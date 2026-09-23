Energo Mag se představil v nové podobě a v plné síle. Křtu dominovala voda

Hlavním tématem však nebyl křest samotný. Akci nakonec ovládla voda. Jedna z nejcennějších surovin, se kterou nakládáme každý den. Ještě nedávno jsme se mohli tvářit, že se nás její nedostatek příliš nedotýká. Evropská data však ukazují opak.
Jak upozorňuje analýza redakce Energo Mag, nedostatek vody každoročně zasahuje přibližně 20 procent území Evropské unie a 30 procent jejích obyvatel. Nejde přitom pouze o to, zda voda vůbec je. Důležité je, zda ji máme tam, kde ji potřebujeme, ve správný čas a v odpovídající kvalitě.
Pro průmyslové podniky to rozhodně není vzdálené téma. Bez vody neochladíme elektrárny, nevyrobíme polovodiče a neobejde se bez ní ani chemický či potravinářský průmysl. Její dostupnost může rozhodnout i o tom, zda bude možné postavit novou továrnu nebo rozšířit tu stávající.
Dobrou zprávou je, že máme možnosti, jak s vodou nakládat lépe. Recyklace, uzavřené chladicí okruhy, přesnější měření nebo včasné odhalování úniků mohou snížit odběry i závislost podniku na místních zdrojích.
Právě taková témata chce Energo Mag otevírat. Ukazovat, kde podnikům vznikají rizika, kde zbytečně ztrácejí a jaká řešení mají k dispozici. Protože efektivita a odolnost firmy nezačínají až ve chvíli, kdy přijde další krize.
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Zdroj: ENERGO MAG
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59306.