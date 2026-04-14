Electree Solar přebírá péči o klienty Acetexu a zajišťuje kontinuitu servisu FVE

Společnost Electree Solar disponuje odbornými kapacitami, zkušeným technickým týmem i vazbami na výrobce technologií a dodavatele komponentů. Zákazníkům firmy Acetex tak zajistí nejen servis a monitoring, ale i řešení reklamací či další technickou podporu související s provozem fotovoltaických elektráren. Součástí služeb může být také rozšiřování stávajících instalací, implementace nových technologií nebo nasazení systémů chytrého řízení, které umožňují efektivnější využití vyrobené energie.
„Naším cílem je poskytnout klientům maximální kontinuitu a jistotu. Postaráme se o to, aby jejich fotovoltaické elektrárny fungovaly spolehlivě, měly k dispozici rychlou a odbornou podporu a zároveň mohly dále rozvíjet svůj potenciál prostřednictvím moderních technologií a chytrého řízení,“ uvedl František Gajda, technický ředitel Electree Solar.
Převzetí klientské péče bude probíhat postupně. Zákazníci Acetexu budou včas kontaktováni s dalšími informacemi.
Electree Solar je součástí energetického holdingu Electree Power Group, který patří mezi dynamicky rostoucí hráče na českém trhu moderní energetiky. Skupina nabízí komplexní služby napříč energetikou – od dodávek energií přes fotovoltaiku, bateriová úložiště až po chytré řízení a optimalizaci spotřeby. Díky této komplexnosti a silnému technologickému zázemí je Electree Solar schopna zajistit klientům stabilní, dlouhodobě udržitelný a profesionální servis.
Zdroj: Crest Communications a.s.