Elektrické podlahové topení vs. tepelné čerpadlo: co se opravdu vyplatí v novostavbě?

Blýskání na lepší časy

Nyní se na trhu se pozitivně projevila novela vyhlášky č. 222/2024 Sb., která upravuje vyhlášku č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a která nabyla účinnosti 1. září 2024. Nové znění vyhlášky již začíná ovlivňovat výslednou klasifikaci některých kategorií budov. Ačkoliv si odborníci i širší veřejnost dlouhodobě uvědomují výhody elektrického sálavého a podlahového vytápění v rodinných domech, dosavadní legislativa jeho využití v novostavbách výrazně komplikovala. Novela však toto dřívější nepříznivé nastavení zmírňuje.

Díky změnám ve výpočtech může být elektrické sálavé vytápění, třeba topná rohož s jednoduchou instalací nyní opět reálnou a plnohodnotnou volbou pro hlavní zdroj tepla v novém rodinném domě. Přispělo k tomu snížení konverzního faktoru pro elektrickou energii z původních 2,6 na hodnotu 2,1, ale klíčovým bodem je především možnost zahrnout do výpočtu PENB kompletní výrobu elektrické energie z fotovoltaiky. Tím dochází ke snížení spotřeby neobnovitelné primární energie, což je zásadní parametr pro splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.

Díky tomu dnes stačí, aby stavebník nového rodinného domu osadil střechu menší fotovoltaickou elektrárnou o výkonu přibližně 6 kWp, a bez problémů si může zvolit elektrické sálavé vytápění jako hlavní topný systém. Tato kombinace mu umožní vyhovět legislativním požadavkům na energetickou účinnost budovy a zároveň splnit podmínky pro získání stavebního povolení.

Pojďme na modelovém příkladu podívat na dva topné systémy často přímo proti sobě soupeřící o přízeň investorů. Každou investici do nemovitosti je sice potřeba posuzovat individuálně a v širším kontextu, základní principy jsou ale stále stejné. Z dlouhodobého pohledu není vždy výhodnější systém s nejnižšími provozními náklady, ale ten, který přináší nízkou pořizovací cenu, nulový servis, dlouhou životnost a minimální finanční riziko.

Férové porovnání: elektrické podlahové topení vs. tepelné čerpadlo vzduch/voda

Při stavbě nového domu se dříve či později dostanete k otázce: čím topit? Na první pohled se jako ideální řešení tváří tepelné čerpadlo vzduch/voda. Je úsporné, ekologické a všude se o něm mluví. Ale je to opravdu ta nejvýhodnější volba? Anebo se za lákavým marketingem skrývá komplikované a drahé řešení, které bude dům zatěžovat dalších 20 let? Podívejme se na to s konkrétními čísly.

Modelový dům a základní předpoklady

Představme si moderní novostavbu s užitnou plochou 130 m2 a tepelnou ztrátou 4,5 kW. Roční potřeba tepla na vytápění je zde zhruba 6 250 kWh. Pro takový dům uvažujeme dvě varianty vytápění – úsporné elektrické podlahové topení a systém s teplovodní podlahovkou napojenou na tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Kolik zaplatíte na začátku?

Elektrické podlahové topení, včetně materiálu, regulace a montáže, vyjde na přibližně 80 000 Kč. Naproti tomu teplovodní podlahové vytápění stojí kolem 130 000 Kč, a tepelné čerpadlo podle typu, výkonu, kvality a dalších parametrů 250 000 až 350 000 Kč. Celková počáteční investice tak vychází u tepelného čerpadla na 380 000 až 480 000 Kč. Rozdíl v investici mezi těmito dvěma systémy činí minimálně 300 000 Kč, ale často i více.

Provoz a údržba – realita místo prospektů

Elektrické podlahové topení nevyžaduje žádnou údržbu. Nemá žádná pohyblivá zařízení, ventilátory ani kompresory. Neexistují zde žádné revize, kontroly ani poruchy. Systém je zcela tichý a funguje spolehlivě desítky let – např. životnost komponent jako je kvalitní topný kabel nebo topná rohož při správném návrhu a instalaci přesahuje 50 let.

Oproti tomu tepelné čerpadlo je mechanický stroj s řadou komponent, které podléhají opotřebení. Vyžaduje pravidelný servis, doporučuje se každoroční odborná prohlídka, která obvykle stojí 3 000 až 5 000 Kč ročně. Navíc má tepelné čerpadlo omezenou životnost – obvykle 12 až 17 let, poté je potřeba výměna celého zařízení, která se pohybuje v rozsahu 250 000 až 350 000 Kč, v aktuálních cenách samozřejmě, za 15 let díky působení inflace uvidíme zcela jiná čísla.

Spotřeba a účinnost – jak je to doopravdy?

Elektrické podlahové topení má jednoduchou logiku – 1 kWh elektřiny dodá 1 kWh tepla. V našem modelovém domě tedy spotřebuje 6 250 kWh ročně. Při reálné ceně 5,70 Kč za kWh to znamená náklady přibližně 35 625 Kč za rok.

Tepelné čerpadlo pracuje efektivněji, ale rozhodně ne tak, jak tvrdí propagační materiály výrobců. Reálný sezónní topný faktor (SCOP), tedy poměr mezi dodaným teplem a spotřebovanou elektřinou, se v běžných podmínkách v průběhu topné sezóny může pohybovat mezi 3,3 (když je venku třicet stupňů), ale také 2,3 při minus sedmi. My budeme počítat férově – s hodnotou 2,5. V takovém případě je spotřeba elektřiny přibližně 2 500 kWh ročně a roční náklady na provoz kolem 14 250 Kč. To znamená, že provozně je tepelné čerpadlo levnější zhruba o 21 375 Kč ročně. Tím to ale zdaleka nekončí.

Co se stane za 15 let?

Teď si představme, že v domě bydlíme 15 let. Elektrické podlahové topení realizované např. se skladbou, která obsahuje elektrické topné folie, kabely nebo rohože, nevyžaduje žádný servis, žádné náhradní díly, žádné opravy. Celkové náklady za 15 let tedy budou tvořeny jen pořizovací cenou 80 000 Kč a provozem 35 625 Kč ročně. Za 15 let to dělá celkem 614 375 Kč.

Naopak u tepelného čerpadla musíme kromě pořizovací ceny 380 000 až 480 000 Kč připočítat pravidelný servis, který vyjde za 15 let na 45 000 až 75 000 Kč. Po 15 letech je pak potřeba počítat s výměnou zařízení, což znamená dalších 250 000 až 350 000 Kč. A provozních nákladů za 15 let se nasbírá zhruba 258 750 Kč. Výsledná suma za 15 let se tak pohybuje mezi 888 750 až 1 118 750 Kč.

Abychom to shrnuli: elektrické podlahové topení vychází za 15 let o 274 375 až 504 375 Kč levněji než systém s tepelným čerpadlem.

I kdybychom (nelogicky) nepočítali do bilance pořízení nového tepelného čerpadla po 15 letech, tak to prostě nevyjde – technika tepelného čerpadla se vzhledem k vysoké pořizovací ceně, udržovacím nákladům a omezené životnosti za 15 let nevrátí.

Faktor klidu

Elektrické podlahové topení má jednu obrovskou výhodu: nemusíte se o něj vůbec starat. Nemusíte řešit objednání servisu, poruchy, na nic myslet, máte prostě klid. Není co servisovat, nemá co se pokazit. Funguje tiše, spolehlivě a předvídatelně.

Závěrem: finance vždy až na prvním místě

Pokud při stavbě domu zvažujete mezi elektrickým podlahovým topením a tepelným čerpadlem vzduch/voda s teplovodní podlahovkou, často porovnáváte pouze provozní náklady. Jenže ve skutečnosti je naprosto zásadní i rozdíl v pořizovací ceně. A ten se ještě znásobí, pokud se výstavba financuje hypotékou, což je u většiny novostaveb jednoznačná realita.

Rozdíl v pořizovací ceně mezi elektrickým podlahovým topením (zhruba 80 000 Kč) a systémem s tepelným čerpadlem a vodní podlahovkou (běžně kolem 480 000 Kč) činí zhruba 400 000 Kč. Pokud si tuto částku půjčíte v rámci hypotéky na 25 let s úrokem 4 % ročně, nezaplatíte bance pouze samotných 400 tisíc. Kvůli úrokům se totiž celková částka vyšplhá až na přibližně 633 300 Kč. Měsíční splátka takového úvěru by činila zhruba 2 111 Kč.

Jinými slovy: ten, kdo se rozhodne pro tepelné čerpadlo, nezaplatí jen o 400 tisíc více. Ve skutečnosti ho toto rozhodnutí přijde – jen na rozdílu v pořizovací ceně a přepočtených úrocích – na více než 633 tisíc korun.

A to stále mluvíme pouze o vstupní investici a nákladech financování. K tomu je nutné připočíst servis, pravidelné kontroly a hlavně výměnu tepelného čerpadla po přibližně 12 až 17 letech. To může představovat další náklad ve výši několika stovek tisíc korun, zatímco elektrické podlahové topení takovou údržbu nevyžaduje a jeho životnost je klidně 50 i více let.

Z dlouhodobého pohledu tedy není výhodnější systém s nejnižšími provozními náklady, ale ten, který přináší nízkou pořizovací cenu, nulový servis, dlouhou životnost a minimální finanční riziko. A přesně to elektrické podlahové topení nabízí.

Proč je jednoduchost výhodou

Elektrické podlahové topení je:

nejlevnější na pořízení

bezúdržbové

nehlučné

extrémně spolehlivé

Tepelné čerpadlo vzduch–voda je:

technicky složité

nákladné na servis a výměnu

závislé na venkovní teplotě

reálný topný faktor za celou sezónu (SCOP) je kolem 2,5

V dlouhodobém horizontu 15 let vyhrává elektrické podlahové topení na celé čáře svou jednoduchostí, stabilními náklady a klidem pro investora.

Zdroj: elektricke-topeni.cz