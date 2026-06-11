Enterprise Investors prodá společnost Anwim, vlastníka sítě MOYA

Když EI v roce 2018 do společnosti Anwim poprvé investovala, společnost provozovala 180 čerpacích stanic. Do konce března 2026 se síť MOYA ztrojnásobila na 540 lokalit, čímž se stala třetím největším a nejrychleji rostoucím řetězcem čerpacích stanic v Polsku. Ve stejném období se Anwim vyvinul v plně integrovaného hráče napříč dovozem, vývozem, velkoobchodem a maloobchodem. Dnes provozuje největší nezávislou síť čerpacích stanic v zemi, a to jak vlastních, tak franšízových.
Tento výsledek byl tažen jasnou strategií vytvořenou v úzké spolupráci se zakladateli a manažerským týmem, kteří zůstali aktivně zapojeni. Včasné zahájení přímého dovozu paliv zajistilo diverzifikované dodávky a zlepšilo marže na trhu, kterému dominují vertikálně integrovaní hráči.
MOYA pokračovala v expanzi kombinací organického růstu a selektivních akvizic, včetně nezávislých čerpacích stanic a malých sítí čerpacích stanic. V roce 2022 Anwim převzal společnost The Fuel Company, nizozemského poskytovatele flotilových karet akceptovaných na více než 8000 stanicích v 18 evropských zemích. To zákazníkům umožnilo tankovat po celé Evropě a v rámci skupiny vytvořilo byznys flotilových karet. Společnost zároveň posílila svou nepalivovou nabídku zavedením konceptu Caffe MOYA a rozšířené nabídky retailového prodeje. V poslední době investovala také do elektromobility a očekává, že do konce roku bude provozovat přibližně 180 dobíjecích bodů pro elektromobily.
Akvizice ze strany společnosti Stonepeak, přední alternativní investiční společnosti specializované na infrastrukturu a reálná aktiva, a společnosti Energy Equation Partners (EEP), specializované investiční společnosti v oblasti energetiky, navazuje na jejich předchozí investici do JET Tankstellen v Německu a Rakousku a opírá se o jejich hluboké společné zkušenosti s investicemi napříč energetickým hodnotovým řetězcem. „Anwim je skvělým příkladem růstu, kterého se snažíme dosahovat,“ uvedl Sebastian Król, partner EI odpovědný za investici. „Společně se zakladateli a managementem jsme síť rozšířili více než trojnásobně, EBITDA navýšili více než čtyřnásobně a společnost transformovali v plně integrovaného hráče v oblasti pohonných hmot, čímž jsme vytvořili silnou platformu pro další expanzi.“
Zdroj: Enterprise Investors