Energetický štít pro kritickou infrastrukturu: Jistota dodávek je prioritou

Riziko už není jen ekonomické
Nejcitlivější na stabilní dodávky elektrické energie jsou především provozy a instituce, které zajišťují základní fungování společnosti – například vodárny, pekárny, chladírenské a potravinářské provozy, čerpací stanice, datová centra, nemocnice, telekomunikační uzly nebo sklady a distribuční centra. „V poslední době sledujeme, že firmy i instituce začínají energetickou bezpečnost vnímat mnohem šířeji než dřív. Už nejde jen o to, kolik energie stojí, ale zda bude k dispozici ve chvíli, kdy ji budou skutečně potřebovat. U části provozů by delší výpadek neznamenal jen ekonomickou škodu, ale i reálné ohrožení zásobování obyvatel nebo narušení kritických služeb,“ říká Miroslav Zavřel, CEO a zakladatel CE.ENERGY.
Symbio+ ENERGY jako garant energetické svébytnosti
Technologickým pilířem pro tyto krizové scénáře je systém Symbio+ ENERGY, který kombinuje výrobu elektřiny a tepla přímo v místě spotřeby. Tato technologie přináší větší nezávislost na distribuci i centrálních zdrojích energie a zároveň lepší kontrolu nad spotřebou i náklady. „Nestačí mít jen papírově připravený postup pro mimořádnou situaci. Firmy potřebují reálné technické řešení, které jim umožní udržet provoz i v nestabilních podmínkách,“ doplňuje Miroslav Zavřel.
Připravenost rozhodne
CE.ENERGY proto doporučuje podnikům i veřejným institucím, aby co nejdříve prověřily svou připravenost na krizové scénáře. V prostředí rostoucí energetické nejistoty totiž nemusí rozhodovat jen cena energií, ale hlavně schopnost udržet v chodu výrobu, služby, zásobování i infrastrukturu, na které závisí běžný život obyvatel. „Energetická bezpečnost se stává strategickou otázkou kontinuity provozu i odpovědnosti vůči zákazníkům. Firmy, které dnes investují do vlastních nebo záložních zdrojů, si nekupují jen energii. Kupují si čas, stabilitu a vyšší šanci zvládnout krizovou situaci bez fatálních dopadů,“ uzavírá Miroslav Zavřel.
