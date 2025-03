Endometrióza: jak léčit nepřítele ženského zdraví a plodnosti

Endometrióza postihuje přibližně 20 % žen, které navštěvují gynekologickou ambulanci. Jedná se o onemocnění, při kterém dochází k abnormálnímu výskytu děložní sliznice (endometria) mimo děložní dutinu. Mezi hlavní příznaky patří bolestivá menstruace, chronické pánevní bolesti, bolestivý pohlavní styk a problémy s plodností.

Endometrióza a plodnost: skrytá překážka mateřství

„Toto onemocnění může negativně ovlivnit plodnost na více úrovních. Při postižení vaječníků může být ovlivněna ovulace, může dojít k destrukci zdravé tkáně vaječníku a poklesu počtu folikulů. V případě endometriózy vejcovodů může nastat porucha transportu vajíčka, resp. embrya,“ vysvětluje MUDr. Jan Lacheta, primář Reprodukční medicíny ISCARE.

Ženy si často závažnost svých příznaků neuvědomují, protože bolestivá menstruace je stále vnímána jako něco běžného. To potvrzuje i příběh paní Martiny z Pardubic, která roky nevěděla, že trpí endometriózou. „To, že jsem měla silnou a bolestivou menstruaci od svých 12 let, přišlo všem včetně mě normální. Dle lékařů i starších zkušenějších žen se přeci hormony srovnají přes pubertu. Bohužel se nesrovnalo nic a já od 15 let neustále docházela ke své gynekoložce pro rady a pomoc, která následně odhalila na ultrazvuku cystu a diagnostikovala endometriózu. Od té doby jsem vyzkoušela snad všechno, co existovalo – vitamíny, bylinky, akupunkturu, fyzio, hormonální jógu, podpora pánevního dna, ale nic nezabíralo. Normální léky na bolest mi přestaly pomáhat někdy ve 20 letech, proto jsem přešla na algifenové kapky ve vysokých dávkách. Většinou jsem v době menstruace v bolestech a vyřízená usnula na gauči, nebo hůře přímo u WC na studené zemi,“ popisuje svůj boj.

Jak se endometrióza léčí?

Endometrióza se léčí buď hormonálně, nebo chirurgicky. Výběr metody závisí na věku pacientky a jejích plánech na těhotenství. „Pokud je žena mladá a těhotenství neplánuje, volíme kontinuální užívání antikoncepce nebo hormonální léčbu. U mladších žen, které dítě plánují, většinou provádíme umělé oplodnění za použití hormonů na útlum hypofýzy. Chirurgická léčba je možná u žen bez ohledu na věk, většinou k ní přistupujeme u žen, které mají výrazné příznaky nemoci a u žen s tzv. hlubokou pánevní endometriózou,“ doplňuje MUDr. Lacheta.

Po chirurgickém zákroku je vhodné co nejdříve podstoupit umělé oplodnění, protože nemoc se často vrací. To je i případ paní Martiny, která i po úspěšném otěhotnění a porodu čelí recidivě. „Po několika letech se nám konečně vše sešlo a povedlo, díky umělému oplodnění máme doma roční miminko a je to ten nejúžasnější kluk pod sluncem,“ říká.

ISCARE: špičková péče o reprodukční zdraví

Klinika ISCARE již 30 let pomáhá ženám s léčbou neplodnosti. Díky zkušenému týmu a moderním technologiím zde může až 90 procent párů dosáhnout úspěšného početí. Klinika nabízí komplexní diagnostiku, včetně genetických vyšetření. Objednat se můžete telefonicky na čísle 234 770 700, nebo přes tento webový formulář.

„Snažíme se být co nejvíce flexibilní, nabízíme možnost osobní konzultace s lékařem do týdne, objednání na konzultaci a vyšetření do 24 hodin. Léčba pak může začít prakticky hned po konzultaci,“ říká MUDr. Lacheta. Nově jsou k dispozici i sobotní ordinační hodiny. Jak probíhá léčba na klinice, si můžete prohlédnout zde:

Zdroj: ISCARE

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.