Elektrokolo seniorům vrátilo svobodu. Přilba jim může zachránit život.

Čísla, která by nás měla zastavit k zamyšlení
Každý rok se na českých silnicích stanou stovky cyklistických nehod, při nichž jsou lidé vážně zraněni nebo přijdou o život. Statistiky Policie České republiky dlouhodobě ukazují, že právě starší cyklisté patří mezi skupiny s nejvyšším podílem těžkých a smrtelných zranění. Zatímco mladší cyklisté často vyváznou s lehčími následky, u seniorů bývají důsledky nehod výrazně závažnější.
Proč jsou senioři tolik ohroženi? Příčiny jsou přirozené: s věkem se prodlužuje reakční doba, snižuje se fyzická kondice, kosti jsou křehčí. „Chceme, aby senioři jezdili na kole co nejdéle. Cyklistika je pro ně obrovským přínosem. Zároveň ale musíme otevřeně říkat, že s rostoucím věkem roste i riziko vážných následků dopravních nehod. Organismus se regeneruje pomaleji, klesá odolnost vůči zraněním a i pád v nižší rychlosti může mít velmi vážné následky,“ říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.
Elektrokolo: výhra i nová výzva zároveň
Významnou roli v proměně cyklistiky seniorů hrají elektrokola. Ta umožňují zvládnout delší trasy, kopcovitý terén i pravidelný pohyb lidem, kteří by jinak na kole jezdili jen omezeně.
Pan Karel se vrátil na kolo ve svých 68 letech. Elektrokolo mu umožnilo vyrazit znovu do kopců, za vnoučaty, na nákup. Takových příběhů je v Česku čím dál víc – a všechny jsou důvodem k radosti. Zároveň je to příběh, který nás vede k jednoduché otázce: má pan Karel na hlavě přilbu?
Senioři přilbu často odmítají. Logika je pochopitelná: Za mého mládí přilby nebyly a jezdilo se taky. Jenže elektrokolo není kolo z roku 1975. Je těžší, jinak vyvážené a jezdí bez vyšší námahy rychleji i u cyklistů staršího věku nebo s nižší fyzičkou. Energie nárazu při pádu roste s druhou mocninou rychlosti – to není řečnický obrat, to je fyzika. Při jízdě 25 km/h je energie nárazu čtyřikrát vyšší než při 12 km/h. Pád v této rychlosti bez přilby se přirovnává k pádu střemhlav z výšky 2,5 metru. Doprava je také hustší a rychlejší než v minulosti. A pan Karel může i po drobném pádu mít těžké až fatální následky po úderu do hlavy bez ochranné přilby.
Přilba není jen pro děti, přestože v České republice platí povinnost ji používat pouze do 18 let věku. „Často se na sítích setkáváme s hejty, že prosazujeme povinnost přilby pro všechny na kole. Nikoliv. Apelujeme na odpovědné nošení přilby na základě dobrovolnosti, protože by dospělí měli znát její benefity. A přesto se pak setkáváme i s dotazy a prosbami, ať pomůžeme přilbu pro všechny uzákonit, protože jinak to starší nenapadne přilbu nosit,“ vypráví, s čím se v rámci komunikace projektu Na kole jen s přilbou, koordinátor Ladislav Slánský.
Co přináší e-kolo navíc oproti klasickému?
- Vyšší rychlost – snazší dosažení rychlosti až 25 km/h bez těžké fyzické námahy.
- Těžší rám a jiné těžiště – kolo se chová jinak, než na co byl jezdec zvyklý.
- Jiná pravidla silničního provozu – aktualizovaná legislativa, kterou je třeba znát.
- Výběr kola podle potřeby, ne podle souseda – nabídka e-kol je dnes obrovská. Senior by si měl vybírat podle toho, kde bude jezdit, jak vysoké sedlo zvládne, jakou výdrž baterie potřebuje.
„Někdy slyšíme větu: soused má tohle elektrokolo, tak si koupím stejné. Jenže každý člověk je jiný. Někdo jezdí po městě, jiný po cyklostezkách a další v lese. Důležitá je výška rámu, posed, hmotnost kola, výkon motoru i způsob používání. Elektrokolo by mělo být vybíráno podle potřeb jezdce, ne podle toho, co používá okolí,“ dodává Slánský.
Opakování pravidel není ostuda
Odborníci zároveň upozorňují, že od doby, kdy mnozí senioři získávali první zkušenosti na kole, se silniční provoz výrazně proměnil. Přibyly cyklopruhy, přejezdy pro cyklisty, sdílené stezky, elektrokoloběžky i nové dopravní značky. „Nikdo se nemusí stydět za to, že si chce některá pravidla připomenout. Naopak. Bezpečný cyklista je ten, který ví, jak se v dnešním provozu správně chovat,“ říká Novotná.
Tým silniční bezpečnosti realizuje projekt Na kole jen s přilbou už od roku 2010. Za tu dobu se přesvědčil, že nejúčinnější osvěta není ta, která moralizuje – ale ta, která baví, zapojuje a komunikuje s lidmi přímo. To byl jeden z důvodů, proč vznikl nový praktický deník Cyklista s praxí, který zábavnou formou prostřednictvím křížovek, osmisměrek a modelových situací pomůže seniorům osvěžit si znalosti pravidel silničního provozu. Pravidla, která mohla být dávno zapomenutá, se tak vrátí přirozenou a příjemnou cestou.
Co může udělat každý z nás
Pokud máte doma babičku, dědečka, taťku, maminku, souseda nebo kamaráda, kteří na e-kolo teprve nastupují – nebo už jezdí – promluvte s nimi o přilbě. Bez tlaku, bez přednášení. Třeba jen: Hele, vezmi si ji. Statistiky naznačují, že by to mohlo jednou zachránit víc než kolo. „Naším cílem není seniory od cyklistiky odrazovat. Právě naopak. Chceme jim pomoci, aby si radost z jízdy na kole mohli užívat co nejdéle a co nejbezpečněji,“ uzavírá Slánský.
Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR a Horská služba ČR. Projekt podporují také společnosti Czechoslovak Group, ELTODO, DECATHLON, CREDITAS Real Estate, ENERGIE AG BOHEMIA, Rengl nebo pivovar Heineken.
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Zdroj: Tým silniční bezpečnosti