Energie Ralsko ukázala nové vizualizace FVE: panely hlavně na starém betonu

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  12:56
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Ralsko (Českolipsko) 8. října 2026 (PROTEXT) - Krajská společnost Energie Ralsko představila nové vizualizace připravované fotovoltaické elektrárny na území bývalého vojenského letiště Hradčany. Podle aktuálního projektu by panely měly pokrýt 20 hektarů starého betonu a 10 hektarů trávy, dohromady pouze 30 % plochy bývalého letiště. Konečné rozmístění panelů ovlivní i probíhající biologické hodnocení. Vizualizace zahrnují i pohled na infocentrum, které by mělo stát poblíž elektrárny.

Nové vizualizace ukazují řešení, které Energie Ralsko právě prověřuje. Panely se v něm soustředí hlavně na zpevněné plochy na dráze bývalého vojenského letiště. Ty dnes pokrývá starý vysloužilý beton. Fotovoltaická elektrárna mu dá nové využití, zatímco zbytek travnatých ploch zůstane bez panelů.

"Chceme elektrárnu postavit tam, kde to dává smysl, ne všude, kde by to šlo. Beton na letišti je starý a popraskaný. Zelené plochy chceme zachovat v co největší míře. Konečné rozmístění panelů ale ještě není dané. Ovlivní ho i probíhající biologické hodnocení, které ukáže, kde jsou cenná přírodní stanoviště a živočichové, jimž musíme projekt přizpůsobit," říká Zbyněk Miklík, jednatel společnosti Energie Ralsko. Elektřinu z Ralska bude kraj využívat hlavně pro vlastní organizace, jako jsou nemocnice, školy a domovy pro seniory.

Oproti dřívějším plánům počítá nová varianta realizace s tím, že elektrárnu postaví Liberecký kraj sám bez soukromého partnera. Pokud by se kraj v budoucnu rozhodl část letiště pronajmout soukromému investorovi, šlo by o samostatný záměr s vlastním výběrem provozovatele elektrárny.

Od 25. srpna 2026 patří celé letiště do nově vymezené akcelerační oblasti Hradčany. V akceleračních oblastech stát předem prověřil vlivy na přírodu a povolování obnovitelných zdrojů v nich probíhá v jednodušším režimu. Za stanovených podmínek by akcelerační oblast umožnila využít i větší část travnatých ploch. Energie Ralsko s tím však v aktuální variantě nepočítá.

Aktuální vizualizace ale nemusí být konečná. "Přesné rozmístění panelů určí technický návrh, podmínky akcelerační oblasti a výsledky biologického hodnocení. Na jejich základě pak vzniknou podklady pro samotný stavební projekt," dodává jednatel Energie Ralsko Zbyněk Miklík.

FVE Ralsko - čistá energie pro kraj, úspora pro jeho obyvatele

FVE Ralsko počítá s instalovaným výkonem 30 MWp a roční úsporou více než 13.000 tun emisí CO2. Vyrobená elektřina půjde primárně do krajských zařízení, především nemocnic, škol a domovů pro seniory. Liberecký kraj tak místo nákupu drahé elektřiny na burze využije vlastní levnější zdroj. Veškeré úspory zůstanou v krajském rozpočtu. Projekt také zahrnuje velkokapacitní bateriové úložiště, které podpoří stabilitu sítě a sníží závislost na výkyvech trhu s energiemi. Podrobnosti přináší web energieralsko.cz.

 

Zdroj: Energie Ralsko, s.r.o.

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59538.

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