Enterprise Investors investuje dalších 12 milionů euro do platformy Unity Care

Od prosince 2024 investovala Unity Care do polského zdravotnictví téměř 50 milionů eur s cílem konsolidovat a modernizovat ambulantní kliniky a vybudovat celostátní síť. Od samého počátku bylo cílem EI vytvořit ziskovou skupinu zaměřenou na poskytování zdravotní péče mimo největší polské metropolitní oblasti, aniž by byla ohrožena dostupnost či kvalita péče. Dnes Unity Care zahrnuje téměř 50 zdravotnických zařízení organizovaných do čtyř klastrů napříč šesti polskými vojvodstvími.
Nový kapitál umožní společnosti pokračovat v expanzi a integraci získaných zdravotnických zařízení, diverzifikovat portfolio poskytovaných služeb a dále zvyšovat kvalitu péče o pacienty. Prostředky budou rovněž směřovat do investic do infrastruktury klinik a programu zvyšování provozní efektivity, včetně standardizace procesů a dalšího rozvoje IT systémů. Unity Care aktivně vyhodnocuje další akviziční příležitosti a nadále systematicky rozšiřuje svou celostátní síť.
„Společnost buduje platformu s výrazným potenciálem stát se jedním z předních poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v Polsku. Navýšením našeho kapitálového závazku chceme urychlit konsolidaci trhu a poskytnout Unity Care zdroje potřebné k realizaci dalších akvizic a pokračujícímu rozšiřování nabídky služeb,“ uvedl Bartosz Kwiatkowski, partner ve společnosti Enterprise Investors odpovědný za tuto investici.
„Máme jasný plán: budovat regionální lídry a rychle integrovat nová zařízení. Tento přístup nám umožňuje růst strukturovaným způsobem, zvyšovat standardy péče o pacienty a efektivně naplňovat naši akvizičně orientovanou růstovou strategii,“ dodal Artur Krawczyk, generální ředitel společnosti Unity Care.
Zdroj: Enterprise Investors