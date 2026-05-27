Eli Lilly slaví 150 let: Od inzulinu k inovacím v léčbě chronických onemocnění

Autor:
  17:13
Sledovat Metro na Googlu
Praha 27. května 2026 (PROTEXT) - Farmaceutická společnost Eli Lilly si letos připomíná 150 let od svého založení. Její historie je spojena s klíčovými milníky moderní medicíny – od prvního komerčně vyráběného inzulinu přes penicilin, vakcínu proti dětské obrně, inovativní onkologickou léčbu až po současný výzkum a přelomová řešení v terapii diabetu, obezity nebo neurodegenerativních onemocnění.

V poslední dekádě uvedla společnost Lilly na trh 24 nových léčiv, v roce 2025 její přípravky pomáhaly více než 70 milionům pacientů. Za těmito čísly stojí konkrétní příběhy a také nepřetržitý klinický výzkum, který dnes probíhá ve více než 55 zemích světa.

„150 let pro nás není jen pohled nazpět, ale závazek pokračovat ve vývoji léčiv založených na vědě, kvalitě a odpovědnosti vůči pacientům. Současně chceme ukázat, kam se medicína posouvá – k prevenci, včasné diagnostice a delšímu, kvalitnějšímu životu,“ říká Czech Cluster General Manager Kelly Frankel ze společnosti Eli Lilly.   

Historie společnosti Eli Lilly je úzce spojená s některými zásadními milníky moderní medicíny. Společnost stála u zrodu prvního komerčně vyráběného inzulinu, který znamenal záchranu statisíců životů a navždy změnil prognózu pacientů, pro které byl do té doby diabetes 1. typu fatální diagnózou. Patřila také mezi první společnosti na světě, které ve 40. letech minulého století zahájily sériovou výrobu penicilinu, a v roce 1955 spolupracovala s Jonasem Salkem na výrobě a distribuci jeho vakcíny proti dětské obrně, onemocnění, které v minulosti paralyzovalo statisíce dětí.

Důraz na kvalitu a transparentnost provází společnost Lilly už od samotných začátků. Již v roce 1877, pouhý rok po svém založení, se společnost stala první farmaceutickou firmou na světě, která začala na obalech léčiv uvádět jejich složení. V roce 1961 uvedla společnost Lilly na trh svůj první lék na rakovinu, který se stal významnou součástí léčby více typů nádorových onemocnění a který poprvé umožnil systematicky zasahovat do růstu nádorových buněk.

Vývoj léčiv v oblastech s vysokou nenaplněnou medicínskou potřebou tak zůstává jednou z hlavních linií, která propojuje historii společnosti s její současnou vědeckou ambicí.

Za poslední desetiletí uvedla Lilly 24 nových léčivých přípravků, což je výrazně nad průměrem farmaceutického odvětví. Společnost Lilly se v současnosti mimo jiné věnuje výzkumu a vývoji léčby obezity. Jde o multifaktoriální chronické onemocnění, které významně ovlivňuje celkové zdraví pacienta. Obezita je spojena s více než 200 souvisejícími komplikacemi a její účinná a dlouhodobá léčba patří k největším výzvám moderní medicíny.

Dále se společnost Lilly zabývá vývojem léčby Alzheimerovy choroby, které věnovala více než 35 letech výzkumu a investice přesahující 11 miliard dolarů. Nejen tento příklad ukazuje, že vývoj inovativní léčby je obecně dlouhodobý proces, který vyžaduje vědeckou vytrvalost, investice a schopnost hledat odpovědi i tam, kde medicína dlouho narážela na své limity.

Výročí jako závazek do budoucnosti

Současný výzkum společnosti Lilly staví na dlouhodobé tradici vědeckých inovací a soustředí se na oblasti, v nichž přetrvává vysoká nenaplněná medicínská potřeba. Vedle diabetu, obezity, onkologických či imunologických onemocnění se zaměřuje také na neurodegenerativní choroby a nové terapeutické přístupy, včetně genových terapií.

Lilly je dnes globální farmaceutickou společností, jejíž produkty jsou dostupné přibližně v 90 zemích a jejíž klinický výzkum probíhá ve více než 55 zemích světa. V roce 2025 se její léky dostaly k více než 70 milionům lidí po celém světě a podle společnosti má tento počet v dalších letech dále významně růst.

O společnosti Lilly

Lilly je inovativní farmaceutická společnost, která působí na českém trhu již od roku 1992. V České republice se Lilly zabývá distribucí a prodejem inovativních léčiv a je registrována pod obchodním názvem ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly je globální lídr v oblasti inovací a léčby závažných chronických onemocnění, včetně diabetu, obezity, rakoviny nebo neurodegenerativních onemocnění. Společnost poskytuje pacientům po celém světě moderní léčebné možnosti a jejím cílem je zlepšovat kvalitu jejich života prostřednictvím inovativního výzkumu a vývoje. 
Pro více informací o společnosti Lilly navštivte https://www.lilly.com/cz/ 

Zdroj: Hero & Outlaw

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Zlín loni hospodařil se schodkem 105,4 milionu korun

ilustrační snímek

Město Zlín loni hospodařilo se schodkem 105,4 milionu korun. Výsledek ovlivnilo především zapojení finančních rezerv z minulých let na financování investičních...

27. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Češi se chlubí, jací jsou sportovci. Jaká je skutečnost? Podle všeho víc mluví, než se hýbou

ilustrační snímek

Občas připomínáme Ivánky z pohádky o Mrazíkovi. Chlubíme se uběhnutými kilometry a tunami navzpíranými v posilovně. Jenže kolikrát uvádíme přehnané výkony, abychom dostali na sociálních sítích víc...

27. května 2026  17:45

Hasiči pomocí nákladních dronů uklízeli hadice z míst po požáru v Č. Švýcarsku

ilustrační snímek

Hasiči poprvé v akci vyzkoušeli nákladní drony. Čtyři bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty...

27. května 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Kácení máje ve Starých Splavech

ilustrační snímek

Sbor dobrovolných hasičů Staré Splavy ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj Starých Splavů zvou na sobotní Kácení máje.

27. května 2026  17:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie pátrá po 80leté seniorce z Pardubic trpící demencí

ilustrační snímek

Policie pátrá po 80leté Haně Hofrychtrové z Pardubic, která dnes dopoledne odešla z bytu a dosud se nevrátila. Seniorka trpí demencí a nemá u sebe mobilní...

27. května 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Eli Lilly slaví 150 let: Od inzulinu k inovacím v léčbě chronických onemocnění

27. května 2026  17:13

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Hvězdou Zlín film festivalu bude i stoletý Hurvínek. Přinášíme tipy na další lákadla

66. ročník Zlin Film Festivalu začíná ve čtvrtek 28. května 2026.

Filmy z 57 zemí, tvůrčí delegace k 80 filmům, kulatá výročí, nová zóna, stovka světových premiér a desítky filmových tváří. 66. Zlín film festival zítra startuje svůj týdenní program. Redakce iDNES...

27. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

V Liberci skončila půlmiliardová oprava přehrady, na koupání si lidé ještě počkají

Liberecká přehrada má za sebou čtyřletou opravu. (27. května 2026)

Lidé se po několika letech můžou znovu projít po harcovské přehradě v Liberci. Rekonstrukce je totiž dokončená. V polovině léta by měla být přístupná i nedaleká pláž. Na koupání si ale lidé ještě...

27. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nový přístroj ve FN Olomouc zlepšuje přesnost operací cév

ilustrační snímek

Lépe určit místo pro přemostění srdeční tepny a následně ověřit správnou funkci štěpu pomáhá kardiochirurgům ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) nový přístroj...

27. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Velké změny v brněnské ODS. Po Vaňkové skončí v aktivní politice i další klíčoví lidé

Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na...

Do podzimních voleb nepůjde nejen brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), ale ani její dva velmi blízcí spolupracovníci a spolustraníci z vedení Brna – Petr Kratochvíl a Robert Kerndl. Ti...

27. května 2026  16:32

Národní hřebčín Kladruby nad Labem na Pardubicku pořádá Velký jezdecký den

ilustrační snímek

V sobotu 30. května bude na závodišti v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem na Pardubicku Velký jezdecký den. První se konal v roce 1946. Akce je oslavou...

27. května 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.