Enterprise Investors prodává Intersport ISI

Intersport ISI patří mezi největší prodejce sportovního zboží v regionu. Nabízí široký sortiment produktů podpořený silnými partnerstvími jak s globálními značkami, tak s exkluzivními značkami Intersport. Společnost se těší znalosti značky přesahující 90 % na klíčových trzích a benefituje z příznivých spotřebitelských trendů, mezi které patří růst disponibilních příjmů, rostoucí zájem o sportovní aktivity a stabilní příliv turistů do adriatického regionu, jejichž počet převyšuje místní populaci čítající 23 milionů obyvatel.
Společnost provozuje 110 vlastních kamenných prodejen a zároveň síť 40 subfranšíz a zaujímá vedoucí tržní postavení v zemích bývalé Jugoslávie. Její výkonnost stojí na efektivním omnichannel modelu, který integruje služby Click & Collect, funkční řešení doručování zboží na adresu zákazníka, inovovanou e-commerce platformu a investicemi podpořenou síť moderních prodejen. Intersport ISI je řízen zkušeným manažerským týmem a za rok 2025 očekává tržby blížící se 140 milionům eur.
Intersport Austria je lídrem trhu na domácím rakouském trhu i ve svých licenčních trzích v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. V posledním fiskálním roce skupina dosáhla tržeb přibližně 670 milionů eur v samotném Rakousku a téměř 800 milionů eur včetně okolních trhů. Akvizice je součástí strategie Intersport Austria zaměřené na expanzi ve střední a jihovýchodní Evropě a přináší silné omnichannel zázemí, dobře vybudovanou maloobchodní síť a loajální zákaznickou základnu. Tím se zvyšuje regionální rozsah a geografické pokrytí společnosti a zároveň se dále posiluje její nabídka prémiových služeb.
Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě. Od svého založení v roce 1990 vytvořila deset fondů, které investovaly 2,4 miliardy EUR do 161 společností a uzavřely 142 investic.
Zdroj: Enterprise Investors