než 60 moderně vybavených klinik ve 16 zemích, zaměstnává přes 2 100 specialistů a ročně provádí více než 77 000 IVF cyklů, doplněných o gynekologické a chirurgické zákroky. Součástí skupiny jsou také dvě nemocnice v České republice a genetická laboratoř GNT Lab – jedna z největších a nejmodernějších genetických laboratoří v Evropě – která umožňuje rychlé a efektivní poskytování genetických služeb a dále zvyšuje úroveň péče o pacienty. Tým FutureLife věří ve svět, kde má každý možnost založit rodinu, a staví na etickém, standardizovaném a důkazně podloženém přístupu k inovacím léčebných metod. Skupina FutureLife je podporována investiční společností Hartenberg, zaměřenou na dlouhodobý růst hodnoty, a společností CVC Capital Partners („CVC“), jedním z předních globálních investorů v oblasti private equity. CVC má dlouhodobou investiční historii v SAE a nadále se zavazuje podporovat podniky, které přispívají k rozvoji země. Více informací najdete na www.futurelifegroup.com.

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Autobus srazil a těžce zranil školáka na přechodu, policie hledá svědky

Místo nehody, při které autobus srazil na přechodu pro chodce školáka. (17....

Policie hledá svědky nedávné nehody v Šenově u Nového Jičína, kde autobus na přechodu pro chodce srazil patnáctiletého školáka. Chlapec utrpěl těžká zranění.

23. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Na výkup pozemků pro zubry v Ústeckém kraji lidé poslali statisíce

ilustrační snímek

Přírodovědci připravují v jihozápadní části Ústeckého kraje první rezervaci pro zubry. Začali od soukromníků vykupovat pozemky. Od 10. prosince vybírají ve...

23. prosince 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Zimní turistické linky v Libereckém kraji zahájí od pátku plný provoz

ilustrační snímek

Zimní turistické linky v Libereckém kraji zahájí od tohoto pátku plný provoz. Jezdit budou do Jizerských hor i Krkonoš v obdobném rozsahu jako v loňské sezoně....

23. prosince 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

EIH přivádí světově uznávané IVF centrum Institut Marques do Abú Zabí

23. prosince 2025  15:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň výrazně omezí v historickém centru a okolí venkovní reklamní plochy

ilustrační snímek

Plzeň od ledna výrazně omezí v historickém centru a přilehlých ulicích venkovní reklamní plochy. Nové nařízení upravuje podobu a umístění reklamy ve veřejném...

23. prosince 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Obyvatelé Prahy 21 nesouhlasí, aby matematik a neúspěšný zájemce o prezidentskou kandidaturu Karel Janeček zbudoval ve své vile soukromé gymnázium. Budova nevyhovuje stavebně a nadto záměr stáhne...

23. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Po letech oblevy přijdou zimní Vánoce. Na Štědrý den může sněžit

Po oblevě se dařilo znovu zasněžovat, ve Špindlerově Mlýně otevřou další...

Po více než dekádě, kdy Štědrý den pravidelně doprovázela vánoční obleva a nadprůměrné teploty, se letos počasí konečně vrací k zimní podobě. Podle meteorologů má Česko před sebou chladnější a místy...

23. prosince 2025  15:07

V Nejdku rezignovala starostka Vocelková, krajskou i městskou radní ale zůstává

ilustrační snímek

V Nejdku na Karlovarsku rezignovala v pondělí z rodinných důvodů starostka Ludmila Vocelková (ANO). Pozici v radě města si ale ponechá. Zůstává i radní...

23. prosince 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

Teplice nabízí dotaci dětských psychologům a psychiatrům na zřízení ordinace

ilustrační snímek

Teplice řeší nedostatek dětských psychiatrů psychologů. Lékařům proto nabízí peníze na zřízení nebo převzetí ordinace pro dětského a dorostového psychiatra a...

23. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří osobních aut, pět lidí se lehce zranilo

ilustrační snímek

Dálnici D1 poblíž Psářů na Benešovsku dnes kolem poledne uzavřela nehoda tří osobních aut. Havárie si vyžádala pět lehkých zranění. Auta zřejmě nedobrzdila a...

23. prosince 2025  12:37,  aktualizováno  14:07

Mají narozeniny na Štědrý den. O nic nepřicházíme, říkají ti, které přinesl Ježíšek

ilustrační snímek

„Vás přinesl čáp, nás Ježíšek,“ směje se Blanka Říhová. Tato dáma z Havlíčkova Brodu patří mezi zlomek Čechů, kteří se narodili na Štědrý den. Nejkrásnější svátky v roce jsou pro ně často ještě...

23. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

V Jihočeském kraji je dlouhodobý nedostatek srážek, prosinec je mimořádně suchý

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji je dlouhodobý nedostatek srážek. Projevuje se to mimo jiné v tom, že výrazně klesly hladiny rybníků a přehrad. Mimořádně suchý je podle...

23. prosince 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.