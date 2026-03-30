Elmich uvádí na trh nové kolekce nožů z damaškové a nerezové oceli

  14:52
Praha 30. března 2026 (PROTEXT) - Česká značka Elmich rozšiřuje svoji nabídku o nové kolekce kuchyňských nožů Damascus a German Steel. Novinky vycházejí z materiálů a technologií, které jsou ve výrobě nožů dlouhodobě považovány za osvědčené - z damaškové oceli a z německé nerezové oceli.

Značka tak reaguje na poptávku zákazníků a zároveň doplňuje své kuchyňské vybavení o nástroje určené pro každodenní vaření i náročnější práci při přípravě jídel. Kvalitní nůž totiž patří mezi základní vybavení každé kuchyně. Právě proto Elmich doplnil svoje produkty o dvě nové řady, které vycházejí z materiálů ceněných pro svou ostrost, odolnost a dlouhou životnost.

První z nich tvoří kolekce Damascus. Tyto nože jsou vyrobeny z damaškové oceli s jádrem z oceli VG10, která se vyznačuje vysokou tvrdostí a schopností dlouho si udržet ostří. Pro tento typ materiálu je typický také vícevrstvý vzor na čepeli. Díky kombinaci kvalitních materiálů a pečlivému zpracování jsou výrobky z této řady vhodné především pro přesné a plynulé krájení. Své místo tak mohou najít zejména v rukou náročnějších domácích kuchařů i příznivců kvalitního kuchyňského vybavení.

Druhou kolekcí je řada German Steel. Ta využívá německou nerezovou ocel 1.4116, která je oblíbená pro svou odolnost, spolehlivost a zároveň poměrně snadnou údržbu. Nástroje z této série tak představují vhodnou volbu pro každodenní používání v domácí kuchyni, a to bez větších nároků na péči o ostří.

Obě kolekce spojuje důraz na ergonomii, vyváženost a kvalitní zpracování, které přispívají k pohodlné a bezpečné práci. Stejně jako u ostatních výrobků značky je i zde samozřejmostí balení z recyklovatelných materiálů a snaha o omezení plastů. Na konkrétní nože se můžete podívat zde: https://www.elmich.cz/collections/noze-a-prkenka.

Součástí nabídky jsou také doplňky, například ocílky pro pravidelnou údržbu ostří, magnetická dřevěná deska pro uložení nožů nebo bambusová krájecí prkénka. Pravidelná péče o ostří je důležitá nejen pro zachování kvality nástroje, ale také pro bezpečnost při práci. Dobře nabroušený nůž totiž vyžaduje menší tlak, umožňuje přesnější krájení a snižuje riziko sklouznutí čepele.

Elmich byl dosud známý především výrobou kuchyňského nádobí. Na konci minulého roku se však firma rozhodla výrazněji vstoupit na trh pro koncové zákazníky a postupně rozšiřovat nabídku kuchyňského vybavení. Sortiment dnes zahrnuje keramické i nerezové nádobí a nově také kuchyňské nože. Značka i dále do budoucna počítá s rozšiřováním své nabídky pro zákazníky. Více informací najdete na webu https://www.elmich.cz/.

 

Zdroj: Elmich

 

 

Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

ilustrační snímek

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí. Wolf, dříve odsouzený za dotační podvod, se...

30. března 2026  14:20,  aktualizováno  14:23

V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

