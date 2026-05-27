Energetická Expedice baví učitele i děti a učí praktickým dovednostem

„Projekt si získává pozornost škol díky tomu, že propojuje matematiku, fyziku, práci s informacemi i praktické rozhodování do srozumitelné a atraktivní formy. Zároveň může být užitečným doplňkem v období příprav na přijímací zkoušky na střední školy,“ říká Michaela Pšeničková, projektová manažerka Energetické Expedice.
Pomoc při přijímačkách na střední školy
Energetická Expedice staví na propojení školních znalostí s reálným životem. Žáci si prakticky ověřují využití fyziky v každodenních situacích, pracují s výpočty spotřeby elektřiny a plynu a sledují, jak mohou energie ovlivnit rozpočet domácnosti.
Velkým přínosem programu je jeho schopnost rozvíjet oblasti, které jsou důležité i pro úspěch u přijímacích zkoušek. Žáci pracují s čísly, textem, zadáním úloh, logikou i praktickým uvažováním. Učí se analyzovat informace, hledat řešení a přemýšlet v souvislostech.
Učitele baví využitelnost, děti reálný svět
Jedním z důvodů pozitivních reakcí škol je praktické pojetí výuky. Žáci řeší témata spojená s fungováním domácnosti, spotřebou energií, orientací v údajích nebo dopady různých rozhodnutí. Díky tomu vidí, že školní znalosti mají přímý přesah do běžného života.
„Pedagogové oceňují, že projekt přináší moderně zpracovaný obsah, který lze využít ve výuce a který děti přirozeně vtáhne do práce. U žáků pak funguje zejména to, že se učí na příkladech, které dávají smysl a jsou jim blízké,“ říká Michaela Pšeničková, projektová manažerka Energetické Expedice.
Silné téma s významnými záštitami
Projekt Energetická Expedice získal významné institucionální záštity, které potvrzují jeho společenský přínos i kvalitu odborného zpracování. Podporu mu vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu i prezident České republiky.
Projekt Energetická Expedice realizuje Nadační fond Energie pomáhá, jehož ředitelkou je Lenka Graf. Program je určen především žákům 7. až 9. tříd základních škol a propojuje školní výuku s praktickými tématy každodenního života. Více informací nejen pro učitele na www.energeticka-expedice.cz
