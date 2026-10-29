Ekosystém Flet provází investory celým procesem investice do nemovitosti

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  10:30
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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Pořízení a správa investičního bytu obvykle vyžadují spolupráci několika samostatných odborníků. Makléř zajišťuje výběr nemovitosti, hypoteční specialista financování, právník smlouvy a další firmy rekonstrukci či následnou správu. Investor tak musí jednotlivé služby koordinovat sám a zajistit jejich návaznost. Flet tento proces mění. Jako jediná společnost na trhu nabízí investorům všechny navazující služby v rámci jednoho procesu. Od prvního plánu přes koupi a rekonstrukci po pronájem, dlouhodobou správu a prodej.

Na tomto principu funguje investiční ekosystém FLET. Jednotlivé služby tvoří vzájemně propojený celek, v němž má investor k dispozici tým odborníků a jednoho partnera, který koordinuje celý postup. Díky návaznosti jednotlivých kroků probíhá celý investiční proces plynule pod jednou střechou.

Klienta vede osmi fázemi. Nejdříve stanoví jeho cíle a zjistí, kolik může získat na hypotéce. Poté vyhledá byt, který projde ekonomickou analýzou i osobní technickou kontrolou, a vyjedná cenu. Následuje příprava hypotéky a kontrola kupní smlouvy s advokátem. Po převodu Flet byt zrekonstruuje, pokud si to vyžaduje, vyhledá podnájemníka a dlouhodobě se o něj stará. Za jednotlivými kroky stojí specialisté z oboru, kteří spolu pracují v jednom koordinovaném prostředí.

Důležitou součástí investičního procesu je pečlivý výběr vhodné nemovitosti. Podle interních metodik Flet měsíčně prověří přibližně 1750 pražských bytů a doporučení získává zhruba jedno procento z nich. Rekonstrukce probíhá pod stavebním dozorem, při předání se odsouhlasuje 3D prohlídka bytu a podnájemník je pojištěn na 10 milionů korun. Po celou dobu nájmu FLET hlídá platby, řeší škody i komunikaci s SVJ a plní zákonné povinnosti včetně hlášení cizinců.

„Investor by neměl obíhat několik firem a kontrolovat, jestli si mezi sebou předají správné informace. U nás má jedny dveře, za kterými se vyřeší všechno od prvního plánu a financování po správu, prodej a vyhledání nového bytu. Jsme jediní, kteří takto ucelený investiční proces s nemovitostmi na trhu nabízí,“ říká David Bureš, zakladatel a CEO Flet.

Cyklus uzavírá pravidelný audit nemovitosti, který investorovi pomáhá s rozhodnutím, zda byt držet, optimalizovat, nebo prodat. Po květnové akvizici společnosti PORTFOLIUM spravuje Flet bezmála 1400 bytů. Při každodenní práci s investičními nemovitostmi čerpá z rozsáhlých zkušeností s jejich každodenním řízením.

O společnosti Flet

Firmu Flet (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a bezmála 1400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun jsou 2. největším správcem bytů v Praze. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.

 

Zdroj: FLET

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59850.

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