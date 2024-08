Elbe Dock – Ende Dock – Boo? Festival Elbe Dock odhaluje letošní program i vizuál a ohlašuje velké změny

Nedílnou součástí zůstává soutěžní přehlídka nejlepších krátkometrážních filmů (hraných, animovaných, dokumentárních i experimentálních) ze střední Evropy nominovaných na Cenu ELBE DOCK. S festivalem je úzce spojena již 18. Cena Pavla Kouteckého, která bude i tentokrát v rámci festivalu udělena nejlepšímu českému dokumentárnímu snímku, a to jak v celovečerní, tak krátkometrážní sekci.

CENA ELBE DOCK: NEJLEPŠÍ KRÁTKOMETRÁŽNÍ FILMY STŘEDNÍ EVROPY A SKANDINÁVIE

Návštěvníci festivalu budou mít příležitost objevit půvab krátkometrážních snímků prostřednictvím promítání desítek vybraných krátkých filmů. Tradičně mezi nimi budou i filmy nominované na CENU ELBE DOCK, z nichž mnohé již získaly ocenění na prestižních festivalech. Novinkou letošního ročníku je vedle stávající sekce CENA ED PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ STŘEDOEVROPSKÝ FILM, vytvoření nové soutěžní sekce – CENA ED PRO KRÁTKOMETRÁŽNÍ SKANDINÁVSKÝ FILM, která rozšiřuje záběr filmů a industry hostů, jež ELBE DOCK letos přivítá. V kategorii nalezneme jak dokumentární snímky, tak snímky animované nebo hrané. Porota se zde bude rozhodovat mezi patnácti soutěžními filmy od tvůrců ze skandinávských zemí.

CENA PAVLA KOUTECKÉHO: témata mezinárodní politiky a silné životní příběhy

Cena Pavla Kouteckého se uděluje ve dvou kategoriích. V kategorii krátkých filmů se letos představí celkem sedm snímků. Režisérka Adéla Križovenská ve své krátké, animované eseji s názvem Pochybnost prostřednictvím hlasů čtyř různých autorů z různých oblastí umění popisuje všechny fáze tvůrčího procesu. Příběh ukrajinské rodiny, kterou rozdělila ruská invaze, ale která chce být na Vánoce pospolu, nám přiblíží snímek Olexie Chubuna s názvem Domov. Silný životní příběh, který začíná větou "Já jsem vlastně celej život měla k sexu divnej vztah…“ můžeme slyšet ve snímku Anety J. s názvem Ve tmě. Dalším tvůrcem je Bao Long Lý se svým filmem Mezi… Jeho film nahlíží do části identity, která je pro většinu lidí dána už od narození. Je to opravdu tak, že kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem? Dalším tvůrcem je Radek Barták s jeho Tripujem na chodníku, aneb jít po chodníku k jednomu z ostravských nádraží může být pro někoho skutečný trip. Kamenolom od Josefa Švejdy je dokumentem založeným na výrazné vizuální poetice. Jaké to je, když vám chybí milovaná osoba? A v neposlední řadě skutečný příběh ženy, která při násilném, sexuálně motivovaném útoku téměř přišla o život, odhaluje hrůzy této události i její následné emoční důsledky. Je vůbec možné se s něčím takovým vyrovnat? Snímek Přes střepy Natálie Durchánkové ukazuje cestu k překonání takového typu traumatu a hlavně sílu, odvahu a odolnost přeživších podobných zkušeností.

V kategorii celovečerních debutů se porota bude rozhodovat mezi pěti filmy. Nominované jsou filmy od čtyř režisérek a jednoho režiséra. První z nich je Jiříkovo vidění. V tomto snímku nám režisérka Marta Kovářová představí příběh Jiřího Svobody, který nepřestává věřit, že určité věci má smysl dělat zkrátka proto, že jsou správné. Jaká je reálná cena, kterou Evropa platí za špatně nastavenou pracovní migraci? Jaké jsou osudy a motivace těch, kteří ji vykonávají? Odpovědi na tyto otázky pravděpodobně dostaneme po zhlédnutí filmu pod režií Apoleny Rychlíkové s názvem Hranice Evropy. Otevřený dokumentární deník režiséra Jana Huška Pochcánek nám zase odpovídá na otázku, jestli je možné dosáhnout “pravého mužství”. Dalším celovečerním debutem je Moje nebe je horší než tvoje peklo, což je film režisérky Kateřiny Dudové, která sleduje osud “padlých andělů”. A v neposlední řadě film Blix Not Bombs od Grety Stocklassa nám připomíná, že století, ve kterém žijeme, je plné válek, politických extrémů a klimatických katastrof. Proč tedy diplomacie nepomáhá?

BIZÁRU NENÍ NIKDY DOST, anebo je Česká soda 2.0 už moc?

Kdo zná festival ELBE DOCK, ví, že není pouze vážnou záležitostí. Tvůrci festivalu si zakládají na tom, že je čas od času potřeba vážnou atmosféru odlehčovat, a proto se diváci mohou těšit znovu na promítání bizarních filmových milníků. Znáte Českou sodu 2.0? Nekorektní humor, rasismus, i trapnost. Tři díly dostupné na internetu vyvolávají v divácích různé pocity. Je to vtipné nebo nechutné? Nekorektní nebo trapné? Na festivalu ELBE DOCK budete mít příležitost si na Českou sodu 2.0 vytvořit svůj vlastní názor, pokud se tak již nestalo. ELBE DOCK navíc uvede poslední, čtvrtý díl České sody 2.0, který nikde nenajdete. Dále se diváci mohou těšit hned na několik inspirativních debutů. Jedním z nich je odvážný celovečerní debut tvůrce Rubena Östlunda Mongoloid s kytarou. Film o lidech žijících mimo normy ve fiktivním městě Jöteborg, nápadně podobném skutečnému Göteborgu. Od stejného režiséra budou moci diváci na festivalu vidět také krátkometrážní film Scéna z mého života č. 6883, či film V Bruggách od režiséra Martina McDonagha nebo snímek Od marca do mája režiséra Martina Pavola Repky a mnoho dalšího!

PROGRAM PRO DĚTI, PROCHÁZKY, SWAP PRO DOBROU VĚC, HUDBA – I TO JE ELBE DOCK!

Návštěvníci festivalu mohou kromě filmových zážitků, bizarních filmových projekcí a debat s tvůrci a hosty opět očekávat také bohatý doprovodný program. Tento rok si pro své diváky tvůrci festivalu připravili již tradičně rodinný a dětský den, nevšední hudební vystoupení, organizované procházky po Ústí nad Labem a nově také SWAP s oblečením!

NOVÉ PROSTORY! Promítání v bývalém nonstopu Ještěrka a workshopy ve fitku Amazonka

Už jste někdy byli na projekci filmu v prostorách bývalého nonstopu a kasina, nebo na workshopu v bývalém fitness centru? Na festivalu ELBE DOCK budete mít možnost obě věci zažít! V prostorách Ještěrky se totiž bude odehrávat významná část programu festivalu. Místo, které bylo dříve označováno jako továrna na lidské neštěstí, nabude díky festivalu ELBE DOCK úplně jiných rozměrů. Soutěžení pod dohledem odborníků, aneb zahájení a předávání Ceny Pavla Kouteckého. Zatímco v kasinu není jisté, že někdo vyhraje, Cenu Pavla Kouteckého někdo vyhraje určitě! Amazonka, která dříve sloužila jako fitness centrum, získává s ELBE DOCKEM také nový význam, přetvoří se totiž na mentální fitness centrum, které bude trénovat filmaře. Právě zde se totiž budou konat workshopy pro scénáristy a producenty programu FILM INN. Ještěrka i Amazonka se nacházejí v opomíjeném ústeckém parteru na Masarykově ulici, který festival ELBE DOCK svým bohatým kulturním programem na několik dní opět oživí. Část programu bude tradičně probíhat v Hraničáři.

Po Ústí nad Labem, kde festival svůj nabitý program odstartuje, bude pokračovat paralelně od 6. do 8. 9. v Drážďanech. Zde se mohou návštěvníci již tradičně těšit na bohatý festivalový program odehrávající se v atraktivním kulturním a uměleckém prostoru GEH8 (bývalé nákladové nádraží).

FILM INN WORKSHOPY: Nechte zazářit svůj krátký film!

Kromě udělování cen ve třech soutěžních sekcích pořádá ELBE DOCK také FILM INN WORKSHOPY pro filmaře ze zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Jedná se o profesionálně vedené workshopy pro scenáristy a producenty krátkých, hraných a hybridních formátů. "Jsem ráda, že naše pozvání přijaly významné osobnosti v oblasti vývoje scénářů, festivalové dramaturgie a přední odborníci na AI ve filmu, kteří tyto workshopy povedou,” říká vedoucí Industry programu Radka Hoffmanová.

STORY EDITING WORKSHOP provází lektorka Anne Gensior – mezinárodní konzultantka scénářů pro hrané a dokumentární filmy působící v Berlíně, lektorka a mentorka workshopů a konzultantka pro fondy a koprodukční trhy. Druhým hlavním workshopem je PRODUCERS WORKSHOP pod vedením lektora Enrica Vannucciho, který je členem výběrové komise Pardi di Domani na filmovém festivalu v Locarnu a výběrové komise LIM – Less Is More a kreativní poradce programu pro vývoj krátkých filmů MASO. "Spolu s lektory se účastníci jednotlivých workshopů zaměří nejen na vývoj scénáře, festivalové strategie, sales, využití umělé inteligence v scenáristice a ve filmovém marketingu, ale budou se také lépe orientovat ve světě filmových festivalů a distribuce,” přibližuje workshopy Radka Hoffmanová.

FILM INN v sobě však skrývá ještě mnohem více! Nabízí také MASTERCLASSES, které jsou vedené dalšími významnými lektory jako je Maike Mia Höhne či Nicolo Gallio. Maike Mia Höhne je uměleckou ředitelkou Mezinárodního festivalu krátkých filmů v Hamburku, kam se přesunula po vedení Berlinale Shorts. Nicolo Gallio v současné době působí jako poradce pro TorinoFilmLab Audience Design Fund a pracuje jako výzkumník a stratég v známé berlínské agentuře Alphapanda, která se zabývá filmovým marketingem a podporuje scenáristy, filmaře a producenty v oblasti hraných filmů, dokumentů a televizních seriálů.

V současné době běží do 11.8. OPEN CALL pro přihlášení. Podrobné informace o projektu FILM INN, včetně registračního formuláře je možné najít na webu festivalu.

ELBE(ENDE) DOCK A CO JE BOO?

Slovo Ende v názvu naznačuje na první pohled konec, tak tomu ale v tomto případě nebude. I když se s aktuální podobou festival loučí, tvůrci festivalu připravují něco zcela nového. "Nekončíme!” Naopak se můžete těšit na mnoho vzrušujících změn.

V budoucnu se festival představí v inovativním formátu, který přinese čerstvé zážitky a nezapomenutelné momenty. Nové přístupy, nové místo konání, rozšíření programové nabídky - to vše a mnohem více čeká na návštěvníky budoucího ročníku festivalu ELBE DOCK. A co je vlastně Boo? Na tuto otázku festival svým fanouškům odpoví ve správný čas.

Podrobnosti o letošním programu naleznete nanašem webu.

Organizátoři:

bujón

krutón

Spoluorganizátoři:

GEH8

Film a Sociologie

Kompott

Hlavní partneři:

Státní fond kinematografie

Visegrádský fond

Statutární město Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Ministerstvo kultury České republiky

Česko-německý program podpořili:

Česko-německý fond budoucnosti

Landesdirektion Sachsen

