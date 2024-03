Endometrióza stojí za neplodností u žen. Jde vůbec vyléčit?

Endometrióza se vyskytuje u zhruba 20 % žen navštěvujících gynekologickou ambulanci. Onemocnění je charakterizované abnormálním výskytem děložní sliznice (endometrium) jinde než v děložní dutině. Typickými příznaky jsou bolestivá menstruace, pánevní bolesti mimo menstruaci, bolestivý pohlavní styk a porucha plodnosti.

„Toto onemocnění může negativně ovlivnit plodnost na více úrovních. Při postižení vaječníků může být ovlivněna ovulace, může dojít k destrukci zdravé tkáně vaječníku a poklesu počtu folikulů. V případě endometriózy vejcovodů může nastat porucha transportu vajíčka, resp. embrya,“ vysvětluje MUDr. Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCARE.

Endometrióza je čím dál častější příčinou neplodnosti u žen. Ty často ani netuší, že touto nemocí trpí, což dokládá příklad pacientky Martiny z Pardubic, která popisuje, jak náročný může být život s endometriózou. "To, že jsem měla silnou a bolestivou menstruaci od svých 12 let, přišlo všem včetně mě normální. Dle lékařů i starších zkušenějších žen se přeci hormony srovnají přes pubertu. Bohužel se nesrovnalo nic a já od 15 let neustále docházela ke své gynekoložce pro rady a pomoc, která následně odhalila na ultrazvuku cystu a diagnostikovala endometriózu. Od té doby jsem vyzkoušela snad všechno, co existovalo – vitamíny, bylinky, akupunkturu, fyzio, hormonální jógu, podpora pánevního dna, ale nic nezabíralo. Normální léky na bolest mi přestaly pomáhat někdy v 20 letech, proto jsem přešla na algifenové kapky ve vysokých dávkách. Většinou jsem v době menstruace v bolestech a vyřízená usnula na gauči, nebo hůře přímo u WC na studené zemi."

Endometrioza a početí

U pacientek s endometriózou je také vyšší pravděpodobnost mimoděložního těhotenství. Nemoc je do jisté míry léčitelná. V současnosti existují dva způsoby léčby: farmakologický a chirurgický. Výběr vhodné léčebné metody se odvíjí od věku ženy a reprodukčních plánů.

„Pokud je žena mladá a těhotenství neplánuje, volíme kontinuální užívání antikoncepce nebo hormonální léčbu. U mladších žen, které dítě plánují, většinou provádíme umělé oplodnění za použití hormonů na útlum hypofýzy. Chirurgická léčba je možná u žen bez ohledu na věk, většinou k ní přistupujeme u žen, které mají výrazné příznaky nemoci, a u žen s tzv. hlubokou pánevní endometriózou,“ doplňuje lékař. Délka rekonvalescence se odvíjí od rozsahu operace, může být v řádu dnů, ale i několika měsíců. Obecně platí, že pokud se jedná o pacientku, která plánuje těhotenství, je vhodné co nejdříve po operaci plánovat umělé oplodnění.

Paní Martina z Pardubic nemohla v důsledku endometriozy otěhotnět dlouhá léta, během kterých zažila dva potraty a nespočet různých komplikací. Nakonec se ale i takto složitý případ dočkal šťastného konce. „Po několika letech se nám konečně vše sešlo a povedlo, díky umělému oplodnění máme doma roční miminko a je to ten nejúžasnější kluk pod sluncem,“ svěřila se paní Martina. Její osobní potíže tím ovšem nekončí. Endometrióza je léčitelná, její zrada však spočívá v častých recidivách, což je i případ paní Martiny.

O ISCARE – Komplexní péče o ženské zdraví

Klinika ISCARE pomáhá ženám s početím již 30 let, zkušený lékařský tým a moderní zázemí zajistí péči na vysoké úrovni, díky tomu zde lékaři pomohou k početí až 90 procentům párů. Na klinice je možné podstoupit všechna vyšetření ohledně reprodukčního zdraví včetně genetiky. Objednat se můžete telefonicky na čísle 234 770 700, nebo přes tento webový formulář.

„Snažíme se být co nejvíce flexibilní, nabízíme možnost osobní konzultace s lékařem do týdne, objednání na konzultaci a vyšetření do 24 hodin. Léčba pak může začít prakticky hned po konzultaci,“ prozradil primář Centra reprodukční medicíny ISCARE Jan Lacheta. Klinika také nově zavedla sobotní ordinační hodiny. Jak léčba na klinice probíhá, si můžete prohlédnout zde: https://youtu.be/1j2VtdbU5Zo?feature=shared.

