Einhell stanovuje světový rekord: jedna baterie pro více než 300 strojů

Standardní 18V Power X-Change SEALED baterie byla postupně předávána z ruky do ruky, aby následně poháněla více než 300 dílenských, zahradních, domácích a čisticích nástrojů – jeden po druhém.
Jedna baterie pro více než 300 různých nástrojů: od příklepových vrtaček a šroubováků přes vysavače až po sekačky na trávu a kávovary. Získáním tohoto oficiálního titulu GUINNESS WORLD RECORDS poskytl Einhell působivý důkaz o kompatibilitě a výdrži svého bateriového systému Power X-Change.
Během pokusu o světový rekord si přesně načasovaný řetěz účastníků předával jedinou 18V baterii z jednoho nářadí na druhé. Každý z více než 300 účastníků musel do 20 sekund baterii zasunout, spustit nářadí, vyjmout ji a předat dál. Do akce se zapojilo přes 300 dílenských, zahradních, domácích a čisticích nástrojů – důkaz široké palety aplikací, které Einhell se svou platformou nabízí. Power X-Change SEALED baterie tento zátěžový test zvládla s přehledem – a to na jediné nabití.
"Jedna baterie, více než 300 aplikací. To není jen náš slib značky, to je fakt,“ řekl Andreas Krois, generální ředitel společnosti Einhell. „Tento světový rekord je dosud nejjasnějším důkazem, že Power X-Change funguje – kdekoli, kdykoli, s jedinou baterií.“
Technologie, co láme rekordy a usnadňuje život
Od montování nábytku přes úklid listí až po vysávání auta – všechny tyto úkoly zvládne jediná Power X-Change baterie. Místo desítek různých nabíjecích systémů nabízí Einhell zákazníkům jednotný, chytrý bateriový ekosystém kompatibilní s více než 300 nástroji. Šetří tak peníze, prostor i čas.
„To, co u světového rekordu probíhalo v přesně načasované štafetě, je v každodenním životě naprosto jednoduché: stačí vložit baterii a pustit se do práce. Power X-Change dělá jakýkoli úkol efektivnější, flexibilnější a udržitelnější – a to pro kutily i profesionály,“ vysvětlil Andreas Kroiss.
Získaný titul GUINNESS WORLD RECORDS je důkazem, že Power X-Change splňuje požadavky moderní doby: bez kabelové, kompatibilní a kvalitně navržené řešení.
Systémový výkon se zárukou kvality
„Náš světový rekord není jen PR show, ale skutečná pečeť kvality: jedna baterie pro více než 300 nástrojů – od vrtaček a vysavačů až po robotické sekačky. To je opravdová systémová síla. A teď k tomu máme i oficiální důkaz v podobě světového rekordu. To podtrhuje naše postavení lídra v oblasti bateriových technologií,“ dodal Andreas Kroiss.
Úspěch pokusu o rekord jasně ukazuje, jak výkonná a spolehlivá je bateriová technologie Einhell pro každodenní použití, a to i pod maximální zátěží. Platforma se pyšní skutečnou kompatibilitou napříč všemi kategoriemi – výhodou, která je nyní oficiálně potvrzena.
Detaily rekordu
1 baterie – stejná 18V Power X-Change baterie pro každé použití
Není nutné průběžné nabíjení – maximální výdrž pro více než 300 spuštění
Více než 300 nástrojů Einhell – využití v dílně, na zahradě, v domácnosti i při úklidu
Blesková výměna nástrojů – snadná obsluha: vložte baterii, zapněte nástroj, předejte baterii dál
Více než 300 zaměstnanců Einhell – každý vybaven nástrojem Power X-Change
Oficiálně potvrzeno Guinness World Records
Realizováno přímo na místě: Centrála Einhell, Landau a. d. Isar
O společnosti Einhell Germany AG
Einhell je přední výrobce moderního nářadí a zařízení pro dům a zahradu. Z centrály v bavorském Landau/Isar mezinárodně úspěšná společnost neustále rozšiřuje svou inovativní bateriovou platformu Power X-Change a dnes je lídrem trhu v oblasti akumulátorového nářadí a zahradní techniky. Již řadu let udává Einhell nové standardy v oblasti výdrže, výkonu a bezpečnosti. Zákazníci oceňují svobodu práce bez kabelů pro všechny své DIY projekty, stejně jako skvělý poměr ceny a výkonu a špičkový zákaznický servis, který společnost nabízí.
Související odkazy https://www.einhell.de/en/guinness-world-records/
Zdroj: Einhell Germany
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT