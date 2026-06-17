Elektronické výrobky byly testovány na přítomnost nebezpečných látek

Orgány dozoru nad trhem (MSA) vybraly k testování 107 levných, běžně používaných elektronických zařízení s USB konektory nebo solárními panely, jako jsou ventilátory, reproduktory, chytré hodinky, svítilny a zahradní lampy. Zkoumáno bylo také 32 kuchyňských spotřebičů, jako jsou topinkovače, vaflovače, mixéry, lisy na citrusy a elektrické mlýnky na sůl, a 22 výrobků pro osobní péči, jako jsou fény, nahřívací kartáče, holicí strojky, zastřihovače a masážní přístroje. Zbývající produkty spadaly do jiných kategorií.
Tyto výrobky byly testovány na obsah těžkých kovů (olovo, kadmium, rtuť a šestimocný chrom), bromovaných zpomalovačů hoření (PBB a PBDE) a plastifikátorů (ftaláty: DEHP, BBP, DBP a DIBP), jejichž používání je omezeno směrnicí EU o omezování nebezpečných látek (RoHS).
Zvýšené hodnoty olova (a kadmia) byly nejčastěji zjištěny v pájecích bodech (82 nevyhovujících vzorků). Plastifikátory převažovaly v izolaci a/nebo krytech USB kabelů, napájecích kabelů a zástrček, a to zejména v měkčeném PVC (51 nevyhovujících vzorků). Bromované zpomalovače hoření byly zjištěny v tvrdých plastových dílech pěti vzorků a šestimocný chrom byl zjištěn v kovových šroubech a duhových kovových součástech tří testovaných vzorků.
U online nákupů byla vyšší míra selhání: 49 vzorků nesplnilo požadavky, přičemž u vzorků z obchodů selhalo 37 položek.
Odběr vzorků z celé EU
Celkem 104 vzorků bylo získáno v kamenných obchodech a 69 online, a to za průměrnou cenu 10 EUR.
Přístroje z obchodů a na internetu odebíraly orgány MSA ze 13 zemí: Belgie, Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.
Chybějící dokumentace a označení CE
U výrobků se také samostatně ověřovala požadovaná značení a dokumentace. U 41 výrobků (24 %) byly zjištěny problémy mimo jiné s chybějícím, nedostatečně viditelným nebo nečitelným označením CE nebo označením, které lze snadno vymazat. Některé nedostatky se týkaly absence údajů o kontaktním místě v EU.
Při celkovém pohledu na laboratorní testy a kontroly značení nevyhovělo celkem 91 výrobků (53 %) ze 173.
Orgány MSA o selhání informovaly podniky a několik z těchto výrobků zaznamenaly na platformu Safety Gate, což je systém rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky.
U 91 nevyhovujících výrobků byla přijata řada opatření. Nejčastěji se jednalo o stažení z trhu dříve, než se výrobky dostanou ke spotřebitelům, a zákaz jejich prodeje.
Doporučení
Orgány MSA doporučují spotřebitelům, kteří si kupují elektronické výrobky, aby si na platformě Safety Gate ověřili, že jejich vybraný výrobek není uveden jako škodlivý.
Kromě toho orgány MSA doporučují, aby se zákazníci vyhýbali podezřele levným výrobkům. Tyto výrobky pravděpodobně nesplňují normy EU a jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí a obtížně recyklovatelné. Při nákupu online se vyplatí zkontrolovat, zda má prodejce nebo dodavatel adresu v EU.
Orgány MSA doporučují, aby spotřebitelé hledali označení CE a informovali se o rozdílu mezi označením shody CE a imitacemi (často nesprávně označovanými jako China Export – export z Číny), které nejsou oficiálním označením CE a mohou uvádět nesprávné nebo zavádějící informace.
Výrobci, dovozci a distributoři musí dobře znát své povinnosti a spolupracovat pouze se spolehlivými partnery. Musí znát platné právní předpisy EU, včetně směrnice o omezování nebezpečných látek (RoHS), a před uvedením zboží na trh EU zajistit, aby bylo v souladu s těmito předpisy.
V neposlední řadě je pro hospodářské subjekty důležité, aby pečlivě kontrolovaly veškerou dokumentaci k výrobkům – od informací poskytovaných před objednáním až po zprávy o provedení testů. Potřebnou dokumentaci je třeba na požádání poskytnout orgánům MSA.
Zachování bezpečnosti jednotného trhu
Výběr a testování výrobků byly součástí kampaně dozoru nad trhem Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) 2025, kterou zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).
Projekt JACOP, prováděný v zemích EU a ESVO, pomáhá zachovávat bezpečnost jednotného trhu tím, že posiluje spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem a koordinuje přístupy k testování.
Orgánům MSA umožňuje společně hodnotit výrobky, určovat rizika a zajišťovat, že výrobci přijímají nápravná opatření. Ročník 2025 zahrnoval jedenáct druhů výrobků.
„Kampaně jako JACOP chrání evropské spotřebitele před nebezpečnými spotřebiči a hospodářské subjekty před konkurenty, kteří se snaží obcházet pravidla EU,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market- surveillance_en
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky