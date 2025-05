ELO 1 - první akumulátorová vřetenová sekačka kompletně vyvinutá v Česku v podání trávníkáře Tomáše Šeny

Na otázku, jestli se s láskou k trávníku a přírodě narodil, protože při jeho povídání člověk takový pocit lehce nabere, se Tomáš směje. „Určitě to nebylo tak, že bych si místo hraní na písku vzal lopatku a šel studovat drny trávníku. Ale pravdou je, že to všechno pomyslně začalo fotbalem na zahradě a vřetenovou sekačkou, se kterou jsme ani neuměli zacházet. Potřebovali jsme si s kamarády posekat trávník na fotbal, ale byla to spíš frustrace než sekání. Přesto mě to ale nějak přitáhlo a sekačky a tráva se pak staly nedílnou součástí mého života,“ říká Tomáš Šena a zároveň přiznává, že jeho první trávník tehdy rozhodně nebyl ideální – vysoká tráva, žádná znalost půdy, žádné nástroje. Jen nadšení. To mu ale vydrželo až dodnes.

Z garáže k první vlastní sekačce

Přestože v devadesátkách studoval eko-gymnázium a zároveň pomáhal otci s autodopravou, osud měl pro Tomáše jiný plán. Klíčový zlom přišel na vysoké škole, kdy se při psaní diplomové práce o údržbě golfových hřišť dostal na Karlštejn. Tam se setkal s greenkeeperem Martinem Šindlerem a díky jedné nenápadné větě se zrodila vize: „Golfisti chtějí mít doma trávník jako na greenu, ale neví, jak na to.“

Z této mezery na trhu vznikl podnikatelský plán. Po zkušenosti z Austrálie a krátkém pracovním pobytu v Mountfieldu si Tomáš zaregistroval doménu na prodej vřetenových sekaček a pustil se do práce. Zpočátku ovšem bez produktů, jen s vizí. „Měl jsem web, reklamu, vše vymyšlené, ale neměl jsem sekačky. Přesto se to všechno nějakým zázrakem povedlo.“ Nakonec získal exkluzivní zastoupení britské značky ATCO a během dvou let se stal jejich nejlepším prodejcem mimo Británii. Když však značka v roce 2010 skončila, postavil se před nelehkou výzvu: „Buď je koupím, nebo si vytvořím vlastní sekačky.“

Zrození značky Swardman a pád z vrcholu

Se svým tehdejším byznys partnerem založili v roce 2013 firmu Swardman. Po letech vývoje, zklamání z outsourcingu a hledání správného konstrukčního týmu se v roce 2015 zrodila první sekačka vlastní konstrukce. Firma rychle expandovala a exportovala do 25 zemí světa. Jenže v roce 2019 přišel šok – firma byla prodána bez jeho vědomí.

„Bylo to těžké. Firmu i sekačku jsem vypiplal od nuly a najednou jsem byl venku. Ale zákazníci šli za mnou. To mi dodalo sílu znovu začít,“ říká Tomáš Šena. A tak se zrodila další nová cesta, tentokrát však už bez velkých investorů. Cesta Tomáše trávníkáře, experta na půdu, hnojiva, ale i experta na vývoj vlastních sekaček. Cesta pro jeho další vřetenovou sekačku ELO.

ELO: Česká sekačka nové generace

Model ELO 1, první akumulátorová vřetenová sekačka kompletně vyvinutá v Česku, se dnes prodává nejen u nás, ale i v Německu. „Je to naše Tesla mezi sekačkami – lehká, tichá, bezúdržbová a vhodná i pro ženy nebo seniory,“ vysvětluje Šena.

Na léto chystá uvedení modelu ELO 2, ještě výkonnější varianty, a v plánu je i speciální model pro fotbalová hřiště. „Fotbal je moje srdeční záležitost. A pokud vše půjde podle plánu, přidáme i robotickou vřetenovku – to je sen, který nosím v hlavě třináct let. A tím dalším snem je pak vidět mojí ELO třeba na hřišti Manchester United.“

Nudné slovo trávníkář?

Ačkoli to možná nezní jako příliš zajímavá a důležitá práce, být trávníkář, opak je pravdou. Je to jako se vším, když to neumíte, nemůžete čekat výsledky. „Když nerozumíte půdě, osivům, péči o trávník, kdy provzdušňovat a spoustě dalších úkonů v každém jednotlivém ročním obdobím, nemůžete čekat krásný anglický trávník,“ vysvětluje Tomáš a dodává: „Trávníkář možná nezní důležitě jako CEO firmy, ale mám ten název moc rád. Protože rozumět dobře tomu, jak vykouzlit třeba i na ne úplně úrodné půdě kvalitní trávník, mi přijde dostatečně dobré a odborné stejně jako umět poradit, jak získat krásný travnatý koberec v parku pro děti.“

Půda je základ. A ne každá je vhodná

Bez kvalitní půdy nelze mít kvalitní trávník, byť samozřejmě i na ne úplně stoprocentně kvalitní půdě lze dnes dělat velké zázraky, když na to máte znalosti. „Nejlepší půda je písčitá. Je propustná, zadržuje vodu, podporuje růst kořenů. Fotbalové trávníky mají normu 70 % písku, na golfových greenech to je až 90 %,“ říká Tomáš.

Naopak jílovité půdy jsou problémové – zadržují vodu, špatně se provzdušňují a rychleji degradují. „Můžete mít sebedražší sekačku, ale pokud máte špatnou půdu, nikdy nebudete mít hezký trávník,“ varuje. Správné pH, drenáž a výběr vhodného osiva jsou klíčem ke zdravé, funkční ploše.

Proč nestačí nechat trávu růst?

V posledních letech se objevují hlasy, které volají po nezasahování do přírody a podporují růst dlouhé trávy ve jménu biodiverzity. Tomáš Šena ale vidí toto téma komplexněji: „Existují čtyři typy trávníků – a každý má své místo. Stejně tak louky mají smysl. Ale když máte děti, chcete grilovat, odpočívat – dlouhá tráva prostě není ideální. Také v parcích je potřeba udržovat jak část pro lidi k posezení, tak část pro hmyz. Ale žádný extrém není dobrý, ostatně jako v čemkoli jiném v našich životech.“

Dlouhá tráva navíc zvyšuje výskyt klíšťat, plevelů a plísní. „Nízko sekaný trávník není ekologický hřích. Naopak – může fungovat vedle louky, doplňovat ji. Jde o kontext, ne o dogma,“ dodává.

Hnojiva: skrytý svět regulací a manipulací

Dalším tématem vedle trávníků a sekaček, které Tomáš Šena často otevírá, jsou hnojiva. A to nejen z hlediska poradenství, ale také co se týče situace na trhu s hnojivy. Protože podle něj mají malé firmy jen minimální šanci vyvinout vlastí nové produkty: „Velké chemičky si registrují účinné látky, ale často je samy nevyužívají. V podstatě tím pak jen blokují trh pro malé výrobce a růst konkurenceschopnosti.“

Zároveň upozorňuje na nejasné značení hnojiv: „Stačí jedno procento organické složky a už se hnojivo může jmenovat organominerální. Přitom podle mě by bylo fér mít minimálně 50 % organiky, jinak je to matení zákazníka. Proto radím všem svým zákazníkům, aby si důkladně četli etikety a sám doporučuji taková hnojiva, aby byla skutečně v maximální možné míře organická. Samozřejmě vždy s ohledem na půdu.“

Jeho vizí je nejen prodávat vlastní hnojiva, ale také pomoci zlepšit legislativu: „Dnes lidé často chtějí jen rychlý efekt, sáhnou po minerálním hnojivu, ale to půdu ničí. Organominerální hnojiva jsou kompromisem – pomalu uvolňují živiny, a přitom živí půdní život.“

Trávník jako zrcadlo péče

Když se Tomáše Šeny zeptáte, jaký je nejlepší tip pro domácí trávníkáře, odpoví bez váhání: „Začněte u půdy. Pokud je jílovitá, zvažte výměnu horní vrstvy. Používejte písčitý substrát, který zvládne i přívalové deště. A nespěchejte. Trávník je živý systém – když mu rozumíte, odmění se vám.“

Tomáš Šena

Tomáš Šena a jeho tým jsou specialisté primárně na domácí anglické trávníky, ale odborně poradí i fotbalovým klubům, obecním či zámeckým trávníkům. V dané oblasti má Tomáš zkušenosti více než dvacet let.

Tomáš Šena, rodák z pražských Lysolajích, vystudoval Eko Gymnázium zaměřené na udržitelný způsob života, následně se na České zemědělské univerzitě při studiu oboru Obchod a podnikání s technikou zaměřil na stroje pro údržbu golfových hřišť. Právě tehdy se v jeho hlavě zrodil nápad, spojit svůj koníček, sekání trávy, s podnikáním. Jeho cílem nebylo sekat "nějaké" trávníky, ale starat se o ty nejlepší anglické až golfové trávníky úspěšným lidem u nich na zahradě. To se psal rok 2002, kdy dokončil univerzitu.

Tomáš se však věnuje nejen trávníkům, stojí také za vývojem vřetenové sekačky Swardman (značku opustil v roce 2019) a posléze od roku 2020 ELO. Unikátní hliníkové aku sekačky ELO vzbudily pozornost nejen v Česku, ale i v zahraničí. Schopnost hledat mezery na trhu je důsledek jeho vnímavosti k okolí a umění si věci spojovat dohromady s možná až vizionářským pohledem na vývoj trhu.

www.milujusvujtravnik.cz / www.sena.cz

