Energetické poradenství a osobní servis od innogy ve 49 městech po celé ČR

- Dvě nová zákaznická centra otevřela innogy v Třinci a Žďáru nad Sázavou
- Zákazníci stále vyhledávají možnost řešit energie osobně
- Při výběru lokalit innogy myslí na dostupnost a přirozený pohyb lidí
Energetická skupina innogy letos završila rozšiřování své pobočkové sítě otevřením dvou nových zákaznických center v Třinci a ve Žďáru nad Sázavou. Počet zákaznických center innogy tím vzrostl na 49 a lidé si mohou sjednat dodávky energií a souvisejících služeb včetně energetického poradenství ve všech krajích. Firma provozuje druhou největší obchodní síť v Česku.
„Dlouhodobě vidíme, že osobní kontakt má mezi zákazníky stále své místo. Některé situace je zkrátka jednodušší probrat přímo se specialistou, který poradí a vysvětlí jednotlivé možnosti. Naším cílem proto není stavět osobní a digitální servis proti sobě, ale nabídnout zákazníkům možnost zvolit si způsob komunikace podle toho, co právě potřebují,“ říká Karel Kincl, obchodní ředitel innogy pro segment domácností.
Při výběru lokalit se innogy zaměřuje především na jejich dostupnost a dobrou viditelnost. Ideální jsou centra měst nebo místa v blízkosti úřadů a dalších frekventovaných bodů. Obě nová zákaznická centra, která innogy otevřela 1. září, tento přístup potvrzují.
V Třinci se zákaznické centrum innogy nachází přímo v centru města, v blízkosti autobusového nádraží. Prostor prošel nedávno rozsáhlou modernizací a je bezbariérový. Zákazníci zde mohou využít také platbu kartou nebo bezplatné Wi-Fi.
Ve Žďáru nad Sázavou najdou zákazníci pobočku innogy přímo na náměstí v historické budově ze 14. století. Také tady vyřídí běžnou agendu spojenou s odběrem elektrické energie a zemního plynu a mohou využít i další služby, například pojištění domácnosti, asistenční služby, registraci do innosvěta, konzultaci k fotovoltaice nebo servis plynových spotřebičů.
„Důraz klademe především na celkovou zákaznickou zkušenost, tedy na to, aby pro zákazníka bylo řešení jeho požadavků co nejjednodušší, srozumitelné a komfortní,“ doplňuje Jana Quisová, manažerka zákaznických center innogy.
Nové pobočky se podle prvních zkušeností setkávají s velmi pozitivním ohlasem a rychle si budují stabilní klientelu. Zákazníci zde vyřídí kompletní agendu spojenou s odběrem elektrické energie a zemního plynu – od uzavření nebo změny smlouvy přes nastavení záloh, kontrolu vyúčtování, změny zákaznických údajů až po konzultaci cen energií či aktuální nabídky. K dispozici jsou také další služby a produkty, které innogy postupně do své nabídky zařazuje. Pro větší pohodlí si mohou zákazníci návštěvu zákaznického centra předem objednat na konkrétní den a čas prostřednictvím webu innogy.cz.
Po otevření zákaznických center v Třinci a Žďáru nad Sázavou má innogy v České republice celkem 49 poboček. Osobní servis doplňuje online a telefonické kanály a zákazníci si mohou vybrat způsob komunikace podle svých potřeb. Zákazníci, kteří preferují digitální služby, vyřídí vše podstatné v samoobsluze innosvět v mobilní aplikaci či na webu.
Zdroj: innogy Česká republika
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59149.