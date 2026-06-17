Elektronické výrobky byly testovány na přítomnost nebezpečných látek

Autor:
  9:00
Sledovat Metro na Googlu
Praha 17. června 2026 (PROTEXT) - V rámci testovací kampaně financované EU a zaměřené na obsah nebezpečných látek ve 173 elektrických a elektronických přístrojích bylo zjištěno, že polovina z nich překračuje povolené limity. Tuto činnost zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).

Orgány dozoru nad trhem (MSA) vybraly k testování 107 levných, běžně používaných elektronických zařízení s USB konektory nebo solárními panely, jako jsou ventilátory, reproduktory, chytré hodinky, svítilny a zahradní lampy. Zkoumáno bylo také 32 kuchyňských spotřebičů, jako jsou topinkovače, vaflovače, mixéry, lisy na citrusy a elektrické mlýnky na sůl, a 22 výrobků pro osobní péči, jako jsou fény, nahřívací kartáče, holicí strojky, zastřihovače a masážní přístroje. Zbývající produkty spadaly do jiných kategorií.

Tyto výrobky byly testovány na obsah těžkých kovů (olovo, kadmium, rtuť a šestimocný chrom), bromovaných zpomalovačů hoření (PBB a PBDE) a plastifikátorů (ftaláty: DEHP, BBP, DBP a DIBP), jejichž používání je omezeno směrnicí EU o omezování nebezpečných látek (RoHS).

Zvýšené hodnoty olova (a kadmia) byly nejčastěji zjištěny v pájecích bodech (82 nevyhovujících vzorků). Plastifikátory převažovaly v izolaci a/nebo krytech USB kabelů, napájecích kabelů a zástrček, a to zejména v měkčeném PVC (51 nevyhovujících vzorků). Bromované zpomalovače hoření byly zjištěny v tvrdých plastových dílech pěti vzorků a šestimocný chrom byl zjištěn v kovových šroubech a duhových kovových součástech tří testovaných vzorků.

U online nákupů byla vyšší míra selhání: 49 vzorků nesplnilo požadavky, přičemž u vzorků z obchodů selhalo 37 položek.

Odběr vzorků z celé EU

Celkem 104 vzorků bylo získáno v kamenných obchodech a 69 online, a to za průměrnou cenu 10 EUR.

Přístroje z obchodů a na internetu odebíraly orgány MSA ze 13 zemí: Belgie, Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

Chybějící dokumentace a označení CE

U výrobků se také samostatně ověřovala požadovaná značení a dokumentace. U 41 výrobků (24 %) byly zjištěny problémy mimo jiné s chybějícím, nedostatečně viditelným nebo nečitelným označením CE nebo označením, které lze snadno vymazat. Některé nedostatky se týkaly absence údajů o kontaktním místě v EU.

Při celkovém pohledu na laboratorní testy a kontroly značení nevyhovělo celkem 91 výrobků (53 %) ze 173.

Orgány MSA o selhání informovaly podniky a několik z těchto výrobků zaznamenaly na platformu Safety Gate, což je systém rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky.

U 91 nevyhovujících výrobků byla přijata řada opatření. Nejčastěji se jednalo o stažení z trhu dříve, než se výrobky dostanou ke spotřebitelům, a zákaz jejich prodeje.

Doporučení

Orgány MSA doporučují spotřebitelům, kteří si kupují elektronické výrobky, aby si na platformě Safety Gate ověřili, že jejich vybraný výrobek není uveden jako škodlivý.

Kromě toho orgány MSA doporučují, aby se zákazníci vyhýbali podezřele levným výrobkům. Tyto výrobky pravděpodobně nesplňují normy EU a jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí a obtížně recyklovatelné. Při nákupu online se vyplatí zkontrolovat, zda má prodejce nebo dodavatel adresu v EU.

Orgány MSA doporučují, aby spotřebitelé hledali označení CE a informovali se o rozdílu mezi označením shody CE a imitacemi (často nesprávně označovanými jako China Export – export z Číny), které nejsou oficiálním označením CE a mohou uvádět nesprávné nebo zavádějící informace.

Výrobci, dovozci a distributoři musí dobře znát své povinnosti a spolupracovat pouze se spolehlivými partnery. Musí znát platné právní předpisy EU, včetně směrnice o omezování nebezpečných látek (RoHS), a před uvedením zboží na trh EU zajistit, aby bylo v souladu s těmito předpisy.

V neposlední řadě je pro hospodářské subjekty důležité, aby pečlivě kontrolovaly veškerou dokumentaci k výrobkům – od informací poskytovaných před objednáním až po zprávy o provedení testů. Potřebnou dokumentaci je třeba na požádání poskytnout orgánům MSA.

Zachování bezpečnosti jednotného trhu

Výběr a testování výrobků byly součástí kampaně dozoru nad trhem Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) 2025, kterou zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).

Projekt JACOP, prováděný v zemích EU a ESVO, pomáhá zachovávat bezpečnost jednotného trhu tím, že posiluje spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem a koordinuje přístupy k testování.

Orgánům MSA umožňuje společně hodnotit výrobky, určovat rizika a zajišťovat, že výrobci přijímají nápravná opatření. Ročník 2025 zahrnoval jedenáct druhů výrobků.

„Kampaně jako JACOP chrání evropské spotřebitele před nebezpečnými spotřebiči a hospodářské subjekty před konkurenty, kteří se snaží obcházet pravidla EU,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.

 

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market- surveillance_en

 

Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák

Romantická komedie o tajném románku na pracovišti a o problémech, do kterých se...

Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i amatérských diváků na českém internetu nový snímek od Netflixu s názvem Pracovní romance (Office...

Muž na Berounsku střílel na policii, ukryl se v domě. Zásahovka ho našla už mrtvého

Aktualizujeme
Policie

Zásahová jednotka pronikla do domu na Berounsku, v němž se zabarikádoval muž se zbraní. Toho posléze uvnitř nalezla policie mrtvého. Při události se nikdo další nezranil. Muž se nejprve se zbraní v...

18. června 2026  20:22

Legendární Coca-Cola oslavuje 55 let české výroby. Ročně u nás stočí přes 400 milionů litrů

Legendární Coca-Cola

Málokterý nápoj se stal tak pevnou součástí našich životů jako legendární Coca-Cola. Letos je tomu přesně 55 let, kdy z tuzemské výrobní linky sjela vůbec první lahev. Od té doby u nás značka...

18. června 2026  20:16

Brno stojí za to! Motorkáři už velebí českou pohostinnost a levné pivo

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků....

Velká cena v Brně oficiálně začíná pátečními ranními tréninky. Její fanzóna, která vyrostla v samotném srdci Brna na náměstí Svobody už ale nabízí unikátní zážitky. Aby také ne, vždyť plochu s...

18. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Kvůli šampionátu MotoGP v Brně bude policie na Vysočině na D1 a dalších trasách

ilustrační snímek

Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po nichž...

18. června 2026  18:24,  aktualizováno  18:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podpisy k referendu o odtržení od Kroměříže se Vážanech nyní sbírat nebudou

ilustrační snímek

Podpisy pro vyhlášení referenda o odtržení od Kroměříže se nyní v místní části Vážany sbírat nebudou. Vyplývá to z uzavřeného memoranda o urovnání vztahů mezi...

18. června 2026  18:17,  aktualizováno  18:17

Obvinění v kauze řidičských průkazů už na černošické radnici nepracují

ilustrační snímek

Nikdo z úředníků a zkušebních komisařů obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošické radnici už na úřadě nepracuje. Jejich pracovní...

18. června 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji je vhodná ke koupání

ilustrační snímek

Kvalita vody v přírodních koupalištích v Karlovarském kraji se pohybuje nejčastěji mezi prvním a druhým stupněm, je tedy vhodná ke koupání. Některá přírodní...

18. června 2026,  aktualizováno 

Část metra B dvě hodiny stála. Na Andělu srazila souprava muže, na místě zemřel

Složky IZS zasahují na pražském Andělu, metro tam ve stanici srazilo člověka....

Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet nepřežil. Provoz byl na dvě hodiny zastaven v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech....

18. června 2026  18:22,  aktualizováno  19:43

Lhotka, Radotín i Motol. Voda v pražských přírodních koupalištích se výrazně zlepšila

V Česku kromě sinic ohrožují milovníky koupání larvy parazita motolice. Zavřené...

Ve všech přírodních koupalištích, kde pražská hygienická stanice (HSHMP) kontroluje kvalitu vody, je koupání bezpečné. Oproti stavu před dvěma týdny se situace na většině míst výrazně zlepšila.

18. června 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Galerie Fiducia připomíná své 25. výročí výstavou Vnitřní světlo

ilustrační snímek

Fotografická galerie Fiducia, která je součástí stejnojmenného ostravského klubu a antikvariátu oslaví své 25 narozeniny výstavou děl Jiřího Šiguta Vnitřní...

18. června 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

18. června 2026  19:19

Moravská galerie vrátila obrazy potomkům Hellerových, zůstanou ale v její sbírce

MoravskĂˇ galerie vrĂˇtila obrazy potomkĹŻm HellerovĂ˝ch, zĹŻstanou ale v jejĂ­ sbĂ­rce

Potomci rodiny Hellerových, průmyslníků z Hranic na Přerovsku, znovu získali čtyři obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů ale...

18. června 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×