Enterprise Investors investuje do strategické konsolidace ambulantní zdravotní péče v Polsku

Projekt začíná akvizicí místní kliniky NZOZ Śródmieście-Biały Kamień ve městě Wałbrzych v západním Polsku, která poskytuje primární péči a specializované konzultace místní komunitě na dvou klinikách. O podobných akvizicích se jedná v několika dalších městech a budou dokončeny počátkem příštího roku. Převzaté kliniky budou nadále poskytovat péči svým pacientům, přičemž budou postupně rozšiřovat rozsah služeb a souběžně investovat do moderní infrastruktury, IT nástrojů a konečného výstupu pro pacienta.

Dobré výsledky Enterprise Investors v oblasti investic do zdravotnictví do sektoru zdravotní péče podtrhuje úspěšný rozvoj společnosti Nu-Med, která se z jediného radioterapeutického centra rozrostla na předního poskytovatele onkologické péče na čtyřech klinikách a která byla letos prodána společnosti Affidea. V nedávné době společnost Enterprise Investors investovala do společnosti Scan Lab, největší digitální laboratoře zubní protetiky v Polsku. Tyto příklady odrážejí odborné znalosti firmy v oblasti inovací, kvality a tvorby hodnot v investicích do zdravotnictví.

Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila deset fondů, které investovaly 2,3 miliardy EUR (57,5 miliard korun) do 158 společností a uzavřely 140 investic.