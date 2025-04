Einhell spouští novou 360° kampaň s hvězdou týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Georgem Russellem

Z pit boxu do zahrady: Neomezený výkon

To, co přinášejí špičkové motory do závodů Formule 1, nabízí akumulátorové nářadí Einhell také pro dům a zahradu: maximální výkon, přesné ovládání a svobodu bez kabelů. Nová 360° kampaň specialistů na baterie ukazuje, jak hvězda F1 George Russell spoléhá na Einhell nejen na závodní trati, ale také při práci na zahradě. V televizním spotu vymění kokpit Formule 1 za sekačku na trávu, nůžky na živý plot a další nářadí a s humorem předvede, že správná technika dělá vše. Ať už mluvíme o dokonalé zastávce v boxech nebo o precizním zastřihávání živého plotu: Dokonalé vyladění je rozhodující pro úspěch. Toto Wolff, šéf týmu a generální ředitel týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, zdůrazňuje podobnost obou světů: „Maximální výkon znamená efektivitu, sílu a přesnost, a to jak na trati, tak na zahradě. Se společností Einhell máme po svém boku partnera, který tyto hodnoty přenáší i do světa kutilů.“

Einhell určuje nové standardy v technologii baterií

Společnost Einhell nabízí se svou platformou Power X-Change špičkový bateriový systém pro kutily a milovníky zahrad. Nová kampaň s Georgem Russellem jako ambasadorem značky se rozšíří na mezinárodní úrovni v několika zemích a zdůrazní pozici společnosti Einhell jako lídra v kategorii akumulátorových zařízení. Andreas Kroiss, generální ředitel společnosti Einhell Germany AG, je potěšen pokračujícím partnerstvím s týmem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: „Naše nářadí zaujímá na zahradě přední místo - je akumulátorové, má dlouhou životnost a je výkonné. George Russell dokonale ztělesňuje naše standardy: Představuje výkon, vytrvalost a snahu vždy dosáhnout maxima,“ vysvětluje.

360° kampaň pro maximální dosah

Kampaň bude zahájena začátkem dubna v Německu a poběží do poloviny května v televizi, online a na hlavních kanálech sociálních sítích. Nikomu neunikne ani silná kampaň na kanálu OOH nebo na prodejních místech. Einhell tak zdůrazňuje svou pozici nejsilnější značky v oboru akumulátorového nářadí a zahradní techniky, posiluje svou přítomnost mimo region DACH a dokazuje, že - ať už na zahradě, v dílně nebo na závodní dráze - správná technika je všechno.

Silné partnerství pro silný výkon

Společnost Einhell je od roku 2023 „Official Tool Expert“ týmu Mercedes AMG-PETRONAS F1 Team a podporuje závodní tým svou špičkovou bateriovou technologií. Toto partnerství spojuje dvě značky, které představují inovativní sílu, přesnost a maximální výkon. Tím, že Einhell své akumulátorové nářadí testuje v náročném světě závodů Formule 1, dokazuje své technologické prvenství. Partnerství také posiluje mezinárodní přítomnost značky Einhell - je viditelná na závodních vozech, týmových uniformách, v boxové uličce i v garáži týmu.

O společnosti Einhell Germany AG

Einhell je přední výrobce nejmodernějšího nářadí a vybavení pro dům a zahradu. Ze svého sídla v Landau/Isar (Bavorsko) tato mezinárodně úspěšná společnost neustále rozšiřuje svou inovativní platformu akumulátorových baterií Power X-Change a v současné době je lídrem na trhu v oblasti akumulátorového nářadí a zahradní techniky. Společnost Einhell již mnoho let stanovuje nová měřítka v oblasti výdrže, výkonu a bezpečnosti. Zákazníci společnosti Einhell oceňují výhody akumulátorového provozu pro všechny své kutilské projekty, stejně jako vynikající poměr ceny a výkonu, který výrobky Einhell představují, a prvotřídní zákaznický servis, který společnost nabízí.

Foto: George Russell předvádí maximální výkon na zahradě v nové 360° kampani společnosti Einhell. (Foto: Einhell)