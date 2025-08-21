Ekofestival zamíří podruhé do Brna, představí vítěze E.ON Energy Globe

Zatímco vloni se do soutěže přihlásilo 167 projektů, letos organizátoři přijali 216 nominací. Z nich odborná porota vybrala šestici finalistů. O tom, kdo získá hlavní cenu, rozhodovala veřejnost v online hlasování na webu www.energyglobe.cz. O hlasy usilovaly projekty od ptačích parků přes recyklaci solárních panelů až po ekologickou rekonstrukci budov. Mezi finalisty nechybí ani bylinná farma Květomluva, inovativní studentský projekt na likvidaci vesmírného odpadu LASAR nebo Nadace Pro půdu podporující šetrné zemědělství.
Jméno vítěze, který získá od společnosti E.ON 500 tisíc korun na svůj další rozvoj, vyhlásí organizátoři na E.ON Ekofestivalu. Ten odstartuje v sobotu 6. září ve 14 hodin a hned od začátku nabídne program pro celou rodinu. „Na hlavní E.ON Stage se představí projekty nominované v soutěži a proběhnou rozhovory s inspirativními osobnostmi pod taktovkou DVTV. Mezi hosty se objeví například herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová, mistr světa ve skateboardingu Maxim Habanec či Jakub Henni z projektu Nesnězeno,“ přibližuje Šárka Dvořáková, která má v E.ONu pořádání soutěže na starosti.
Udržitelné workshopy a hudební lákadla
Hudební část otevře v 15 hodin populární kapela Vesna, následovat bude v 17 hodin koncert Terezy Maškové a ve 20.45 speciální vystoupení Davida Kollera. Mezi koncerty, v 18.30, proběhne slavnostní vyhlášení vítěze E.ON Energy Globe 2025. Moderátorkou celého dne bude herečka a spisovatelka Michaela Mauerová.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku workshopů a interaktivních zážitků. „Děti si vyzkouší, jaké to je být včelí dělnicí nebo slavíkem cestujícím do Afriky, dospělí zase zjistí, jak snížit svou uhlíkovou stopu, nebo si v bylinkové dílně vyrobí vlastní aromaterapeutickou tyčinku. Chybět nebude oblíbený Tonda Obal s hravým tříděním odpadu, swap módy a doplňků, dílny upcyklace či tkaní náramků z ovčí vlny,“ láká Šárka Dvořáková.
Milovníci moderních technologií si přijdou na své ve FREE FUN & TECH zóně – čeká je AI fotokoutek, VR simulátor formule E nebo ekologické stylové mopedy Mopedix. Rodiny ocení geocachingovou hru Stopař beze stop nebo tvořivý koutek Prototýpci, kde si děti ušijí vlastního plyšáka z vyřazených hraček či vytvoří komiks.
Celý areál nabídne i lokální občerstvení a zázemí pro pohodový den. Pro návštěvníky bude zajištěna speciální autobusová linka zdarma, který bude jezdit od 13.30 každých 30 minut ze zastávky Malinovského náměstí až k festivalu, poslední spoj odjede ve 22 hodin.
Zdroj: E.ON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.