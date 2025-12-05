Elektromobilita v tom nejlepším světle: Zumtobel osvětluje nový závod společnosti InoBat na výrobu bateriových článků na Slovensku.

Výrobní areál InoBat, vybudovaný pod vedením generálního dodavatele Takenaka Europe, kombinuje výzkum, vývoj i samotnou výrobu baterií. Extrémní teploty, agresivní chemikálie a přísné podmínky pro čisté prostory. Toto náročné prostředí nového provozu vyžadovalo pouze ta nejkvalitnější a nejodolnější svítidla. „Na základě zkušeností se společností InoBat jsme mohli dále vyvíjet naše svítidlo CLEAN, které je prvním svítidlem na trhu s certifikátem pro suché čisté prostory," říká Clemens Neuner, specialista na průmyslová řešení ve společnosti Zumtobel. Kromě specializovaného osvětlení výrobních prostor dodala společnost Zumtobel i řešení pro další části areálu – od kanceláří až po nouzové osvětlení.
Osvětlení chodeb, šaten a laboratoří dodala sesterská značka Thorn, která díky širokému produktovému portfoliu efektivně pokryla specifické požadavky různorodých prostor. „Společnost InoBat klade velký důraz na zdraví a pohodu svých zaměstnanců, a proto hrála kvalita osvětlení a vytvoření příjemného pracovního prostředí v projektu zásadní roli,“ vysvětluje Peter Mišík, ředitel Zumtobel Slovensko.
Robustní svítidla CRAFT II plus LED s výkonem až 50 000 lumenů zajišťují kvalitní osvětlení v logistických a distribučních částech závodu. Jejich vysoká mechanická i chemická odolnost a promyšlený tepelný management zaručují dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu i v extrémních provozních podmínkách.
Spojení funkčnosti a elegance
V otevřených kancelářských prostorách nového areálu InoBat se uplatil lištový systém TECTON osazený svítidly MIREL. Černá svítidla se přirozeně začleňují do stropní konstrukce s odkrytou instalací vzduchotechniky, čímž podtrhují moderní industriální charakter interiéru. Tento designový koncept pokračuje i ve vstupním foyer. Lištový systém TECTON osazený svítidly MIREL a bodovými svítidly PANOS vítají zaměstnance i návštěvníky příjemným a sofistikovaným světlem.
Nouzová svítidla CROSSIGN a RESCLITE od společnosti Zumtobel pak zajišťují osvětlení únikových cest v celé budově. Díky instalaci ve vnitřních i venkovních prostorách jsou únikové cesty vždy jasně a spolehlivě osvětleny.
Dva partneři, sdílené hodnoty
Osvětlení čistých prostor ve výrobě bateriových článků je výzvou – například kvůli extrémně suchým podmínkám pracovního prostředí. „V úzké spolupráci se společností Takenaka Europe jsme byli schopni poskytnout společnosti InoBat osvětlovací řešení dokonale přizpůsobená požadavkům v těchto prostorech, stejně jako v dalších místnostech,“ říká Clemens Neuner. „Společnost Takenaka Europe má rozsáhlé zkušenosti se stavebními projekty v automobilovém průmyslu, a právě proto jsme se na tomto projektu skvěle doplňovali – nejen v oblasti všeobecného osvětlení, ale také v oblasti nouzového osvětlení.“
Důvěra v kvalitu a spolehlivost řešení skupiny Zumtobel vedla k tomu, že ji Takenaka Europe přizvala ke spolupráci i na dalších projektech v automobilovém průmyslu. „To je důležitý signál, že odvádíme společně dobrou práci,“ shrnuje Peter Mišík.
Zdroj: Zumtobel