Enterprise Investors se vrací do Litvy investicí do Saulegrąža

Saulegrąža působí od roku 2012 jako licencovaná litevská družstevní záložna pod dohledem Litevské centrální banky a poskytuje širokou škálu bankovních služeb. Akvizice poskytuje fondu EIF IX regulovanou platformu, z níž může usilovat o získání plné bankovní licence a dokončit transformaci.
Po dokončení transformace se nová banka zaměří na financování malých a středních podniků v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku s ambicí expandovat do širšího regionu. Tento plán reaguje na strukturální nedostatek financování ve střední a východní Evropě, kde mnoho malých a středních podniků a start-upů dlouhodobě čelí obtížím při získávání financování za konkurenceschopných podmínek. Nová instituce má pomoci tuto poptávku uspokojit.
Enterprise Investors přináší více než tři desetiletí zkušeností v bankovnictví a specializovaném financování v Polsku a širším regionu a dosud do tohoto sektoru alokovala přibližně 15 % svého kapitálu. Mezi významné investice patří polské banky Pierwszy Polsko-Amerykański Bank, Opel Bank a Lukas Bank; Kruk, jedna z předních evropských společností v oblasti správy pohledávek; a v poslední době také poskytovatelé specializovaného financování PragmaGO a Vehis.
„Tři desetiletí jsme sbírali zkušenosti s tím, co je potřeba k vybudování stabilních a rychle rostoucích finančních institucí v tomto regionu. Pobaltí dlouhodobě sledujeme a Saulegrąža nabízí přesvědčivou kombinaci zavedené a dobře regulované platformy a jasné cesty k tomu stát se bankou pro malé a střední podniky, která na trhu chybí,“ uvedl Dariusz Prończuk, managing partner ve společnosti Enterprise Investors, který se specializuje na investice v oblasti finančních služeb.
„Mluvím s malými a středními podniky a start-upy napříč regionem střední a východní Evropy a slýchám stále totéž: kapitál je dostupný, ale jen zřídka za podmínek, které odpovídají tomu, jak tyto firmy skutečně rostou. Proto podporujeme transformaci Saulegrąžy v banku zaměřenou na segment malých a středních podniků. Je to teprve začátek,“ dodal Jakub Kuberski, partner Enterprise Investors odpovědný za transakci.
Zdroj: Enterprise Investors