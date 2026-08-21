Energetika v reálném čase. Nové úložiště MND v Hodoníně reaguje na trh, spotřebu i počasí

Hodonínský projekt navazuje na letošní spuštění BESS Břeclav a ukazuje, jak se spolu s proměnou energetiky mění také způsob jejího řízení. Bateriová úložiště dokážou reagovat na aktuální potřeby elektrizační soustavy, poskytovat služby výkonové rovnováhy a flexibilitu a současně mohou být využívána pro obchodování s elektřinou.
Nejde přitom pouze o samotnou kapacitu zařízení. Stále větší význam má schopnost vyhodnocovat situaci v energetice v reálném čase a podle ní řídit jeho provoz.
O využití úložiště rozhodují data
Provoz BESS Hodonín řídí vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading MND. Ty nepřetržitě sledují aktuální situaci na trhu, predikce spotřeby a výroby, počasí, dostupnost přeshraničních kapacit i technické parametry samotného úložiště. Na základě těchto dat rozhodují, kdy elektřinu ukládat a kdy ji dodávat zpět do sítě.
Martin Pich, ředitel divize Trading MND
BESS Hodonín bude stejně jako naše první bateriové úložiště v Břeclavi řídit vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading MND. Díky nim dokážeme efektivně poskytovat služby výkonové rovnováhy, řídit flexibilitu a obchodovat s elektřinou tak, aby bateriové úložiště přinášelo maximální hodnotu. Stejné know-how dnes nabízíme také dalším investorům a provozovatelům bateriových úložišť.
Propojení fyzické infrastruktury s daty a automatizovaným řízením umožňuje reagovat na měnící se podmínky na trhu i v elektrizační soustavě a využívat kapacitu úložiště pro různé služby.
Hodonín přináší vlastní technické řešení
Nový projekt se od prvního velkokapacitního úložiště MND v Břeclavi liší také svou architekturou. Zatímco BESS Břeclav využívá čtyři samostatně řízené bloky, Hodonín je rozdělen do pěti nezávislých jednotek. Jednotlivé části zařízení tak lze efektivněji řídit podle aktuálních potřeb trhu a elektrizační soustavy.
Michal Sasín, ředitel New Business Development MND
Hodonín navazuje na zkušenosti z Břeclavi, zároveň ale přináší vlastní technické řešení. Oproti Břeclavi s výkonem 12 MW a kapacitou 31 MWh disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 25 MWh. Zatímco BESS Břeclav využívá čtyři samostatně řízené bloky, hodonínské úložiště je rozděleno do pěti nezávislých jednotek. Díky tomu můžeme ještě efektivněji řídit jednotlivé části baterie podle aktuálních potřeb trhu i elektrizační soustavy. Každý další projekt nám zároveň přináší nové zkušenosti, které využíváme při přípravě dalších bateriových úložišť MND.
Výstavbu BESS Hodonín zajišťoval generální dodavatel Konsorcium pro MND - BUILDSYS a IBG, technologickým dodavatelem byla společnost RCT Power. Předpokládaná životnost zařízení je 15 let.
Akumulace jako součást moderní energetiky
Hodonín je druhým velkokapacitním bateriovým úložištěm MND dokončeným během několika měsíců. Společně s Břeclaví dosahují oba projekty instalovaného výkonu 22 MW a kapacity 56 MWh. Akumulace přitom v portfoliu MND nestojí samostatně. Společnost ji propojuje s dalšími oblastmi moderní energetiky, od fotovoltaických a větrných elektráren přes geotermální energii až po flexibilitu a obchodování s elektřinou.
Jiří Ječmen, výkonný ředitel skupiny MND
MND spuštěním druhého velkokapacitního bateriového úložiště potvrzuje, že investice do akumulace a moderních energetických technologií patří mezi naše dlouhodobé strategické priority. Bateriová úložiště rozšiřují naše portfolio moderní energetiky, do kterého dnes patří také fotovoltaické a větrné elektrárny, geotermální energie nebo služby flexibility a obchodování s elektřinou. Právě propojení těchto technologií a služeb považujeme za cestu k bezpečné, efektivní a flexibilní energetice budoucnosti.
MND chce v rozvoji akumulace pokračovat také dalšími projekty v Česku i zahraničí.
Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND
Hodonín je druhým velkokapacitním bateriovým úložištěm, které jsme během několika měsíců úspěšně dokončili. Stejně jako v Břeclavi bude i zde baterii řídit vlastní Energy Management System a algoritmy divize Trading, které zajišťují poskytování flexibility, podpůrných služeb i obchodování s elektřinou. V přípravě máme další bateriové projekty v Orlové, Mušově, Bruzovicích a Blansku. První dvě chceme uvést do provozu ještě letos. Celková investice MND do velkokapacitních bateriových úložišť přesáhne jednu miliardu korun.
BESS Hodonín v číslech
- Výkon: 10 MW
- Kapacita: 25 MWh
- Využitelná kapacita: 20 MWh
- Zahájení testovacího provozu: červenec 2026
- Plný provoz: srpen 2026
- Počet samostatně řízených jednotek: 5
- Technologie: lithium-železo-fosfátové baterie (LiFePO4)
- Předpokládaná životnost: 15 let
- Financování: bez využití dotační podpory
- Generální dodavatel: Konsorcium pro MND – BUILDSYS & IBG
- Technologický dodavatel: RCT Power
Akumulace v číslech
- Bateriová úložiště pomáhají stabilizovat elektrizační soustavu a poskytují služby flexibility.
- Česko má dnes přibližně 2,3 GWh instalované kapacity akumulace.
- Do roku 2030 se očekává vznik až 2 GW nových velkokapacitních bateriových úložišť.
- Mezi evropské lídry v rozvoji akumulace patří Německo a Velká Británie.
Akumulace v MND
- 2 spuštěná velkokapacitní bateriová úložiště (Břeclav, Hodonín)
- 22 MW celkového instalovaného výkonu
- 56 MWh celkové instalované kapacity
- více než 1 miliarda Kč plánovaných investic do velkokapacitních bateriových úložišť
- 4 další projekty v přípravě v Česku (Orlová, Mušov, Bruzovice, Blansko)
- projekty připravované v Německu a na Ukrajině
O společnosti MND
MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek. Společnost se zaměřuje na různé oblasti v rámci energetického sektoru – od těžby ropy a plynu až po výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální vrty nebo větrná energie, se zvláštním důrazem na technologie šetrné k životnímu prostředí. Společnost MND také zásobuje české domácnosti plynem a elektřinou. Kromě České republiky MND Group působí také na Ukrajině a v Německu.