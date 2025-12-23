EIH přivádí světově uznávané IVF centrum Institut Marques do Abú Zabí

Ethmar International Holding (EIH), přední investiční holding se sídlem ve Spojených arabských emirátech, uzavírá partnerství se skupinou FutureLife s cílem přivést mezinárodně uznávané centrum asistované reprodukce Institut Marques do Abú Zabí. Nové špičkové zdravotnické zařízení dále posílí pozici Abú Zabí jako globálního centra inovací a špičkové zdravotní péče.
Institut Marques, založený před více než sto lety, patří mezi světové lídry v oblasti asistované reprodukce a je mezinárodně uznáván pro své průkopnické inovace i mimořádnou úspěšnost v léčbě neplodnosti. Disponuje špičkovými embryologickými laboratořemi a multidisciplinárním týmem téměř 200 odborníků, včetně gynekologů, embryologů a psychologů. Díky tomu se Institut Marques řadí mezi nejvýkonnější poskytovatele IVF léčby na světě, s úspěšností dosahující až 86 procent.
Institut Marques v současnosti provozuje kliniky v Barceloně, Sabadellu, Římě a Miláně a nyní přináší své evropské klinické know-how a nejmodernější technologie také do Abú Zabí. Nové centrum se plně začlení do vyspělého zdravotnického ekosystému emirátu, jeho regulatorního rámce a dlouhodobé národní vize rozvoje zdravotnictví. Pacientům nabídne komplexní spektrum služeb v oblasti léčby neplodnosti a reprodukčního zdraví.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihuje neplodnost jednoho ze šesti dospělých na celém světě. Vstup Institutu Marques do Abú Zabí tak představuje významný milník v řešení tohoto naléhavého globálního zdravotního problému. Projekt zároveň zapadá do závazku společnosti EIH podporovat strategické cíle Abú Zabí, zejména v oblasti rozvoje lékařského a zdravotního turismu, posilování místních zdravotnických kapacit a zvyšování kvality péče o pacienty.
Společnost EIH uvedla: „Přístup k účinné léčbě neplodnosti zůstává celosvětově významnou výzvou. Přivedením Institutu Marques do Abú Zabí EIH potvrzuje svůj závazek podporovat ambici emirátu stát se regionálním i globálním centrem zdravotní péče. Síla a dlouholetá tradice Institutu Marques v Evropě dokládají jeho schopnost škálování, vysokou úroveň klinického řízení a konzistentní poskytování špičkové péče napříč různými trhy.“
Institut Marques je součástí skupiny FutureLife, globálního lídra v oblasti reprodukční medicíny, který provozuje více než 60 klinik ve 16 zemích světa. Abú Zabí se stane výchozím bodem regionální expanze Institutu Marques, čímž dále upevní pozici hlavního města SAE jako lídra v oblasti pokročilé reprodukční medicíny.
O společnosti Ethmar International Holding (EIH)
Ethmar International Holding (EIH) je domácí investiční holding se sídlem v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Společnost je pevně zakořeněna v místní ekonomice a zaměřuje se na strategické investice do diverzifikovaného portfolia transformačních odvětví a technologií. Prostřednictvím progresivního přístupu, inovativních partnerství a důrazu na vysoce perspektivní sektory přispívá EIH k udržitelnému hospodářskému růstu SAE a k naplnění dlouhodobé vize ekonomické prosperity a odolnosti. Více informací: https://eihuae.com/ .
O skupině FutureLife
FutureLife patří mezi přední evropské poskytovatele IVF, léčby neplodnosti a souvisejících genetických služeb. Skupina provozuje více než 60 moderně vybavených klinik ve 16 zemích, zaměstnává přes 2 100 specialistů a ročně provádí více než 77 000 IVF cyklů, doplněných o gynekologické a chirurgické zákroky. Součástí skupiny jsou také dvě nemocnice v České republice a genetická laboratoř GNT Lab – jedna z největších a nejmodernějších genetických laboratoří v Evropě – která umožňuje rychlé a efektivní poskytování genetických služeb a dále zvyšuje úroveň péče o pacienty. Tým FutureLife věří ve svět, kde má každý možnost založit rodinu, a staví na etickém, standardizovaném a důkazně podloženém přístupu k inovacím léčebných metod. Skupina FutureLife je podporována investiční společností Hartenberg, zaměřenou na dlouhodobý růst hodnoty, a společností CVC Capital Partners („CVC“), jedním z předních globálních investorů v oblasti private equity. CVC má dlouhodobou investiční historii v SAE a nadále se zavazuje podporovat podniky, které přispívají k rozvoji země. Více informací najdete na www.futurelifegroup.com.