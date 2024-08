Engelbert Humperdinck dobyl svět, ale u nás ho skoro nikdo nezná! Proč?

Důvodem je totalitní režim Československa. V době největší slávy Engelberta Humperdincka, byla západní hudba v Československu přísně kontrolována a často cenzurována. Hudba zpoza železné opony, včetně hitů Engelberta Humperdincka, byla považována za symbol západní dekadence a potenciální ohrožení socialistické ideologie.

Zajímavé ale je, že některé písně Engelberta Humperdincka se přeci jen dostaly k českému publiku, byť ve specifické podobě. Čeští interpreti občas přebírali jeho skladby a přezpívali je s českými texty. Například Lucie Bílá je známá svým přezpíváním hitu „Release Me,“ který v češtině nese název “Trouba.” Ještě před Lucií tuto píseň bez většího úspěchu nazpíval Karel Hála (Smutný dům). Další umělci, kteří se inspirovali Humperdinckovou hudbou, byli třeba Waldemar Maruška, který zpíval Hamperdinckovu píseň A Man Without Love, jako Má voda živá. Milan Chladil zase pod názvem Co máš, to máš hit Dommage, Dommage. Milan Drobný u nás proslavil Engelbertovy písně Ztrácím svou lásku (There´s Go My Everything) a Nebudu už říkat přísloví (Everybody Knows). Zbyšek Pantůček nazpíval Poslední Waltz (Last Waltz), Karel Hála - Tady na zemi (Live And Just Let Live) a Milan Chladil měl v repertoáru hit Vítr, déšť a já (Winter World Of Love). Humperdinckovy melodie u nás proslavil i Karel Gott. Bezesporu znáte písně Požehnej, Bože můj (There´s A Kind Of Hush) a Zavřu teď krám s básněmi (Les Bicyclettes de Belsize). Ostatně Karel Gott, byl často srovnáván s Humperdinckem pro svůj podobný styl a baladický repertoár. Celkem se v českém „éteru” objevovala asi dvacítka více či méně zdařilý předělávek hitů Engelberta Humperdincka.

Pro všechny milovníky klasických romantických balad je tu ale skvělá příležitost! Engelbert Humperdinck zavítá do Prahy a 2. září vystoupí v Lucerně. Nenechte si ujít tento jedinečný koncert.

https://www.ticketportal.cz/event/ENGELBERT-HUMPERDINCK-THE-LAST-WALTZ-FAREWELL-TOUR

Zdroj: Leonarda

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.