ElementStore udržuje růst blížící se 100 % ročně a upevňuje pozici mezi lídry

Autor:
  10:52
Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Z malé lokální prodejny se během několika let stal jeden z nejrychleji rostoucích hráčů na českém cyklistickém trhu. ElementStore dnes patří mezi lídry v prodeji značky Trek Bicycle, roste tempem blížícím se 100 % ročně a míří k obratu kolem 250 milionů korun. Vedle prodeje kol staví především na službách, díky kterým se zákazníci vrací.

"Od začátku jsme věděli, že nechceme být jen prodejna. Chtěli jsme vytvořit místo, kam se zákazníci budou vracet nejen kvůli produktu, ale hlavně kvůli nadstandardním službám a péči. Dnes vidíme, že právě tohle rozhoduje o úspěchu a stojí za naším dlouhodobým růstem," říká Jakub Najdek, spoluvlastník ElementStore.

Trh se konsoliduje, menší prodejny mizí a posilují velcí hráči. ElementStore ročně obslouží 100 tisíc zákazníků, vedle růstu rozvíjí služby zajišťující kompletní péči. "Chceme růst tak, aby kvalita služeb zůstala špičková," uzavírá Najdek.

 

Zdroj: JavMark

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

