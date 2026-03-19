Ekosystém estetické péče JOVS: Laserovou masku doplňuje lifting a EMS

Estetická péče v pohodlí domova:
- Laserová maska JOVS 4D v2: Využívá úzkopásmové lasery o čtyřech vlnových délkách, které bez zahřívání pronikají hluboko, prokazatelně redukují vrásky a aktivují tvorbu kolagenu.
- Anti-aging JOVS Slimax: Přístroj 3v1 s technologií pulzních vln a duální světelnou terapií zpevní obličej, vyhladí tělo a stimuluje vlasové kořínky s výsledky za 5 minut.
- Formování postavy s EMS Shorts: Tonizující šortky s 20minutovým programem o 7 úrovních intenzity aktivují hluboké svalstvo hýždí a posilují pánevní dno.
- Synergie pod jednou střechou: Ekosystém umožňuje kombinovat postupy od laserů po bioelektrické proudy s výsledky odpovídajícími luxusním salonům.
Cena a dostupnost: Portfolio JOVS je dostupné u všech prémiových prodejců. Maska JOVS 4D v2 s doporučenou cenou 18.590 Kč / 775 EUR, JOVS Slimax za 19.990 Kč / 833 EUR a šortky JOVS EMS za 8990 Kč / 358 EUR.
O výrobci: Značka JOVS se specializuje na vývoj high-tech kosmetických přístrojů a posouvá hranice domácí péče na klinickou úroveň. Společnost staví na inovacích a studiích, což potvrzuje zisk ocenění Red Dot a iF Design Award.
Zdroj: Tygotec s.r.o.