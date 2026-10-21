Energie v netradiční podobě. Twiggy vyvinula pro Lidl novou energy tyčinku

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  12:12
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Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - Energy produkty nemusí mít podobu klasického nápoje nebo tradiční tyčinky. Společnost Twiggy, specialista na vývoj a výrobu privátních značek, přichází s novinkou, která ukazuje, že i produkt vyvinutý pro obchodní řetězec může nabídnout neobvyklý koncept. Pro Lidl vyvinula ovocno-cereální energy tyčinku Crownfield Energy Bar. Produkt v praktickém 35gramovém balení obsahuje 60 mg kofeinu a 350 mg taurinu. Pro zákazníky je novinka dostupná exkluzivně v prodejnách Lidl.

Nová tyčinka vznikla jako výsledek spolupráce založené na odvaze hledat nové cesty, rychlé spolupráci a společné důvěře v netradiční produkt. Cílem bylo posunout kategorii energy produktů do nové podoby a nabídnout zákazníkům něco, co zaujme nejen svým složením, ale také formátem a způsobem konzumace. Právě netradiční forma, praktické balení a exkluzivní dostupnost v Lidlu jsou hlavními prvky, které mají novinku odlišit od běžné nabídky.

Privátní značka nemusí hrát na jistotu. Crownfield Energy Bar je toho důkazem. Vzali jsme výrazný chuťový svět energy drinků a přenesli ho do tyčinky, kterou na regálu jen těžko přehlédnete. Podobné projekty vznikají, když se potká odvaha přijít s neobvyklým nápadem, rychlost vývoje a partner, který mu dá důvěru. Právě díky této spolupráci jsme společně s Lidlem dostali nový koncept od prvního nápadu až do prodejen po celé České republice,“ říká Michal Meisl, CEO společnosti Twiggy.

Jen nápad nestačí

Za produktem přitom nestojí pouze samotný nápad. Twiggy se podílela na jeho vývoji i výrobě a projekt tak představuje ukázku schopnosti převést nový koncept od prvotní myšlenky až do reálného produktu v regálu. Právě tato schopnost je pro výrobce privátních značek stále důležitější. Obchodní řetězce hledají produkty, které dokážou oslovit zákazníky, odlišit nabídku a zároveň reagovat na aktuální spotřebitelské trendy.

Klíčovým pilířem naší strategie je neustálý přísun inovativních novinek pro naše zákazníky, kterým chceme i nadále nabízet jen to nejlepší. Tento přístup nám umožňuje nejen pružně reagovat na trendy, ale také upevňovat naši vedoucí pozici na trhu. Právě úzká spolupráce s našimi dodavateli hraje při takovýchto projektech klíčovou roli,“ říká senior nákupčí společnosti Lidl Denis Kupr.

Crownfield Energy Bar má praktické 35gramové balení, které je vhodné pro chvíle, kdy člověk potřebuje rychlou dávku energie během dne – například při práci, cestování, sportu nebo mezi jednotlivými aktivitami. Kombinace ovocno-cereální tyčinky zároveň přináší odlišný formát oproti klasickým energy produktům.

Reference hrají prim

Pro Twiggy je spolupráce s Lidlem zároveň významnou referencí. Projekt ukazuje, že výrobce privátních značek nemusí pouze realizovat již hotové zadání, ale může být partnerem při hledání nových produktových konceptů. Od vývoje přes výrobu až po celorepublikové uvedení tak vzniká produkt, který má potenciál oslovit koncového zákazníka a současně potvrdit vývojové a výrobní kompetence jeho dodavatele.

Twiggy chce netradiční energy tyčinkou ukázat, že je výrobce, který dokáže přicházet s neobvyklými koncepty a proměnit je v produkt dostupný zákazníkům v celé republice.

Právě schopnost spojit kreativní produktový nápad s jeho skutečnou realizací může být jednou z cest, jak se budou privátní značky v budoucnu dále rozvíjet. Zákazník totiž nemusí u privátní značky hledat pouze výhodnou cenu. Stále větší roli může hrát také originalita, zajímavý formát a schopnost nabídnout něco, co v regálu upoutá pozornost.

Chceme, aby si obchodní partneři spojovali Twiggy nejen se spolehlivou výrobou, ale také s odvahou hledat nové kategorie a formáty. Právě na podobných projektech chceme dlouhodobě stavět,“ uzavírá Michal Meisl.

Crownfield Energy Bar je nyní k dispozici exkluzivně v prodejnách Lidl. Novinka tak představuje nejen rozšíření nabídky energy produktů, ale také konkrétní ukázku toho, jak může spolupráce mezi obchodním řetězcem a výrobcem privátních značek vést k produktu, který se od běžné nabídky výrazně odlišuje.

O společnosti Twiggy
Twiggy je český výrobce snack a funkčních produktů s více než 30 lety zkušeností v potravinářském průmyslu. Specializuje se na vývoj a výrobu tyčinek, müsli, snacků a dalších produktů pro vlastní značku i privátní značky obchodních partnerů. Díky vlastnímu vývoji a výrobě dokáže převést produktový koncept od nápadu až po finální výrobek. Produkty Twiggy míří na trhy ve více než 30 zemích světa.
Twiggy je součástí české investiční skupiny JCHS, majitelů Zdeňka Šoustala a Juliuse Chaloupky.

Zdroj: Twiggy

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59715.

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