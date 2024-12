Energetický management obcí je klíčem k efektivnímu zapojení do komunitní energetiky. Jen nainstalovat fotovoltaiku nestačí

„Obce dříve sázely na pořízení FVE s vidinou velkých úspor i přesto, že nevěděly, jak s vyrobenou energií efektivně nakládat. V důsledku toho mnohdy nedosáhly očekávaných úspor, protože domnělé přínosy byly založeny pouze na optimistických předpokladech. Pro jejich skutečné dosažení je klíčové implementovat efektivní energetický management, který dokáže sledovat výrobu a spotřebu energie v reálném čase a automaticky přizpůsobit její využití podle aktuálních potřeb,“ uvedl Pavel Lískovec, Branch Manager Loxone CZ.

Energetický management zahrnuje celou řadu opatření a potřebných přípravných fází. Klíčové je počáteční měření, monitorování a vyhodnocování reálné energetické potřeby stávajících i plánovaných budov a staveb. Pro obce to znamená nejen efektivní využívání energie v obecních budovách, jako jsou školy, úřady nebo čističky odpadních vod, ale také potřebnou integraci obnovitelných zdrojů. Společnost ExFactory, ve spolupráci s Loxone, nabízí obcím řešení Control Wi, které umožňuje inteligentní řízení veškerých energetických toků. Tento systém je navržen tak, aby maximalizoval využití obnovitelné energie z FVE, ale třeba i z tepelných čerpadel či solárních elektráren a minimalizoval závislost na externích dodavatelích energie. Díky tomu mohou obce dosáhnout významných úspor a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Kromě energetického managementu bude hrát podstatnou roli také reporting energetických toků. Ten budou energetická centra jednotlivých krajů požadovat po příslušných obcích, které jsou do komunitní energetiky zapojené. „Obce, které využívají systém Loxone pro účely energetického managementu, lze propojit pomocí služby Exosphere. Ta, kromě jiných výhod, všechny tyto časově náročné úkony řeší za starosty a reportuje energetickému úřadu veškerá data automaticky,“ doplnil Pavel Lískovec.

Hnacím motorem pro zapojení do komunitní energetiky mohou být také dotace na pořízení FVE a energetického managementu. „Díky řešení Control Wi mohou obce efektivně využívat obnovitelné zdroje, snižovat náklady a zvyšovat soběstačnost. Navíc nabízíme podporu při získávání dotací, které jsou dostupné až do konce roku 2024 s pravděpodobným opakováním dotace. Je to investice, která přináší nejen významné finanční úspory, ale také výrazně přispívá k ochraně životního prostředí,“ dodává Pavel Slapnička, Projektový manažer společnosti ExFactory Czech.

