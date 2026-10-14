ELTODO zahajuje modernizaci technologií Pisáreckého tunelu

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Brno 14. října 2026 (PROTEXT) - Společnost ELTODO představila novinářům přímo v Pisáreckém tunelu v Brně probíhající opravu středního rozsahu, která zahrnuje modernizaci klíčových technologických a bezpečnostních systémů. Projekt realizovaný pro Ředitelství silnic a dálnic zahrnuje také tunel Hlinky. Hodnota společné zakázky přesahuje 212 milionů korun bez DPH. Technologická obnova se zaměří na osvětlení, kamerové a detekční systémy, nouzovou komunikaci, kabelové rozvody, napájení a řízení dopravy.

Pisárecký tunel je součástí významného dopravního propojení brněnského výstaviště, Velkého městského okruhu a dálnice D1. V provozu je téměř 30 let a jeho technologické vybavení vyžaduje obnovu odpovídající současným požadavkům na bezpečnost, spolehlivost a řízení dopravy.

Při komentované prohlídce, která se uskutečnila se souhlasem investora, Ředitelství silnic a dálnic, představili odborníci společnosti ELTODO novinářům rozsah plánované modernizace, její technologické přínosy a význam pro bezpečnost a spolehlivost provozu. Prohlídka proběhla v souladu s bezpečnostními pravidly a s ohledem na ochranu citlivých technologických systémů dopravní infrastruktury.

„Modernizace tunelu není jen výměnou jednotlivých zařízení. Za bezpečným průjezdem stojí složitý celek elektrotechnických, bezpečnostních a řídicích systémů, které musí spolehlivě spolupracovat. Právě schopnost tyto technologie propojit, otestovat a uvést do provozu je jednou z hlavních odborných kompetencí ELTODO,“ uvádí Petr Kovář, výkonný ředitel Dopravní divize společnosti ELTODO.

Modernizace zasáhne klíčové bezpečnostní systémy

Obnova zahrnuje osvětlovací soustavu včetně napájecích a ovládacích prvků, kamerové systémy, detekční technologie, SOS zařízení a rádiovou komunikaci důležitou pro zásahy záchranných složek. Významnou část představuje také rekonstrukce silových, datových a komunikačních rozvodů. Součástí zakázky je modernizace proměnného dopravního značení, úpravy lokálního velínu, řídicího softwaru a souvisejících stavebních prvků.

„Nejnáročnější část prací je často ta, kterou řidiči vůbec neuvidí. Musíme obnovit kabelové trasy, napájení a komunikaci jednotlivých zařízení a následně ověřit jejich vzájemnou funkčnost. U téměř třicet let starého tunelu je navíc důležité odborně vyhodnocovat skutečný stav původních rozvodů a konstrukcí, který lze v některých případech přesně posoudit až po jejich odkrytí,“ vysvětluje Josef Rychlý, projektový manažer.

ELTODO představuje novou generaci LED dopravního značení

Součástí komentované prohlídky bylo také představení nové generace LED portálového a tunelového značení, kterou ELTODO zařazuje do své technologické nabídky. Řešení propojuje vlastní vývojové a integrační know-how společnosti se specializovaným zahraničním výrobním a inovačním zázemím. Nová technologie využívá čočkovou optiku, povrchy s nízkou odrazivostí a regulaci jasu podle okolních světelných podmínek. Modulární konstrukce umožňuje cílenou výměnu komponent a pokročilá diagnostika pomáhá identifikovat závady.

„Moderní dopravní značka už není jen světelný panel. Je to inteligentní zařízení, které musí být dobře čitelné, energeticky hospodárné, snadno servisovatelné a především propojené s řízením dopravy. Nová generace LED značení umožňuje přesnější diagnostiku, efektivnější využívání energie a lepší přizpůsobení konkrétním podmínkám tunelu,“ vysvětluje Ladislav Venc, ředitel výzkumu a vývoje společnosti ELTODO.

Práce budou probíhat v nepřetržitém režimu

Celková smluvní doba realizace modernizace tunelů Pisárky a Hlinky je stanovena na 132 kalendářních dnů. Z toho 40 dnů připadá na úplnou dopravní uzavírku obou tunelů. V jednotlivých etapách se na projektu bude podílet přibližně stovka odborníků. Hlavní práce budou organizovány 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Po montáži a propojení zařízení budou následovat měření, funkční a bezpečnostní zkoušky.

Pisárecký tunel: téměř třicet let provozu

Pisárecký tunel byl vybudován v letech 1994 až 1998. Tvoří jej dvě samostatné tunelové trouby o délkách 510,5 a 497,2 metru, jejichž souhrnná délka přesahuje jeden kilometr. První tunelová trouba byla uvedena do provozu 28. listopadu 1997, druhá 8. září 1998. Při výstavbě ražených úseků byla využita Nová rakouská tunelovací metoda; součástí stavby jsou také hloubené úseky.

O společnosti ELTODO 
ELTODO je česká technologická společnost působící od roku 1991. Zaměřuje se na elektrotechnická a technologická řešení pro dopravní infrastrukturu, tunely, energetiku, průmysl a veřejné budovy. Skupina zaměstnává 885 lidí a disponuje vlastními vývojovými pracovišti zaměřenými mimo jiné na dopravní telematiku, automatizaci, řídicí systémy a software.

Zdroj: ELTODO

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59611.

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