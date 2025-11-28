Ekurhuleni, třetí největší město JAR, chrání energetické areály technologií Huawei Wi-Fi Shield

COE urychluje svou digitální transformaci, přičemž klíčovým faktorem vitality města je spolehlivost dodávek elektrické energie. Původní síťové vybavení v elektrárenských areálech města však již bylo zastaralé a řada zařízení stále fungovala na standardech Wi-Fi 5. Výsledný slabý signál a omezené pokrytí výrazně snižovaly produktivitu zaměstnanců i celkový komfort při využívání sítě. Ve staré bezdrátové kampusové síti, do níž bylo připojeno velké množství bezdrátových síťových zařízení, bylo nutné vyhledávat poruchy ručně u každého prvku zvlášť. Tento postup byl časově náročný a zvyšoval provozní náklady. Závažným problémem byla také bezpečnost dat. Kvůli zastaralé a nedostatečně zabezpečené síťové infrastruktuře měli vedoucí představitelé elektrického sektoru města stále vážné obavy z možných úniků dat.
Vzhledem k těmto třem zásadním výzvám postavilo město COE modernizaci svých energetických kampusových sítí na třech klíčových cílech, a to s využitím řešení Huawei Xinghe Intelligent High-Quality 10 Gbps Campus Network.
Bleskově rychlá Wi-Fi 7 zvyšuje efektivitu kancelářského provozu: Zlepšení bezdrátového fungování kanceláří patřilo mezi hlavní priority COE. K jejímu dosažení město zvolilo technologii Huawei Wi-Fi 7, která přináší vysokorychlostní přístup a celoplošné pokrytí, a vytváří tak spolehlivý základ pro budoucí rozvoj služeb.
Wi-Fi Shield zajišťuje bezpečnost energetických areálů: Bezdrátové signály mohou být snadno odposlouchávány. Firma Huawei proto vyvinula inovativní technologii Wi-Fi Shield. Přístupový bod přesně detekuje fyzickou polohu cílového uživatele a při přenosu datových paketů současně vysílá náhodně generovaný rušicí signál.
Rušicí signál přetrvává mimo cílovou oblast, takže z datového provozu nelze získat platná paketová data.
Na základě specifických požadavků vytvořilo energetické oddělení města COE ochranné zóny Wi-Fi Shield na venkovních mýtných stanovištích a v kancelářských prostorách areálů, čímž účinně zabránilo odposlechu dat a jejich neoprávněnému ukládání.
Digitální mapa zvyšuje efektivitu správy a údržby díky přehlednosti a inteligentnímu řízení: Optimalizace správy a údržby byla pro COE další klíčovou prioritou. Za tímto účelem město nasadilo digitální mapu síťové infrastruktury firmy Huawei, která umožňuje centralizovanou správu zařízení, vizualizaci sítě a jednotnou správu a údržbu. Výsledkem je efektivnější řízení a výrazné snížení provozních nákladů.
Vybudování vysoce kvalitní 10Gb/s sítě v energetických areálech COE stanovilo nový standard pro moderní infrastrukturu v rámci vládních síťových projektů. Tento úspěšný krok pravděpodobně povzbudí rozvoj inovací při budování podobných sítí v celém regionu.
Zdroj: Huawei