Energetika, průmysl a stát musí spolupracovat, shodli se experti na prvním fóru Svazu energetiky ČR

Shodli se na tom účastníci Fóra Svazu energetiky ČR, které se konalo v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Zúčastnily se ho špičky české energetiky a průmyslu. Nový Svaz energetiky České republiky zastupuje více než 100 tisíc zaměstnanců v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Vznikl proto letos v létě, aby se stal silným a odborným hlasem celého odvětví – partnerem pro stát, průmysl i spotřebitele.
Česká energetika i průmysl potřebují řešení, která sníží náklady, odstraní nejistotu a zmenší administrativní zátěž. Dle účastníků fóra je potřeba upravit a zjednodušit legislativu, což je rozhodující v otázce zahraničních investic v Česku i energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu. Příkladem může být evropský systém obchodování s emisními povolenkami, pravidla veřejné podpory, taxonomie plynu a jádra nebo povolovací procesy pro stavbu nových zdrojů.
„Máme konkrétní návrhy, jak tyto změny uchopit. A máme ambici je nejen představit, ale i prosadit. Nechceme čekat, až se něco stane. Chceme být těmi, kdo tyto věci pomáhají posouvat. Vždyť právě proto SEČR vznikl,“ řekl výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.
„Česká energetika musí projít zásadní modernizací. Čekají nás obrovské investice ve výši 3–4 biliony korun, abychom udrželi energetickou bezpečnost České republiky. Investice poputují do rozvoje celé energetické sítě, do obnovitelných, plynových i jaderných zdrojů,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Jednou z hlavních výzev nového Svazu energetiky budou konkurenceschopné ceny elektřiny a plynu. Nejen pro průmysl, ale i domácnosti. „Víme, jak využít nástroje v rukou státu efektivněji, například POZE, daně, síťové poplatky či systémové služby. Dále musíme změnit tarifní systém. Potřebujeme jeho revizi. Ne kosmetickou, ale takovou, která odpovídá dnešním technologiím, trendům a potřebám,“ dodal Kotrba.
Energetika je základním pilířem zdravé ekonomiky. Česká republika již vstoupila do období zásadní transformace energetiky. Uhlí, na kterém jsme po desetiletí stavěli, postupně končí. Na scénu nastupuje kombinace jádra, obnovitelných zdrojů, plynových technologií a chytré infrastruktury. To přináší obrovské výzvy, ale i příležitosti – nejen pro energetické firmy, ale také pro průmysl a každého spotřebitele.
Nový Svaz energetiky České republiky
Svaz energetiky ČR je nová profesní organizace, která sdružuje více než 100.000 zaměstnanců v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Vznikl proto, aby se stal silným a odborným hlasem celého odvětví – partnerem pro stát, průmysl i spotřebitele.
Energetika je páteří národní ekonomiky: zásobuje obyvatele i průmysl, je významným zaměstnavatelem a ovlivňuje ceny prakticky všech výrobků a služeb. Přesto dlouhodobě chyběla platforma, která by systematicky zastupovala společné zájmy celého odvětví. Svaz energetiky České republiky proto nabízí profesionální základnu s funkční organizační strukturou, která sdružuje klíčové hráče a propojuje je s veřejnou správou.
Českou republiku čekají investice v řádu stovek miliard korun. Ty budou směřovat do:
- dostavby jaderné elektrárny Dukovany a výstavby malých modulárních reaktorů,
- náhrady uhelných zdrojů plynem, obnovitelnými zdroji a jadernou energií,
- rozvoje biometanu a vodíkové ekonomiky,
- modernizace přenosové a distribuční soustavy, digitalizace a chytrých sítí.
Svaz bude u těchto procesů aktivním partnerem – od nastavování rámcových podmínek pro investory až po podporu inovací a nových technologií.
Priority SEČR do roku 2030:
- Bezpečné a spolehlivé dodávky energie i v turbulentních dobách.
- Diverzifikace výrobního mixu s důrazem na jádro, obnovitelné zdroje a plyn.
- Dekarbonizace s ohledem na konkurenceschopnost průmyslu a dostupnost cen pro občany.
- Robustní infrastruktura, která umožní férový přístup k sítím.
- Funkční energetické trhy v rámci EU a kvalitní legislativa reflektující evropské i národní potřeby.
- Investiční stabilita – férové daně, efektivní využívání veřejných prostředků a dlouhodobá motivace investorů.
- Podpora vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu, aby energetika zůstala atraktivním oborem pro mladou generaci.
Více informací naleznete na www.svazenergetiky.cz.