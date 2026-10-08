Emailkampane.cz posiluje bezpečnost firemních domén bezplatným DMARC Reportem

Jedna firemní doména dnes může být využívána současně několika různými systémy. E-maily jejím jménem mohou odesílat Microsoft 365, Google Workspace, CRM, e-shop, fakturační systém, helpdesk, marketingové nástroje nebo další cloudové služby. Každý z těchto zdrojů přitom může pracovat s jinou odesílací infrastrukturou.
Samotná kontrola DNS ukazuje, jaké záznamy má doména publikované. Neříká ale, jak autentizace dopadá při skutečném odesílání ani jaké zdroje byly při používání domény zaznamenány přijímajícími systémy. Tuto zpětnou vazbu poskytuje agregovaný DMARC reporting.
Emailkampane.cz je nově automaticky zpracovává a převádí do dashboardu. Uživatel v něm vidí jednotlivé zaznamenané odesílací zdroje, jejich IP adresy, dostupné informace o souvisejících organizacích, množství zaznamenaných e-mailů a výsledky SPF a DKIM. Součástí je také celkový stav DMARC ověření, jeho vývoj v čase a mapa zemí spojených se zaznamenanými odesílacími zdroji.
"Ve firmách dnes jednu doménu běžně používá více systémů a každý z nich může odesílat jiným způsobem. Správně nastavený DNS záznam je základ, ale sám o sobě neukáže, co se s doménou děje v reálném provozu. DMARC report tuto zpětnou vazbu poskytuje. Chtěli jsme technická data zpřístupnit tak, aby správce rychle viděl, které zdroje byly při odesílání zaznamenány, jak dopadla jejich autentizace a kterým výsledkům je potřeba věnovat pozornost," říká Martin Viták, CTO Emailkampane.cz.
Od DNS konfigurace k provozním datům
DMARC Report není statistikou kampaní odeslaných prostřednictvím Emailkampane.cz. Zpracovává agregované DMARC reporty vztahující se ke sledované doméně, které do služby zasílají podporující přijímající e-mailové systémy. Poskytuje tak přehled o zaznamenaných odesílacích zdrojích bez ohledu na to, zda jde o e-mailovou službu, CRM, e-shop, fakturační systém nebo jinou aplikaci využívající danou doménu.
Takový pohled může upozornit například na změnu výsledků autentizace u používané služby, nový odesílací zdroj nebo systém, který firma nedokáže přiřadit ke své známé infrastruktuře. U jednotlivých zdrojů lze následně pracovat s IP adresou, dostupnými informacemi o související organizaci, množstvím zaznamenaných zpráv a výsledky SPF a DKIM.
Neznámá IP adresa nebo zdroj spojený s neočekávanou zemí přitom samy o sobě nejsou důkazem útoku. Cloudoví poskytovatelé běžně využívají distribuovanou infrastrukturu, proto je potřeba jednotlivé zdroje posuzovat v kontextu dalších dostupných dat.
Jeden přehled pro více domén
DMARC Report lze aktivovat pro více odesílacích domén a jejich výsledky sledovat odděleně v jednom rozhraní. Po nastavení příslušného DNS záznamu Emailkampane.cz přijímá a zpracovává agregované reporty směrované do služby. První data se podle provozu domény a dostupnosti reportů obvykle začnou zobrazovat do 24 hodin.
O Emailkampane.cz
Emailkampane.cz je český nástroj pro profesionální e-mailovou komunikaci provozovaný společností Commerce Media s.r.o. Na trhu působí od roku 2011 a dnes se zaměřuje na e-mailové kampaně, automatizaci, integrace, práci s daty, doručitelnost a technologie související s odesílací infrastrukturou. Služby Emailkampane.cz využívá více než 10.000 klientů.
Zdroj: Emailkampane.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59523.