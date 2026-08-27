Eletrick Mann mají nový klip Summer Time a živák z Lucerna Music Baru

SUMMER TIME ukazuje ELEKTRICK MANN v lehčí a uvolněnější poloze, stále ale se vším, co je pro kapelu typické – nadsázkou, humorem a vlastním pohledem na svět.
Videoklip pracuje s letní atmosférou a dál rozvíjí vizuální svět kapely. Místo velkých témat tentokrát stojí v centru obyčejný pocit léta, kdy člověk na chvíli vypne, hodí některé věci za hlavu a nechá život s kamarády u vody volně plynout.
„Chtěli jsme tentokrát udělat věc, která bude jednodušší, lehčí a bude mít v sobě pocit léta. Neřešit velké téma, ale zachytit náladu, kterou člověk zná z těch pár týdnů, kdy se všechno trochu zpomalí,“ dodává MC Mukas.
Nový klip přichází v době, kdy jsou ELEKTRICK MANN aktivní i na dalších frontách. Kapela čerstvě vydala také živé album LIVE natočené v Lucerna Music Baru, ke kterému vznikl kompletní obrazový záznam. Jednotlivé videoklipy ke skladbám z koncertu kapela postupně uvolňuje a láká tak fanoušky k návštěvě svých podzimních koncertů. Záznamy zachycují syrovou koncertní podobu ELEKTRICK MANN a energii jejich současných vystoupení.
Během jediného léta tak ELEKTRICK MANN ukazují dvě své tváře – uvolněnou studiovou polohu v SUMMER TIME a živelnou koncertní energii na novém live albu.
A letošní novinky tím nekončí. Na září kapela chystá nový singl, ve kterém se objeví také zpěvák IAM Oskar.
ELEKTRICK MANN jsou kapela pohybující se na pomezí rapu, živé hudby a klubové scény. Ve své tvorbě kombinují rap, živé nástroje, humor a specifický pohled na svět. Výraznou součástí jejich identity jsou také energické koncerty a bezprostřední kontakt s publikem.
Video - https://youtu.be/9F18SvDNEnc?si=ga-WZgim0dErqtKl.
Zdroj: EM Management
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