Enterprise Investors prodává Intersport ISI

  10:54
Varšava 27. ledna 2026 (PROTEXT) - Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fond soukromého kapitálu spravovaný společností Enterprise Investors (EI), oznámil prodej společnosti Intersport ISI, předního maloobchodního prodejce sportovního zboží se sídlem ve Slovinsku, který působí napříč adriatickým regionem. Novým vlastníkem společnosti se stane Intersport Austria. Hodnota transakce, která podléhá schválení antimonopolním úřadem, nebyla zveřejněna.

Intersport ISI patří mezi největší prodejce sportovního zboží v regionu. Nabízí široký sortiment produktů podpořený silnými partnerstvími jak s globálními značkami, tak s exkluzivními značkami Intersport. Společnost se těší znalosti značky přesahující 90 % na klíčových trzích a benefituje z příznivých spotřebitelských trendů, mezi které patří růst disponibilních příjmů, rostoucí zájem o sportovní aktivity a stabilní příliv turistů do adriatického regionu, jejichž počet převyšuje místní populaci čítající 23 milionů obyvatel.

Společnost provozuje 110 vlastních kamenných prodejen a zároveň síť 40 subfranšíz a zaujímá vedoucí tržní postavení v zemích bývalé Jugoslávie. Její výkonnost stojí na efektivním omnichannel modelu, který integruje služby Click & Collect, funkční řešení doručování zboží na adresu zákazníka, inovovanou e-commerce platformu a investicemi podpořenou síť moderních prodejen. Intersport ISI je řízen zkušeným manažerským týmem a za rok 2025 očekává tržby blížící se 140 milionům eur.

Intersport Austria je lídrem trhu na domácím rakouském trhu i ve svých licenčních trzích v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. V posledním fiskálním roce skupina dosáhla tržeb přibližně 670 milionů eur v samotném Rakousku a téměř 800 milionů eur včetně okolních trhů. Akvizice je součástí strategie Intersport Austria zaměřené na expanzi ve střední a jihovýchodní Evropě a přináší silné omnichannel zázemí, dobře vybudovanou maloobchodní síť a loajální zákaznickou základnu. Tím se zvyšuje regionální rozsah a geografické pokrytí společnosti a zároveň se dále posiluje její nabídka prémiových služeb.

Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě. Od svého založení v roce 1990 vytvořila deset fondů, které investovaly 2,4 miliardy EUR do 161 společností a uzavřely 142 investic.

 

Zdroj: Enterprise Investors

 

 

