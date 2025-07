Energie budoucnosti: tým profesora Raka zkoumá tajemství kulových blesků ve vakuu

Od nezávislé laboratoře k výzkumnému centru

Základy laboratoře ELLIA byly položeny už v roce 2017. V nízkorozpočtové laboratoři v Nelahozevsi vznikl unikátní výzkumný prostor inspirovaný odkazem Nikoly Tesly, kde vědci zkoumají témata daleko za hranicí mainstreamové vědy. Hlavní ideou je návrat ke smyslu vědy jakožto svobodného hledání odpovědí na základní otázky existence, a to prostřednictvím otevřeného, tvořivého a etického přístupu.

„Naším posláním je vytvořit prostor, kde věda, duchovní poznání a technologie spolupracují na hledání udržitelných a inovativních řešení pro budoucnost,“ říká zakladatel centra profesor Jan Rak.

Vědomá věda a technologie budoucnosti

ELLIA se zabývá výzkumem na pomezí fyziky, matematiky, fraktální geometrie, energetiky a filozofie. Klíčové je propojení tzv. vědomé vědy s technologiemi budoucnosti. Vědomá věda je vědecký přístup, který kromě experimentální metody zahrnuje i odvahu zkoumat netradiční otázky, které bývají často ignorovány a leckdy i zesměšňovány. Laboratoř se inspiruje přírodními principy, elektromagnetismem a tzv. skalárními poli, s cílem nalézat řešení, která budou přínosem pro celou společnost.

V činnosti nadace je zásadní výzkum magnetohydrodynamiky (MHD) – oboru, který zkoumá interakce mezi elektromagnetickými poli a vodivými kapalinami či plazmatem. Tento vědecký rámec sdružuje řadu jevů, které mají společný teoretický základ, ale různé projevy. Právě tato rozmanitost otevírá možnosti praktického využití v mnoha oblastech – od energetiky přes materiálové vědy až po nové přístupy v jaderné fyzice. Zkoumání MHD tak nabízí nový pohled na známé fenomény a přináší aplikace, které mají potenciál reagovat na výzvy 21. století. ELLIA se zaměřuje na jevy jako jsou kulové blesky, nízkoenergetické jaderné reakce nebo transmutace, které se na první pohled zdají být odlišné, ale ve skutečnosti je spojuje právě MHD jako jednotící teoretický základ. Vědecký přístup ELLIA staví na novém paradigmatu a propojuje teorii s praxí způsobem, který má za cíl vrátit vědu do služeb lidí a společnosti.

Projekty, které znamenají revoluci ve vědě

EVA

Projekt EVA (Exotic Vacuum Anomalies) se zaměřuje na výzkum anomálních jevů spojených s výboji elektromagnetické plazmy ve vakuu. Při těchto jevech evidentně dochází k jaderným reakcím, tzv. LENR (Low Energy Nuclear Reactions). Tyto fenomény mohou přinést nové, dosud neprozkoumané způsoby získávání energie. Hlavním cílem projektu je zjistit, zda lze tyto anomální jevy využít při vývoji inovativních technologií, například malých fúzních generátorů. LENR jednoznačně zahrnuje i procesy, při kterých dochází ke slučování lehkých jader za relativně mírných podmínek. Tento proces má potenciál uvolnit značné množství energie v kontrastu s jaderným štěpením, což by mohlo znamenat bezpečnější a ekologičtější zdroj energie.

„Celý projekt se skládá ze zdroje vysokého napětí v řádu jednotek kV, které přenášíme na elektrodu ve vakuové komoře. Ta vytváří anomální jevy s plazmou uvnitř vakuové komory. Někdy se od anody oddělí kulový blesk, který v komoře hledá “potravu” a “úkryt”, někdy se objeví plazma, která pokrývá všechny předměty v komoře jako námraza,“ upřesňuje profesor Jan Rak a doplňuje: „Další fází experimentu je měření a dokumentace jevu. Cílem je vytvořit podmínky pro jadernou transmutaci, kterou již nyní můžeme pozorovat. Slučovaní lehkých jader je 5x energeticky efektivnější než jaderné štěpení, a to vše bez dlouho existujícího radioaktivního odpadu, což je skutečně revoluční. Kulové blesky vytvářejí na povrchu měděných destiček “cesty” a objevují se tam prvky, které původně v komoře nebyly – a být nemohly. Popravdě, nikdy jsem si nemyslel, že budeme tak blízko tomuto zásadnímu vědeckému průlomu.“

„Výsledky potvrdíme elektronovým mikroskopem, který plánujeme do projektu zapojit. Nyní na něj sháníme finanční prostředky a jsme v jednání s potenciálními partnery. Je fascinující, že jsme skutečně velmi blízko, v podstatě počítáme s tím, že do konce roku budeme mít MVP*. Projekt chceme podpořit i z veřejně nasbíraných zdrojů, kdy jsme v současné chvíli v jednání s Donio ohledně veřejné sbírky,“ upřesňuje Jakub Malina, ředitel Nadačního fondu ELLIA.

* Minimum Viable Product – nejjednodušší verze nápadu, která řeší základní problém nebo přináší klíčový přínos. Jde o způsob, jak rychle spustit základní verzi produktu a získat zpětnou vazbu od uživatelů.

ShadowGraph – rentgen bez poškození buněk

Cílem tohoto projektu je využít skalární pole pro zobrazování podobné rentgenovému záření, ale bez jeho biologicky škodlivých účinků. První pokusy proběhly úspěšně, výzkum byl dočasně pozastaven kvůli dodací lhůtě nové specializované lampy, nicméně nejpozději během podzimu bude opět spuštěn.

„Naše předpoklady jsou, že pomocí speciální lampy budeme moci pozorovat podobný jev jako u Rentgenového záření, ale bez nebezpečí pro DNA, které s sebou RTG záření přináší. Záření také půjde směrovat, což u Rentgenového záření není příliš možné,“ upřesňuje Jan Rak a doplňuje: „Stejně jako v případě projektu EVA, i zde, pokud se dostaneme do zdárného cíle, a my nevidíme jediný důvod, proč by se tam nemělo stát, se bude jednat o naprostý vědecký průlom. Věříme, že jsme blízko.“

Na startovní čáře:

SingleWire a bezbateriová mobilita

Ve fázi rozpracování je projekt bezdrátového přenosu energie a vytvoření elektromagnetických polí, která by umožnila nabíjení kondenzátorů například v elektromobilech bez nutnosti klasických baterií.

Rozšířená teorie elektromagnetismu

Profesor Rak také aktivně rozvíjí nové teoretické rámce v oblasti elektromagnetismu ve spolupráci s dalšími mezinárodními odborníky, mimo jiné s Bobem Greenyerem.

Sebepoznání jako základ vědy

Seberozvojové kurzy s profesorem Rakem

Nadační fond ELLIA nevěří pouze v technologická řešení – věří v člověka jako tvůrce své reality. Proto organizuje také seberozvojové kurzy, které pomáhají lidem pochopit vztah mezi vědomím, realitou a vlastním potenciálem. Kurzy vedou k hlubšímu poznání sebe sama i světa, ve kterém žijeme. Vše pod vedením profesora Raka a dalších osobností, které chápou vědu a vědomí člověka v širším kontextu.

Školní fyzika – od nudné teorie k zábavné praxi

Nadační fond ELLIA, resp. výzkumné centrum ELLIA v Nelahozevsi vítá po celý školní rok desítky studentů ze základních a středních škol stejně jako jednotlivce a skupiny z řad široké veřejnosti se zájmem o vědu a projekty s odkazem Nikoly Tesly. „Profesor Rak dokáže svým povídáním zaujmout jak děti, tak dospělé a skvěle interpretuje náročná vědecká témata slovníkem, kterému každý porozumí – a co víc, v řadě případů nadchne k dalšímu studiu. Je úžasné vidět, jak děti najednou ožívají a z nudné fyziky, resp. nudné teorie se stává předmět, kde na vlastní oči vidí třeba Teslův transformátor a další fyzikální jevy, které si dosud neuměly představit. Tématu o dost lépe porozumí a umějí pak lépe interpretovat teorii, které dosud nerozuměly. A stejně tak je to u široké veřejnosti, kdy houfně přicházejí zájemci o Teslovy, nebo jím inspirované patenty a vynálezy, které jsou k dispozici v naší výzkumné laboratoři v Nelahozevsi. Podpora školství stejně jako zájmu o vědu a výzkum s přesahem za hranice lidského chápání u široké veřejnosti je rovněž směr, který chceme do budoucna významně rozvíjet a kde jsme rovněž otevřeni dalším partnerům,“ upřesňuje Jakub Malina.

Jan Rak – člověk mezi vědou a vědomím

Prof. Jan Rak je hlavní osobností a zakladatelem Nadačního fondu ELLIA, resp. výzkumné laboratoře ELLIA v Nelahozevsi. Jeho kariéra je výjimečným příběhem hledání rovnováhy mezi exaktní vědou a spirituálním poznáním. Působil ve světových vědeckých centrech jako CERN (Švýcarsko), Brookhaven National Laboratory (USA), Heidelberg (Německo) nebo Jyväskylä University (Finsko). Dnes se věnuje propojení vědy, vědomí a technologie v jejich nejhlubším smyslu – jako nástroji poznání reality a tvůrčí transformace lidstva.

Jan Rak: „Každý z nás je tvůrcem své vlastní reality. Když pochopíme, že vědomí je základem všeho, objevíme nekonečný potenciál lidského bytí.”

Vznik nadačního fondu Ellia

Laboratoř ELLIA byla založena v červenci 2024, kdy se oddělila od společnosti NAMITECH S.R.O (NT), která původně zajišťovala její provoz. Výzkum, financovaný firmou NT, měl za cíl ověřit účinnost technologií, kterými NT disponuje, a zkoumat nové zdroje elektrické energie vycházející z patentů Nikoly Tesly. V červenci 2024 došlo k ukončení financování a laboratorní vybavení bylo navráceno společnosti NT.

V této situaci byla J. Rakem založena společnost ELLIA Research s.r.o., která zajistila základní financování nájmu, energií a dalších nezbytných výdajů. V té době se našli i vstřícní lidé, kteří společnosti pomohli navrátit chod laboratoře do normálního stavu. Díky jejich pomoci společnost zvládla překonat finančně náročné období a byla zajištěna stabilita laboratoře. Situace se postupně zlepšila a dnes její členové věří v naplnění všech vytyčených vizí.

Ve druhé polovině října 2024 byl založen Nadační fond ELLIA, na jehož transparentním účtu se během několika týdnů podařilo nashromáždit celkem 2,7 milionu korun, a to výhradně od soukromých dárců. Tato finanční podpora byla klíčová pro stabilizaci celé naší organizace.

V roce 2025 byla zahájena spolupráce mezi Nadačním fondem ELLIA a PR agenturou The Point, s.r.o. v rámci marketingových a PR aktivit.

