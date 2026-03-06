Enterprise Investors investuje do rychle rostoucí rumunské sítě fitness center

- EI vstupuje do partnerství se zakladatelem společnosti, který zůstane většinovým akcionářem a bude nadále řídit podnik.
- Transakce má podpořit další fázi růstu 18GYM, včetně zrychleného otevírání nových poboček a selektivních akvizičních příležitostí.
Společnost 18GYM byla založena v roce 2012 Vladem Roneou a jeho sestrou Alexandrou Roneou a patří mezi přední fitness řetězce v Rumunsku. Firma rychle rostla zejména díky otevírání nových klubů a silnému přílivu členů.
18GYM provozuje 37 klubů s průměrnou rozlohou přibližně 1500 metrů čtverečních, což odráží zaměření společnosti na prostorná a moderní zařízení. Každý klub zahrnuje vyhrazené zóny pro kardio trénink, funkční trénink, posilovací stroje i volné váhy. Vysoce kvalitní tréninkové prostory v kombinaci s dostupnou cenovou politikou podporují silnou ekonomiku provozu na metr čtvereční při zachování vynikající zákaznické zkušenosti. Tato provozní síla se odráží i ve výsledcích společnosti: v roce 2025 vzrostl počet členů o 40 % a tržby přesáhly 17 milionů eur.
"Rumunský trh fitness má stále relativně nízkou míru návštěvnosti posiloven a zůstává vysoce fragmentovaný, což vytváří výrazné příležitosti pro růst a konsolidaci. Věříme, že osvědčený a škálovatelný provozní model 18GYM vytváří předpoklady pro další růst tržního podílu jak organicky, tak prostřednictvím cílených akvizic," uvedl Bartosz Kwiatkowski, partner ve společnosti Enterprise Investors a vedoucí transakce. "Poptávka se přesouvá směrem k prostorným, dobře vybaveným klubům nabízejícím kvalitní trénink za konkurenceschopné ceny, a 18GYM je ve velmi dobré pozici tato očekávání naplňovat ve větším měřítku."
"Od prvního dne bylo naší ambicí vybudovat nejdostupnější a zároveň vysoce kvalitní síť fitness center v Rumunsku a stát se lídrem na trhu," uvedl Vlad Ronea, zakladatel a generální ředitel 18GYM. "Prokázali jsme, že náš koncept mezi členy silně rezonuje, a toto partnerství nám poskytuje zdroje k urychlení expanze, dalšímu zlepšování zákaznické zkušenosti a sehrání klíčové role v další konsolidaci trhu díky našemu rozsahu a systematickému řízení růstu. Naším cílem je stát se první volbou pro každého, kdo se chce hýbat a pečovat o zdraví a celkovou kondici."
Investice do 18GYM je osmou přímou investicí Enterprise Investors v Rumunsku, kde společnost nepřetržitě působí od roku 2000. Včetně této investice dosahuje celkový objem kapitálu investovaného EI do rumunských podniků 217 milionů eur.
Zdroj: Enterprise Investors