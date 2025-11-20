Enabot vstupuje do České republiky a na Slovensko: chytrá rodinná robotika, která mění způsob, jak se staráme o děti, domácnost i mazlíčky.

S blížícími se Vánocemi přináší Enabot řešení, které se okamžitě stává praktickým dárkem s emocí – pomáhá, hlídá, baví a spojuje rodinu i na dálku.
EBO AIR 2 – Inteligentní parťák pro děti, mazlíčky i domácnost
EBO Air 2 je nejnovější generace multifunkčního domácího společníka. Díky pohybu na tichých gumových pásech umí projíždět celou domácnost, kontrolovat situaci a komunikovat s rodinou přes audio i video.
- AI chatbot reaguje hlasem a odpovídá v 9 světových jazycích.
- 2K kamera pro čistý obraz kdykoli.
- Laserové světlo pro mazlíčky.
- Automatické dobíjení, sdílení v aplikaci.
- Pixelová „emoji“ očka dodávají robotovi charakter.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iuOJ8oZIptE&t=14s
EBO AIR 2 PLUS – Špičková 3K kamera, AI a osobnost, která ožije v každé domácnosti
Verze Plus posouvá možnosti mobilního dohledu do nové éry – s ultra-širokou 3K kamerou, inteligentním sledováním, silnou baterií a barevnými animovanými očičky na dvou displejích. Samostatně se postaví po převrhnutí a funguje jako hravý, praktický společník celé rodiny.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=VDaAxqjdsg8
EBO SE – Mobilní Full HD kamera pro každodenní klid a bezpečí
EBO SE je cenově dostupná volba, která přináší spolehlivý dohled, Full HD video, detekci zvuku a pohybu a obousměrnou komunikaci. Díky plánovaným trasám pokryje více místností než běžné IP kamery.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jTpiwVZWZq8
ROLA Mini – Interaktivní robot pro mazlíčky i děti
ROLA Mini nabízí 2K kameru, 25denní výdrž baterie, obousměrný zvuk a pohyblivost, která zabaví i hlídá. Ideální dárek pro majitele psů a koček i rodiče, kteří chtějí být v kontaktu s domovem kdykoli.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uldvYYsSvwY
Enabot – dárek, který spojuje rodinu
Ať už chcete dohled nad dětmi, péči o seniory, nebo interaktivní zábavu pro mazlíčky, roboty Enabot představují ideální vánoční dárek pro moderní domácnosti.
Kontakt
Distributor pro ČR a SR: Tygotec s.r.o., info@tygotec.eu, www.tygotec.cz
Sledujte nás na Instagramu: Tygotec_cz_sk
Zdroj: Enabot