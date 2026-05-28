Enlit Africa 2026: Společnost Huawei představuje řešení inteligentních rozvoden pro subsaharskou Afriku

Na hlavním zasedání konference Enlit Africa 2026 přednesl viceprezident divize digitalizace energetiky společnosti Huawei Wang Guoyu projev s názvem „Rozvoj inteligence, posílení energetického systému budoucnosti". Uvedl, že energetický model založený na prosumerech (aktivních zákaznících, kteří energii vyrábějí i spotřebovávají) stává novým paradigmatem energetické transformace a že se energetický systém nachází v zásadním bodě přechodu k inteligentním systémům. Komunikační technologie, digitalizace a umělá inteligence zásadně mění fungování energetických soustav. Umělá inteligence a digitální technologie se stávají klíčovými faktory, které přetvářejí celý hodnotový řetězec v energetice, od výroby a přenosu až po distribuci. Společnost Huawei podle něj bude i nadále přinášet špičkové AI technologie a spolehlivá komunikační řešení pro energetiku a podporovat africké energetické společnosti při přechodu do nové éry inteligentních systémů.
Ve spolupráci s CIGRE a firmou Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., společnost Huawei během summitu uvedla na trh řešení inteligentních rozvoden pro subsaharskou Afriku. Firma tím podle svých slov potvrzuje závazek podporovat modernizaci inteligentních rozvoden na africkém kontinentu prostřednictvím partnerství.
Své názory představilo také několik zástupců afrických energetických společností. „Toto řešení integruje inteligentní video, algoritmy umělé inteligence a zabezpečené bezdrátové sítě, aby nahradilo čtyři klíčové manuální operace inteligentní automatizací: monitorování, inspekci, odečet měřidel a analýzu," uvedl jeden ze zástupců. „Umožňuje personálu pro provoz a údržbu rozvodny vzdáleně monitorovat celou stanici. Doba inspekce se zkrátila z několika dnů na několik minut a náklady na provoz a údržbu se snížily o 70 %. Díky partnerství se společností Huawei získala naše přenosová síť komplexní digitální senzory, což umožňuje skutečný přechod od reaktivních oprav k proaktivnímu varování."
Po skončení summitu uspořádala společnost Huawei společně s organizací CIGRE a aliancí 450 MHz Alliance kulatý stůl na téma soukromých bezdrátových sítí a telekomunikačních sítí pro energetiku. Gösta Kallner, výkonný předseda aliance 450 MHz Alliance, zdůraznil, privátní bezdrátové sítě energetických společností využívající pásmo 450 MHz se díky širokému pokrytí, rozvinutému ekosystému a možnostem budoucího rozvoje staly základním prvkem pro zajištění spolehlivého a udržitelného provozu elektrických sítí. Zástupce CIGRE dodal, že z pohledu mezinárodní standardizace jsou jednotný technický rámec a sdílení globálních postupů klíčové pro urychlení digitální transformace energetických sítí. Všichni účastníci se shodli, že vybudování všudypřítomné, bezpečné a efektivní komunikační infrastruktury v energetice je nezbytné pro rozvoj nových energetických systémů a dosažení udržitelného rozvoje energetiky v Africe.
