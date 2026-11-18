Projekt E.ON Propojeno, který společnost E.ON uvedla na trh letos v únoru, má za sebou osm měsíců fungování a může se pochlubit výrazným růstem. Do služby se od jejího spuštění zapojilo více než 2 200 zákazníků, z toho přes 700 výrobců elektřiny a více než 1 600 odběratelů.
„Od začátku jsme chtěli vytvořit službu, která bude vycházet ze skutečných potřeb zákazníků, nikoliv z našich předpokladů. Proto jsme začali s méně funkcemi, sbírali zpětnou vazbu z provozu a postupně celou platformu rozvíjeli. Právě díky tomu dnes nabízíme platformu, která pomáhá tisícům zákazníků efektivněji využívat elektřinu a šetřit tím náklady. I nadále sbíráme nové poznatky a budeme pracovat na dalších nových funkcích a nástrojích,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí týmu Inovací společnosti E.ON.
Zkušenosti z prvních měsíců ukázaly, že zákazníci mají o sdílení elektřiny zájem a sdílení je podpořeno i ekonomickou výhodností celého řešení. Průměrný výrobce prostřednictvím služby prodá do sdílení 30 procent svých přetoků, zatímco nejúspěšnější výrobci takto využijí více než 85 procent přebytečné energie. Na straně odběratelů pokrývá sdílení v průměru 24 procent spotřeby, nejlepší zákazníci se pak dostávají až na 81 procent. Nejvýkonnější výrobce si během šesti měsíců díky sdílení vydělal téměř 13 800 korun. Nejúspěšnější odběratel naopak za stejné období ušetřil přibližně 6 700 korun za nakoupenou elektřinu.
Platforma se neustále rozvíjí
Tým E.ONu postavil vznik služby na úzké spolupráci odborníků z oblasti byznysu, IT, energetických trhů, marketingu i zákaznické péče. Vznikla základní verze produktu, která se následně rozvíjela podle reálných zkušeností zákazníků. Díky tomu se do služby dostaly funkce, které by při klasickém vývoji nemusely vůbec vzniknout. Patří mezi ně například možnost uzamknutí výrobců, kteří nereagují na žádosti o propojení, detailní přehledy výrobců, srovnání efektivity propojení nebo nově zavedené inkaso a přehled dokumentace.
E.ON bude v rozvoji služby pokračovat i nadále. Mezi připravované novinky patří například vylepšená vizualizace potenciálu sdílení, která zákazníkům pomůže ještě lépe porozumět možnostem využití energie v rámci komunitní energetiky. Stejně tak E.ON plánuje, že všem zákazníkům do příštího roku připraví i personalizované tipy, jak sdílení elektrické energie ještě zefektivnit včetně informací, kdy jejich výrobce opravdu sdílí.
Více informací na www.eon.cz/propojeno
Zdroj: E.ON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60097.