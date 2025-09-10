Einhell stanovuje světový rekord: jedna baterie pro více než 300 strojů

Autor:
  13:01
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Einhell, mezinárodní lídr ve výrobě nářadí, předvedla působivou demonstraci výkonu své bateriové platformy prostřednictvím jedinečné iniciativy. S jedinou baterií Power X-Change absolvovala ultimátní test výdrže a oficiálně stanovila rekord GUINNESS WORLD RECORDS™ v kategorii „nejvíce osob zapojených do štafety s baterií“.

Standardní 18V Power X-Change SEALED baterie byla postupně předávána z ruky do ruky, aby následně poháněla více než 300 dílenských, zahradních, domácích a čisticích nástrojů – jeden po druhém.

Jedna baterie pro více než 300 různých nástrojů: od příklepových vrtaček a šroubováků přes vysavače až po sekačky na trávu a kávovary. Získáním tohoto oficiálního titulu GUINNESS WORLD RECORDS poskytl Einhell působivý důkaz o kompatibilitě a výdrži svého bateriového systému Power X-Change.

Během pokusu o světový rekord si přesně načasovaný řetěz účastníků předával jedinou 18V baterii z jednoho nářadí na druhé. Každý z více než 300 účastníků musel do 20 sekund baterii zasunout, spustit nářadí, vyjmout ji a předat dál. Do akce se zapojilo přes 300 dílenských, zahradních, domácích a čisticích nástrojů – důkaz široké palety aplikací, které Einhell se svou platformou nabízí. Power X-Change SEALED baterie tento zátěžový test zvládla s přehledem – a to na jediné nabití.

"Jedna baterie, více než 300 aplikací. To není jen náš slib značky, to je fakt,“ řekl Andreas Krois, generální ředitel společnosti Einhell. „Tento světový rekord je dosud nejjasnějším důkazem, že Power X-Change funguje – kdekoli, kdykoli, s jedinou baterií.“

Technologie, co láme rekordy a usnadňuje život

Od montování nábytku přes úklid listí až po vysávání auta – všechny tyto úkoly zvládne jediná Power X-Change baterie. Místo desítek různých nabíjecích systémů nabízí Einhell zákazníkům jednotný, chytrý bateriový ekosystém kompatibilní s více než 300 nástroji. Šetří tak peníze, prostor i čas.

„To, co u světového rekordu probíhalo v přesně načasované štafetě, je v každodenním životě naprosto jednoduché: stačí vložit baterii a pustit se do práce. Power X-Change dělá jakýkoli úkol efektivnější, flexibilnější a udržitelnější – a to pro kutily i profesionály,“ vysvětlil Andreas Kroiss.

Získaný titul GUINNESS WORLD RECORDS je důkazem, že Power X-Change splňuje požadavky moderní doby: bez kabelové, kompatibilní a kvalitně navržené řešení.

Systémový výkon se zárukou kvality

„Náš světový rekord není jen PR show, ale skutečná pečeť kvality: jedna baterie pro více než 300 nástrojů – od vrtaček a vysavačů až po robotické sekačky. To je opravdová systémová síla. A teď k tomu máme i oficiální důkaz v podobě světového rekordu. To podtrhuje naše postavení lídra v oblasti bateriových technologií,“ dodal Andreas Kroiss.

Úspěch pokusu o rekord jasně ukazuje, jak výkonná a spolehlivá je bateriová technologie Einhell pro každodenní použití, a to i pod maximální zátěží. Platforma se pyšní skutečnou kompatibilitou napříč všemi kategoriemi – výhodou, která je nyní oficiálně potvrzena.

Detaily rekordu

1 baterie – stejná 18V Power X-Change baterie pro každé použití

Není nutné průběžné nabíjení – maximální výdrž pro více než 300 spuštění

Více než 300 nástrojů Einhell – využití v dílně, na zahradě, v domácnosti i při úklidu

Blesková výměna nástrojů – snadná obsluha: vložte baterii, zapněte nástroj, předejte baterii dál

Více než 300 zaměstnanců Einhell – každý vybaven nástrojem Power X-Change

Oficiálně potvrzeno Guinness World Records

Realizováno přímo na místě: Centrála Einhell, Landau a. d. Isar

 

O společnosti Einhell Germany AG

Einhell je přední výrobce moderního nářadí a zařízení pro dům a zahradu. Z centrály v bavorském Landau/Isar mezinárodně úspěšná společnost neustále rozšiřuje svou inovativní bateriovou platformu Power X-Change a dnes je lídrem trhu v oblasti akumulátorového nářadí a zahradní techniky. Již řadu let udává Einhell nové standardy v oblasti výdrže, výkonu a bezpečnosti. Zákazníci oceňují svobodu práce bez kabelů pro všechny své DIY projekty, stejně jako skvělý poměr ceny a výkonu a špičkový zákaznický servis, který společnost nabízí.

Související odkazy https://www.einhell.de/en/guinness-world-records/

Zdroj: Einhell Germany

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:53

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny se podle všeho týká zátah Národní centrály proti organizovanému zločinu, který v úterý na žádost...

10. září 2025  13:22,  aktualizováno  14:48

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídne k prodeji své nepotřebné kostýmy

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla příští týden provětrá divadelní fundus a nabídne do prodeje své nepotřebné divadelní kostýmy z opery, baletu, činohry i muzikálu....

10. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Loňské povodně způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun

Povodně v loňském září způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun. Voda v řekách začala stoupat po deštích od 11. září. Nakonec na řadě...

10. září 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystá se omezení dopravy na silnici I/50 u Uherského Hradiště - Vésky

10. září 2025  14:42

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Návrh památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska přinese umělecká soutěž

Podoba památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi má vzejít z umělecké soutěže. Její podmínky a zadání...

10. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

V Lesním parku Klimkovice bude fotografická instalace Bílé koule

V Lesním parku Klimkovice u Ostravy bude od soboty k vidění fotografická instalace Bílé koule, kterou připravilo pět studentů Institutu tvůrčí fotografie v...

10. září 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Koupaliště Flošna v H. Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu v historii

Městské koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu ve své šestnáctileté historii. Od otevření 31. května do ukončení...

10. září 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

10. září 2025  14:26

Konírna jako luxusní garáž. V jičínském zámku objevili niky na uvazování koní

Vzácné pozůstatky zdobených výklenků pro uvazování koní ze 17. století se povedlo odkrýt při rekonstrukci obřadní síně na zámku v Jičíně. Stavbaři objevili deset nik s bohatou štukovou výzdobou, na...

10. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.