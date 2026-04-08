Elektrotechnická kontraktační výstava Volty Expo 2026 už příští měsíc v Praze

Letošní polojubilejní 5. ročník bude poprvé v Praze na výstavišti PVA Expo Praha, kam se přestěhoval z Ostravy, kde úspěšně proběhly předchozí čtyři ročníky.
Volty Expo je každoročně cílenou kontraktační akcí, kam nepřichází náhodní návštěvníci, ale po předchozí registraci návštěvníci jako jsou projektanti, technici, elektrikáři, revizní technici, výrobní manažeři i majitelé firem zde aktivně hledají nové dodavatele, technologická řešení i inovace pro své projekty. Díky tomu je zde možnost jednat přímo s těmi, kteří mají o tyto novinky a možnou následnou spolupráci zájem.
Atmosféra Volty Expo je postavena na konkrétních řešeních a praktických ukázkách. Důraz se klade na funkčnost, demonstraci v praxi a možnost okamžité konzultace. Právě v těchto chvílích se z běžného kontaktu může stát i obchodní příležitost.
Na jednom místě se tady pravidelně potkávají silní hráči i inovativní společnosti, které udávají směr celému oboru. Výrobci a dodavatelé průmyslových technologií, specialisté na datová centra a infrastrukturu, lídři v oblasti měřicí techniky i energetiky, stejně jako firmy reagující na aktuální výzvy trhu například automatizací a robotizací.
Výstava navíc není jen o stáncích. Součástí programu jsou odborné přednášky, které přitahují cílené publikum. Nechybí také občerstvení jak pro vystavovatele, tak i pro jejich návštěvníky, které je u takových akcí ve světě už standardem. Účast na jednodenní akci Volty Expo je tak ideální příležitostí, jak si posunout nejen znalosti z moderních technologií a řešení, ale také možnosti podnikání.
Zdroj: Volty.cz
