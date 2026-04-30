ElementStore udržuje růst blížící se 100 % ročně a upevňuje pozici mezi lídry

"Od začátku jsme věděli, že nechceme být jen prodejna. Chtěli jsme vytvořit místo, kam se zákazníci budou vracet nejen kvůli produktu, ale hlavně kvůli nadstandardním službám a péči. Dnes vidíme, že právě tohle rozhoduje o úspěchu a stojí za naším dlouhodobým růstem," říká Jakub Najdek, spoluvlastník ElementStore.
Trh se konsoliduje, menší prodejny mizí a posilují velcí hráči. ElementStore ročně obslouží 100 tisíc zákazníků, vedle růstu rozvíjí služby zajišťující kompletní péči. "Chceme růst tak, aby kvalita služeb zůstala špičková," uzavírá Najdek.
