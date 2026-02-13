Element Gyms se stává oficiálním partnerem ISIC

Držitelé platné ISIC karty nyní získají 50% slevu na registrační poplatek při založení členství.
Cílem spolupráce je zpřístupnit kvalitní fitness služby mladé generaci a motivovat studenty k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu i během studia. Sleva je dostupná prostřednictvím aplikace ISIC, kde si studenti jednoduše vygenerují slevový kód a uplatní jej při nákupu členství.
„Věříme, že pohyb a zdravý životní styl by měly být dostupné bez zbytečných bariér, a právě spolupráce s ISIC nám umožňuje studentům nabídnout férové a srozumitelné podmínky. Element Gyms je postavený na komunitě, moderním přístupu k tréninku a dlouhodobé udržitelnosti. Partnerství s ISIC přirozeně zapadá do naší vize podporovat aktivní životní styl mladých lidí po celé České republice,“ uvádí Bernardo Novo, generální ředitel SC Fitness a Element Gyms.
„Studenti a mladí lidé jsou pro nás důležitou komunitou. Chceme jim nabídnout moderní, otevřené a cenově dostupné prostředí, kde se mohou soustředit nejen na výkon, ale i na dlouhodobé zdraví,“ doplňuje Jan Rezek, Brand Manager ve společnosti Element Gyms.
Element Gyms patří mezi dynamicky rostoucí fitness koncepty v České republice a v současnosti má již 12 poboček v Brně, Ostravě, Olomouci, Přerově, Pardubicích, Frýdku-Místku, Prostějově a Karviné. Zaměřuje se na moderní vybavení s prostornými funkčními a kardio zónami, Booty Builder vybavení, jednoduchý systém členství bez zbytečných závazků a důraz na komunitu. Fitness centra Element Gyms se nacházejí v regionech napříč Českem – i v roce 2026 se počítá s rozšiřováním do dalších měst. Jsou navržena tak, aby vyhovovala jak začátečníkům, tak pokročilým sportovcům.
Partnerství s ISIC je dalším krokem v dlouhodobé strategii značky Element Gyms zaměřené na podporu aktivního životního stylu nejen mladých lidí a zpřístupnění kvalitního tréninkového zázemí široké veřejnosti.
Více informací o slevě a podmínkách využití je k dispozici na webu ISIC nebo na stránkách Element Gyms - Element Gyms | ISIC.cz.
Zdroj: Element Gyms
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.