ELEKTRICK MANN vydávají nový singl „Chtěl bych ti říct“. Tentokrát bez legrace

Chtěl bych ti říct začíná téměř jako balada. Klidnější sloky postupně přecházejí do širokého melodického refrénu, aby se skladba v další části zlomila do tvrdšího rapového momentu a následně se znovu vrátila k výrazné melodii. Výsledkem je skladba, která se pohybuje někde mezi alternativním rockem, rapem a současným pop-rockovým zvukem.
„Poslední dobou nás baví dělat věci, které od nás možná lidé úplně nečekají. Nemáme potřebu, aby každá skladba zněla stejně nebo aby v každé musel být fór. Život se s námi příliš nemazlil – hodně nám dal, ale občas nám také něco vezme. A právě v takových momentech si písnička řekne o trochu jiný přístup,“ říká MC Mukas.
Výraznou součástí singlu je spolupráce s IAM Oskarem, jehož melodický vokál posouvá skladbu do polohy, ve které se Elektrick Mann doposud příliš často nepohybovali. Právě kontrast mezi jeho zpěvem, rapovými částmi a tvrdším zvukem kapely je jedním z hlavních motivů nahrávky.
Text skladby stojí na jednoduché situaci: na věcech, které člověk chce někomu říct, ale často je vysloví pozdě, špatně — nebo vůbec.
„Je tam pořád Elektrick Mann, jen jsme tentokrát na chvíli odložili ironii. Asi jsme zjistili, že umíme být chvíli vážní. Ale nechceme slibovat, že nám to vydrží.“
Chtěl bych ti říct navazuje na letošní singl SUMMER TIME a je další ukázkou toho, kam se Elektrick Mann v současnosti hudebně posouvají. Vedle rapových kořenů a živé kapely se v jejich nové tvorbě stále výrazněji objevují melodické refrény, kytarový zvuk a produkce přesahující klasické žánry.
Singl Chtěl bych ti říct – Elektrick Mann + IAM Oskar vyšel 10. září na všech streamovacích platformách, včetně videoklipu na YT
Zdroj: RedHead Label