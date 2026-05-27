Eli Lilly slaví 150 let: Od inzulinu k inovacím v léčbě chronických onemocnění

V poslední dekádě uvedla společnost Lilly na trh 24 nových léčiv, v roce 2025 její přípravky pomáhaly více než 70 milionům pacientů. Za těmito čísly stojí konkrétní příběhy a také nepřetržitý klinický výzkum, který dnes probíhá ve více než 55 zemích světa.
„150 let pro nás není jen pohled nazpět, ale závazek pokračovat ve vývoji léčiv založených na vědě, kvalitě a odpovědnosti vůči pacientům. Současně chceme ukázat, kam se medicína posouvá – k prevenci, včasné diagnostice a delšímu, kvalitnějšímu životu,“ říká Czech Cluster General Manager Kelly Frankel ze společnosti Eli Lilly.
Historie společnosti Eli Lilly je úzce spojená s některými zásadními milníky moderní medicíny. Společnost stála u zrodu prvního komerčně vyráběného inzulinu, který znamenal záchranu statisíců životů a navždy změnil prognózu pacientů, pro které byl do té doby diabetes 1. typu fatální diagnózou. Patřila také mezi první společnosti na světě, které ve 40. letech minulého století zahájily sériovou výrobu penicilinu, a v roce 1955 spolupracovala s Jonasem Salkem na výrobě a distribuci jeho vakcíny proti dětské obrně, onemocnění, které v minulosti paralyzovalo statisíce dětí.
Důraz na kvalitu a transparentnost provází společnost Lilly už od samotných začátků. Již v roce 1877, pouhý rok po svém založení, se společnost stala první farmaceutickou firmou na světě, která začala na obalech léčiv uvádět jejich složení. V roce 1961 uvedla společnost Lilly na trh svůj první lék na rakovinu, který se stal významnou součástí léčby více typů nádorových onemocnění a který poprvé umožnil systematicky zasahovat do růstu nádorových buněk.
Vývoj léčiv v oblastech s vysokou nenaplněnou medicínskou potřebou tak zůstává jednou z hlavních linií, která propojuje historii společnosti s její současnou vědeckou ambicí.
Za poslední desetiletí uvedla Lilly 24 nových léčivých přípravků, což je výrazně nad průměrem farmaceutického odvětví. Společnost Lilly se v současnosti mimo jiné věnuje výzkumu a vývoji léčby obezity. Jde o multifaktoriální chronické onemocnění, které významně ovlivňuje celkové zdraví pacienta. Obezita je spojena s více než 200 souvisejícími komplikacemi a její účinná a dlouhodobá léčba patří k největším výzvám moderní medicíny.
Dále se společnost Lilly zabývá vývojem léčby Alzheimerovy choroby, které věnovala více než 35 letech výzkumu a investice přesahující 11 miliard dolarů. Nejen tento příklad ukazuje, že vývoj inovativní léčby je obecně dlouhodobý proces, který vyžaduje vědeckou vytrvalost, investice a schopnost hledat odpovědi i tam, kde medicína dlouho narážela na své limity.
Výročí jako závazek do budoucnosti
Současný výzkum společnosti Lilly staví na dlouhodobé tradici vědeckých inovací a soustředí se na oblasti, v nichž přetrvává vysoká nenaplněná medicínská potřeba. Vedle diabetu, obezity, onkologických či imunologických onemocnění se zaměřuje také na neurodegenerativní choroby a nové terapeutické přístupy, včetně genových terapií.
Lilly je dnes globální farmaceutickou společností, jejíž produkty jsou dostupné přibližně v 90 zemích a jejíž klinický výzkum probíhá ve více než 55 zemích světa. V roce 2025 se její léky dostaly k více než 70 milionům lidí po celém světě a podle společnosti má tento počet v dalších letech dále významně růst.
