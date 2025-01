Emergency modul Bakaláři software

Od 21. prosince 2023, kdy došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy k ozbrojenému útoku, uplynul rok. V okamžiku útoku byla naše kolegyně Hanka Sobotková, která tehdy pracovala v sekretariátu děkanky, zabarikádovaná ve své kanceláři spolu s několika kolegy. „V budově panoval chaos. Nikdo nevěděl, co se přesně děje, kde se útočník nachází ani jaká je aktuální situace. Byli jsme odkázáni jen na vlastní úsudek a improvizaci,“ vzpomíná Hanka.

Během dramatických chvil se Hance snažilo dovolat mnoho kolegů, členů rodiny i přátel. Jedním z nich byla i její blízká kamarádka Pavla. Hanka si nebyla jistá, jak reagovat, ale instinktivně se chovala správně a komunikovala minimálně. „Nevěděli jsme, kde přesně se útočník nachází, a měla jsem obavy, že by zvuky zvonění nebo hovoru mohly prozradit, že jsme ukryti v kanceláři,“ popisuje . Až po několika hodinách, kdy nebezpečí pominulo, mohla tak Pavle zavolat zpět.

Tento zážitek Pavlu hluboce zasáhl a sdílela jej se svým manželem, Antonínem Blatným, generálním ředitelem Bakaláři software. „Když mi manželka vyprávěla, co Hanka prožila, uvědomil jsem si, jak nepředvídatelné a složité podobné situace mohou být. Přemýšlel jsem, co můžeme udělat, aby školy, které využívají naše systémy, měly k dispozici funkční nástroj, který by jim pomohl krizové situace lépe zvládnout. Došlo nám, jak doslova životně důležité je rozšířit mezi všechny, kterých se taková situace přímo dotýká, co nejrychleji informace o tom, co hrozí a jak se chovat. Jak například zabránit tomu, aby se do školy rozjel někdo další se snahou pomáhat. Jak zajistit, aby každý, kdo ve škole je, přesně věděl, co dělat a co ne. Ne každý si v takové situaci vzpomene na školení.“ říká Antonín Blatný. “Nemůžeme zabránit tomu, aby se taková tragédie někdy opakovala, ale něco udělat dokážeme, můžeme lidem v takové situaci pomoct udělat vše pro to, aby ochránili sebe i kolegy a studenty,” dodává.

I na základě této zkušenosti se proto tým společnosti Bakaláři software pustil na jaře do vývoje Emergency modulu – nástroje, který by pomohl školám efektivně reagovat na mimořádné události. Inspiraci čerpali přímo z této situace a intenzivně pracovali několik měsíců. Výsledkem je modul, který umožňuje rychlou a spolehlivou komunikaci, pomáhá koordinovat krizové týmy a poskytuje checklist pro zvládnutí situace.

Jak Emergency modul pomáhá v krizových situacích

Emergency modul je navržen tak, aby v mimořádných situacích umožnil rychlé a efektivní řešení:

Okamžitá varování: Žáci, učitelé i rodiče jsou informováni o nebezpečí prostřednictvím mobilní aplikace.

Zpětná vazba: Uživatelé mohou potvrdit, že jsou v bezpečí, což škole umožní rychle reagovat tam, kde je pomoc nejvíce potřeba.

Jednotné řízení krizí: Modul obsahuje předdefinované scénáře pro různé typy situací, například evakuaci nebo lockdown.

Dostupnost pro všechny: Modul je plně integrován do školního systému Bakaláři a jeho mobilní aplikace, což zaručuje snadnou dostupnost pro všechny uživatele.

Od osobního traumatu k reálné změně

Pilotní testování Emergency modulu proběhlo na Střední policejní škole v Holešově, kde se simulovaly situace, jako je ozbrojený útočník nebo požár. Testy potvrdily, že modul dokáže výrazně zlepšit krizovou koordinaci a zvýšit šance na ochranu životů.

„Nikdy nechceme zažít to, co zažila Hanka, ale pokud se něco podobného stane, věřím, že díky Emergency modulu budou školy připravenější,“ říká Antonín Blatný.

Pozvání k rozhovoru

Hanka Sobotková v současnosti pracuje pro Bakaláři software a je připravena sdílet svůj příběh s médii a hovořit o své motivaci k vývoji Emergency modulu. Popisuje, jak uvažuje člověk, který sedí v kanceláři za zamčenými a zabarikádovanými dveřmi a netuší, jestli kolem nich nejde zrovna střelec. Její zkušenost se stala impulsem pro inovaci, která může pomoci ochránit tisíce žáků, učitelů a zaměstnanců škol.

Zdroj: Bakaláři software