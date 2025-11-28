Ekurhuleni, třetí největší město JAR, chrání energetické areály technologií Huawei Wi-Fi Shield

Autor:
  11:20
Gauteng (Jihoafrická republika) 28. listopadu 2025 (PROTEXT/Media OutReach Newswire) - Město Ekurhuleni (COE), které se nachází v provincii Gauteng v Jihoafrické republice, je všeobecně považováno za jednu z nejvíce urbanizovaných (97 %) a průmyslově rozvinutých hlavních ekonomických zón v zemi.

COE urychluje svou digitální transformaci, přičemž klíčovým faktorem vitality města je spolehlivost dodávek elektrické energie. Původní síťové vybavení v elektrárenských areálech města však již bylo zastaralé a řada zařízení stále fungovala na standardech Wi-Fi 5. Výsledný slabý signál a omezené pokrytí výrazně snižovaly produktivitu zaměstnanců i celkový komfort při využívání sítě. Ve staré bezdrátové kampusové síti, do níž bylo připojeno velké množství bezdrátových síťových zařízení, bylo nutné vyhledávat poruchy ručně u každého prvku zvlášť. Tento postup byl časově náročný a zvyšoval provozní náklady. Závažným problémem byla také bezpečnost dat. Kvůli zastaralé a nedostatečně zabezpečené síťové infrastruktuře měli vedoucí představitelé elektrického sektoru města stále vážné obavy z možných úniků dat.

Vzhledem k těmto třem zásadním výzvám postavilo město COE modernizaci svých energetických kampusových sítí na třech klíčových cílech, a to s využitím řešení Huawei Xinghe Intelligent High-Quality 10 Gbps Campus Network.

Bleskově rychlá Wi-Fi 7 zvyšuje efektivitu kancelářského provozu: Zlepšení bezdrátového fungování kanceláří patřilo mezi hlavní priority COE. K jejímu dosažení město zvolilo technologii Huawei Wi-Fi 7, která přináší vysokorychlostní přístup a celoplošné pokrytí, a vytváří tak spolehlivý základ pro budoucí rozvoj služeb.

Wi-Fi Shield zajišťuje bezpečnost energetických areálů: Bezdrátové signály mohou být snadno odposlouchávány. Firma Huawei proto vyvinula inovativní technologii Wi-Fi Shield. Přístupový bod přesně detekuje fyzickou polohu cílového uživatele a při přenosu datových paketů současně vysílá náhodně generovaný rušicí signál.

Rušicí signál přetrvává mimo cílovou oblast, takže z datového provozu nelze získat platná paketová data.

Na základě specifických požadavků vytvořilo energetické oddělení města COE ochranné zóny Wi-Fi Shield na venkovních mýtných stanovištích a v kancelářských prostorách areálů, čímž účinně zabránilo odposlechu dat a jejich neoprávněnému ukládání.

Digitální mapa zvyšuje efektivitu správy a údržby díky přehlednosti a inteligentnímu řízení: Optimalizace správy a údržby byla pro COE další klíčovou prioritou. Za tímto účelem město nasadilo digitální mapu síťové infrastruktury firmy Huawei, která umožňuje centralizovanou správu zařízení, vizualizaci sítě a jednotnou správu a údržbu. Výsledkem je efektivnější řízení a výrazné snížení provozních nákladů.

Vybudování vysoce kvalitní 10Gb/s sítě v energetických areálech COE stanovilo nový standard pro moderní infrastrukturu v rámci vládních síťových projektů. Tento úspěšný krok pravděpodobně povzbudí rozvoj inovací při budování podobných sítí v celém regionu.

Zdroj: Huawei

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Petici navzdory. Cheb nevzdává přístavbu divadla, začít chce co nejdřív

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně budoucí podoby přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město Cheb se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to přes skutečnost, že část odborné veřejnosti...

28. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

Na jedné z kroměřížských ubytoven unikal v pátek před druhou hodinou ranní plyn. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se musely...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno 

Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka

Josef Dvořák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. května 2024)

Herec Josef Dvořák je bohatý muž. Nejde o peníze, ale o zážitky, které si za léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. Odtud loví jeden příběh za druhým a baví se tím nejen diváci,...

28. listopadu 2025

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, část linky B stojí

Ve stanici metra Anděl spadl člověk do kolejiště, část linky B stojí. (28....

Srážka vlaku s člověkem v pátek krátce před 11:00 zastavila v Praze provoz metra linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu vlak srazil ve stanici Anděl, podle kamerových...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS: Kostelecké uzeniny neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert a potvrdil, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího...

28. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Frýdek-Místek v neděli otevře nové kluziště pod širým nebem

ilustrační snímek

Frýdek-Místek v neděli otevře kluziště pod širým nebem, které je letošní adventní novinkou ve městě. Určené je především dětem. Kromě ledové plochy, kterou...

28. listopadu 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Vánoční program ve Valašském Meziříčí zahájí jarmark s koncertem a nadílkou

ilustrační snímek

Vánoční program ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zahájí v pátek 5. prosince ráno Mikulášský jarmark. Odpoledne na něj naváže koncert zpěváka Michala Hrůzy s...

28. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  10:08

Rybitví chce blokovat spalovnu územním plánem, firma se může obrátit na soud

ilustrační snímek

Obec Rybitví na Pardubicku chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta,...

28. listopadu 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Císařské dědictví: Sbírka posledního čínského císaře Pchu I

28. listopadu 2025  11:44

Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice postupně mizí kluby i hosté. Místo nich...

Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Bílovec poprvé vyzdobí vánočním osvětlením páteřní silnici procházející městem

ilustrační snímek

Sedmitisícový Bílovec na Novojičínsku poprvé vyzdobí vánočním osvětlením celou páteřní silnici procházející městem. Světla budou mít podobu komet. Do rozšíření...

28. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Ekurhuleni, třetí největší město JAR, chrání energetické areály technologií Huawei Wi-Fi Shield

28. listopadu 2025  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.